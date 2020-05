Whirlpool für zuhause: Bestseller für den Sommerurlaub im eigenen Garten

Derzeit ist nicht vollends absehbar, wie sich der diesjährige Sommerurlaub gestalten wird. Das Thermometer steigt bereits jetzt auf über 20 Grad Celsius, und das Frankenland bietet im Sommer Temperaturen, die mit den wärmsten Regionen Europas durchaus mithalten können.

Zugegeben: Ganz ersetzen kann ein Whirlpool das Meer, den Strand und das Urlaubsfeeling nicht. Aber damit Urlaubsgefühle aufkommen, kann man sich den Badespaß ein Stück weit in den Garten holen. Was Sie noch tun können, um aus dem Garten eine Wohlfühl-Oase zu machen, erfahren Sie hier.

Whirlpool für den Garten: Das sind die Bestseller bei Amazon

Wenn Sie bereits länger mit dem Gedanken gespielt haben, sich einen Whirlpool anzulegen, dann ist jetzt die Gelegenheit dazu. Bei Amazon.de gibt es eine große Auswahl an Whirlpools. Nicht jeder Whirlpool ist gleich – je nach Bedarf kann er mal kleiner, mal größer ausfallen. Wir stellen die Bestseller und einige unserer Favoriten vor.

Amazon-Bestseller: Intex Whirlpool SPA Bubble Massage

Als Bestseller in der Kategorie Whirlpools gelistet ist der Intex Whirlpool SPA Bubble Massage mit 795 Liter Fassungsvermögen. Mit einem Durchmesser von knapp zwei Metern und einer Höhe von 71 Zentimetern finden vier Personen darin Platz. Die Bewertungen sprechen von einem guten Energieverbrauch und einer guten Düsenstärke.

Bewertung : 4,4 von 5 bei 12 Bewertungen

: von 5 bei 12 Bewertungen Größe (Durchmesser mal Höhe): 196 cm x 71 cm

(Durchmesser mal Höhe): cm x 71 cm Preis: ca. 400 Euro

Günstiger Whirlpool: Bestway Lay-Z-Spa Whirlpool Miami AirJet

Über 81 Düsen und Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius verspricht der Bestway Lay-Z-Spa Miami AirJet. Mit 180 Zentimeter Durchmesser und 66 Zentimeter Höhe, findet sich für zwei bis vier Personen Platz. Mit einem Preis von circa 430 Euro ist er auch erschwinglich. Rezensenten loben den schnellen Aufbau des Pools.

Bewertung : 4,1 von 5 bei 2.235 Bewertungen

: 4,1 von 5 bei 2.235 Bewertungen Größe (Durchmesser mal Höhe): 180 cm x 68 cm

(Durchmesser mal Höhe): cm x 68 cm Preis: ca. 430 Euro

Gute Bewertung: Brast Whirlpool MSpa

Weit vorne in der Bewertungsgunst der Amazon-Nutzer liegt der Brast MSpa. Mit seiner rechteckigen Form und den Maßen von 158 cm mal 158 cm ist Platz für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Gelobt von Nutzern wird die Qualität des Brast, die sehr leise Pumpe und die hervorragende Isolierung.

Bewertung: 4,3 von 5 bei 132 Bewertungen

von 5 bei 132 Bewertungen Größe (Länge mal breite mal Höhe): 158 cm x 158 cm x 68 cm

cm x 158 cm x 68 cm Preis: ca. 550 Euro

Die Garten-Oase gestalten: Diese Tipps helfen

Nur weil der Sommerurlaub ausfällt, muss man noch lange kein Trübsal blasen. Wir geben Ihnen einige Inspirationen an die Hand, damit Sie aus Ihrem heimischen Garten eine kleine Oase machen können.

Gemütliche Gartenmöbel Whirlpool oder Planschbecken Feuerstelle einrichten

Mit den richtigen Gartenmöbel können Sie Ihren Garten in ein Wohlfühlparadies verwandeln. Wieso nicht auch eine Hängematte zwischen Bäume spannen? Auch Sonnensegel können ein schönes Ambiente schaffen - oder ein Strandkorb.

Durch einen Whirlpool oder ein Planschbecken bringen Sie Badespaß in den eigenen Garten. Feuer machen oder Grillen macht mit einer eigens dafür eingerichteten Feuerstelle besonders Spaß. Wir empfehlen eine Feuerschale für lange gemütliche Abende wie im Urlaub, diese gibt es in riesiger Auswahl in vielen verschiedenen Größen im Baumarkt oder bei Amazon*. Also: Keine Angst vor dem Urlaub daheim.

Apropos Feuer: Hier finden Sie die besten Holzkohlegrills. Stiftung-Warentest hat getestet, was die besten Elektrogrills sind. Dabei schnitten die meisten Geräte "sehr gut" und "gut" ab. Wenn Sie die vielfältigen Möglichkeiten eines Gasgrills ansprechen, finden Sie hier einen Test von Stiftung Warentest. Dabei kürten die Tester überraschend einen Baumarkt Grill zum Testsieger.

