Mit nordwestlicher Strömung fließt aktuell kühle Meeresluft nach Bayern, meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht zum Montag (25.05.2020) ziehen vom Norden her dichter werdende Wolken in den Freistaat. Gebietsweise können Regen und Schauer auftreten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 Grad in Teilen Frankens und 5 Grad im Oberallgäu.

Ein Hoch mit Kern über England wandert in den nächsten Tagen langsam zur Nordsee. Es bestimmt zunehmend das Wetter in unseren Breitengraden. In der Nacht und am Montag ist es bei einem zeitweise mäßigen und in Böen starken Nordwestwind wechselnd bewölkt, berichtet der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs (wetterochs.de).

Wetteraussicht: Erst Regen, dann heiter bis wolkig

Einzelne Regenschauer sind wahrscheinlich. Für die Fränkische und Hersbrucker Schweiz werden Regenmengen von einem bis zwei Millimeter erwartet. Ansonsten liegen die Mengen unter einem Millimeter.

Ab Dienstag bis mindestens zum kommenden Wochenende ist es dann heiter bis wolkig - und trocken. Mit im Mittel schwachen, in Böen aber auch gelegentlich frischen Nordostwinden fließen Luftmassen ein, die laut Ochs nur wenig Wasserdampf enthalten. Mittags und nachmittags liegt die relative Luftfeuchtigkeit bei nur 30 Prozent. Bei nassen Böden nass erreichen die Verdunstungsraten hohe Werte von sechs Millimeter pro Tag.

Die Höchsttemperaturen liegen am Montag bei 19 und ab Dienstag zwischen 21 und 24 Grad. In den Nächten kühlt es auf 9 bis 5 Grad ab.

Stehen wir vor einer erneuten Rekordsaison? Der Sommer 2020 verspricht wieder hohe Temperaturen. Laut Experten könnten die hohen Plusgrade die Ausbreitung des Coronavirus beeinflussen.