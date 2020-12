Winter 2020/21: Deutschland droht abermals ein Wärmerekord

Deutschland droht Wärmerekord in den Wintermonaten: Jedes Jahr hoffen viele Menschen auf weiße Weihnachten. Doch Schneefall zu Weihnachten war schon früher selten, wie unser Faktencheck zeigt. In Zeiten des Klimawandels werden die Winter jedoch durchschnittlich wärmer: Der letzte deutschlandweite Schneefall an Heiligabend wurde 2010 dokumentiert. Wie sieht es zehn Jahre später aus? Wetterprognosen und Meteorologen sehen für die kommenden Wintermonate nicht weiß, sondern schwarz. Immer wieder ist von einem "Rekord-Winter" die Rede - allerdings nur was die Höchsttemperaturen und den geringen Niederschlag angeht. Doch was bedeutet das für Deutschland?

"Rekord-Winter" 2020/21 in Deutschland: Frühlingshafte Temperaturen im Dezember

Im Oktober hofften Experten noch auf einen eisigen Winter mit viel Schneefall. Anlass war das Wetterphänomen "La Niña", eine Verstärkung der Passatwinde, welche zusammen mit dem kalten Antarktis-Strom eigentlich für Minusgrade in Europa sorgen sollte. Diese Prognose wurde nun geändert. Meteorologen rechnen derzeit mit deutlich höheren Temperaturen, als bisher angenommen.

Bereits in den vergangenen neun Jahren zeichnete sich in den Wintermonaten ein Wettertrend mit steigenden Temperaturen ab. Wie der Nachrichtendienst des Experten Jörg Kachelmann berichtet, wurde seit 2011 in der Weihnachtszeit kaum noch die 0-Grad-Grenze unterschritten. Üblicher waren hingegen Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Am wärmsten war laut dem "Deutschen Wetterdienst (DWD)" der Dezember 2015 mit einer Durchschnittstemperatur von 6,4 Grad.

Dieser Trend wird sich im Dezember 2020 wohl fortsetzen. Schon der November 2020 war in Europa der zweitwärmste seit der Wetteraufzeichnung (der wärmste war der November im Jahr 2015). Die Wetterbehörde "National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)" prognostiziert für den kommenden Dezember Temperaturen zwischen 1 und 2 Grad in Deutschland. Damit wird es wohl auch dieses Jahr kaum wirklich kalte Tage geben.

Warnung vor "stiller Klimakatastrophe": So geht der Winter 2021 weiter

Außerdem soll es wenig bis gar keinen Niederschlag geben - womit die Chancen auf Schneefall weiter sinken. Experten sind besorgt: „Die Niederschlagssummenkarte ist beängstigend. Nun gibt es im Dezember eine große Trockenheit. [...] Die Trockenheit geht in die nächste Runde. Besonders in den tiefen Bodenschichten ist sie weiterhin stark ausgeprägt. In vielen Teilen Deutschlands herrscht in den tiefen Bodenschichten eine extreme Trockenheit beziehungsweise Dürre", erklärt der Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf dem Nachrichtenportal wetter.net.

Schneefall ist vereinzelt durchaus möglich, langfristig wird dieser aber wohl kaum liegen bleiben. Einen richtigen Winter mit Schnee und Eis würden wir so nicht jedoch nicht erleben, erklärt der Meteorologe.

Die Wintermonate 2021 werden wohl noch wärmer als angenommen. Laut Jung soll es 3 Grad wärmer werden als im Klimamittel. Grund dafür sei das Wetter in Sibirien: Dort sei es nämlich so warm wie nie. Der sibirische Permafrostboden würde demnach langsam auftauen und Methan freisetzen, was wiederum die Klimaerwärmung noch schneller vorantreiben würde. "Es entwickelt sich zur Klimakatastrophe im Stillen, abseits vom beherrschenden Thema Corona“, erklärt Jung.

"Horror-Winter" & "Jahrhundert-Kälte": So realistisch sind die Wetterprognosen

Jedes Jahr fallen um die Winterszeit Begriffe wie "Horror-Winter" oder "Jahrhundert-Kälte". Doch wie viel ist an den Prognosen wirklich dran? Der Wetterkanal des ehemaligen Wetterfroschs Jörg Kachelmann hält wenig von den Langzeit-Wettervorhersagen. Großwetterlagen können sich schlagartig ändern. "Erinnern Sie sich an den Dezember 2010, als uns fast den ganzen Monat kalte Luftmassen und immer wieder kräftige Schneefälle beeinflussten? Ich erinnere mich gut und weiß auch, dass wir in der ersten Novemberhälfte zuvor noch relativ mildes Wetter hatten. Die Wetterlage deutete damals nicht darauf hin, was uns im Dezember bevorstand. Niemand konnte auch nur 2 Wochen vorher ahnen, dass uns der kalte und schneereiche Dezember 2010 bevorstand", heißt es auf dem Kachelmann-Portal.

Es seien zu viele Faktoren, die noch ungewiss seien. Zu einem bestimmten Grad sei es auch dem Zufall geschuldet, wie das Winterwetter letztendlich ausfalle. Wie die Wetterlage diesen Winter sein wird, ließe sich trotz moderner Computertechnik nicht sicher vorhersagen. Anders sieht es beim Thema Klima aus: Die langfristige, durchschnittliche Entwicklung der Temperaturen und Niederschläge ist recht sicher dokumentiert und prognostiziert - und auf genau diese gefährliche Entwicklung sollen eben Begriffe wie "Rekord-" oder "Horror-Winter" hinweisen.

