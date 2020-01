Franken vor 1 Stunde

Wettervorhersage

Wetter wird wild in der kommenden Woche: Erst warm, dann kalte Sturmböen

In den kommenden Tagen soll es wärmer werden als zuletzt, aber auch wesentlich ungemütlicher: In seiner Vorhersage prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs starken Wind und mehr Niederschläge in Franken.