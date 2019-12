Wetter an Heiligabend: Wo weiße Weihachten wirklich wahr werden

Das diesjährige Winterwetter sorgt für Irritationen: Steht uns in dieser Saison ein "Horrorwinter" oder gar "Jahrhundertwinter" bevor? Vieles deutet daraufhin, dass der Winter 2019/2020 weltweit neue Temperatur-Rekorde aufstellen wird. Ein Wetterprofi spricht gar von einer "Vorhersage des Grauens". Allerdings bezeichnen diese gewagten Begriffe leider keine Kälte-Rekorde. Aktuelle Prognosen trüben die Hoffnung auf eine "Weiße Weihnacht" in Bayern.

Der Wochenanfang bringt Wolken und Regen

Viele Wolken und kaum Auflockerungen gibt es am Montag (23. Dezember 2019) - bei Höchstwerten zwischen 5 und 10 Grad. Gebietsweise - am häufigsten im Süden - kommt es zu Regen und Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Wind weht mäßig mit starken Böen im Süden und Sturmböen im Bergland.

Nasskaltes Wetter an Heiligabend - Schnee in den Alpen

Nasskalt und ungemütlich wird das Wetter an Heiligabend in Deutschland. Weiße Weihnachten gibt es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in großen Teilen des Landes nicht - die Schneefallgrenze liegt in den kommenden Tagen zwischen 700 und 1000 Metern. "Wer also den Traum vom weißen Weihnachtsfest doch noch wahr werden lassen möchte, für den gilt: Ab an die Alpen!", sagte DWD-Meteorologin Magdalena Bertelmann laut Mitteilung vom Sonntag (22. Dezember 2019)

Das Wetter am Dienstag zeigt sich bei Höchsttemperaturen zwischen 6 und 10 Grad ungemütlich: Starke Bewölkung und sich von Südwest nach Nordost ausbreitenden Regen erwartet der DWD. Auch einzelne Gewitter seien möglich. Im Norden weht schwacher, in der Mitte und im Süden mäßiger bis frischer Wind. Im Bergland bleibt es stürmisch.

Wer weiße Weihnachten will, muss in die Berge

An Heiligabend wird es meist bewölkt bleiben, einzelne Schauer und kurze Auflockerungen wechseln sich ab. Schnee zu Weihnachten wird es bei Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad im überwiegenden Teil der Republik laut DWD nicht geben.

"Wer dennoch nicht auf weiße Weihnachten verzichten will, der muss im Schwarzwald, im Bayerischen Wald sowie in den Alpen schon etwas höher hinaus", sagte Meteorologe Sebastian Schappert vom DWD.

Schnee zu Weihnachten? Experten mit neuer Wetterprognose

Auch der Wetter-Website "The Weather Channel" zufolge ist in Teilen Bayerns nun doch mit Schnee an Weihnachten zu rechnen. Die Temperaturen sollen über die Weihnachtstage niedriger als gedacht ausfallen. Der Wettertrend München prognostiziert für den 24. Dezember eine Maximaltemperatur von drei Grad. Dazu kommen Niederschläge in ganz Deutschland, besonders im Süden ist mit starkem Regen zu rechnen. Es ist also auch Schneefall zu erwarten.

"The Weather Channel" geht von wenig Schnee (bis zu 10 cm) im Tiefland südlich der Donau aus, wohingegen sich in den Alpen eine dicken Schneedecke bilden soll.

Auch in den fränkischen Höhenlagen ist mit Schneefall zu rechnen. In den restlichen Regionen sieht es allerdings weniger gut aus: Am Samstag ist es tagsüber niederschlagsfrei. Am Abend regnet es gelegentlich", prognostiziert Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach. "Von Sonntag bis Mittwoch ist es stark bewölkt bis bedeckt mit zeitweiligen Regenfällen." Mit stürmischen Böen sei zu rechnen.

"Es werden Gesamtniederschlagsmengen von 20 bis 30 Litern pro Quadratmeter erwartet", erklärt der Wetterexperte. "So allmählich sollten jetzt auch die Grundwasserstände in der Fränkischen Schweiz positiv reagieren. Bis jetzt stagnieren diese auf sehr niedrigem Niveau."

Die Temperaturen bewegten sich um die +7 Grad.

Weiße Weihnachten wird immer unwahrscheinlicher

Die aktuellen Prognosen des deutschen Wetterdienstes schließen zumindest eine weiße Weihnacht aus. Vielmehr rechnen die Meteorologen mit einem Regenschauer zum Fest der Liebe. Am Freitag, 20. Dezember 2019 sollen in Bayern sogar Höchstwerte von bis zu 17 Grad erreicht werden. Die Experten von kachelmannwetter.com sprechen zu Heiligabend von Temperaturen zwischen vier und zehn Grad.

Temperaturen in Bayern auf Mallorca-Niveau

Der Begriff "Horrorwinter", der durch den Meteorologen Dominik Jung geprägt wurde, manifestiert sich derzeit in Bayern. Angaben von wetter.netzufolge, verhielten sich die Temperaturen am Dienstag (17. Dezember 2019) auf dem selben Thermometerniveau wie auf Mallorca. In Piding (Berchtesgadener Land) waren es demnach 19,7 Grad Celsius in der Spitze. Auch in Rosenheim herrschten 19,2 Grad Celsius. Exakte Mallorca-Temperaturen gab es den Experten zufolge in Sigmarszell am Bodensee: 18,8 Grad Celsius zeigte das Thermometer dort zwischenzeitlich an.

Dies ist jedoch kein rein bayerisches Phänomen. Auch in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen (NRW) und Rheinland-Pfalz kam es zu solchen Temperaturen. Experte Dominik Jung spricht dabei von "rekordwarmem" Wetter. "Nun ist der Dezember rund 2,8 Grad wärmer als im langjährigen Klimamittel", heißt es von Seiten des Meteorologen.

Für Heiligabend erwartet der Wetterexperte in Deutschland viele Wolken und Tristesse.

Das Wetter zum Fest: Warum fällt an Weihnachten so selten Schnee?

Am 1. Dezember 2019 fing nicht nur die Adventszeit an, für Meteorologen begann an diesem Tag zudem die Winterzeit. Der kalendarische Winterbeginn ist dagegen erst am 22. Dezember 2019. Wer in den letzten Jahren auf weiße Weihnachten hoffte, wurde hierzulande für gewöhnlich enttäuscht.

"Traditionell gibt es um Weihnachten eher mildes Wetter", erklärt Heiko Paeth, Professor für Geographie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. "Das Wetter in unserer Region wird maßgeblich von der 'Nordatlantischen Oszillation' beeinflusst. Um Weihnachten treiben häufig Westwinde wärmere Luftmassen vom Atlantik zu uns - es wird mild."

Grillwetter statt weißer Weihnachten? Experte spricht von "Vorhersage des Grauens"

Auch laut Wetter-Experte Dominik Jung sieht es derzeit eher nach Grill- statt Skiwetter zum Weihnachtsfest aus. In einem Beitrag des Münchner Merkur spricht der Meteorologe in diesem Zusammenhang sogar von einer "Vorhersage des Grauens". Für die vergleichsweise milden Temperaturaussichten ist Jung zufolge die Westwetterlage ausschlaggebend.

Am Beispiel einer Vorhersage für das Rhein-Main-Gebiet zum 27. Dezember erklärt der Experte, dass die Sonne zum Jahresende zwar weniger Kraft habe, die Temperaturen aber dennoch bis zu 14 Grad erreichen könnten. Vereinzelt könne es ein paar Schneeflocken geben, dauerhafte Kälte oder Schnee im Flachland seien derzeit jedoch nicht in Sicht.