Wer muss wann Schnee räumen? Regelungen für Mieter und Vermieter

Als "geräumt" gilt demnach ein Gehweg, wenn dieser dauerhaft und auf einer Breite von einem bis eineinhalb Metern schneefrei ist. Diese Regelung soll gewährleisten, dass "zwei Menschen aneinander vorbei passen", schreibt der Deutsche Mieterbund (DMB). Zusätzlich bedeutet das, dass bei Schneefall mehrmals täglich geräumt werden muss.

Wann muss geräumt sein?

Dass man nachts nicht unbedingt Schnee schippen muss, ist erst einmal einleuchtend. Aber bis wann muss man den Winterdienst durchführen? Auch dafür gibt es eindeutige Regelungen: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr. Wenn es dabei auch tagsüber schneit, muss laut Warentest "mehrmals in angemessenen Zeitabständen" geräumt werden.

Wer soll das bitte schaffen?

Gerade der Punkt, wer für den Winterdienst zuständig ist, birgt enormes Streitpotenzial. Damit der Dienst ordentlich verrichtet wird, sollten eindeutige Absprachen getroffen werden. Zudem gilt, dass jeder, der - etwa krankheits- oder berufsbedingt - nicht zum Räumen kommt, verpflichtet ist, Ersatz für sich zu suchen.

Grundsätzlich ist zunächst der Wohnungs- oder Hauseigentümer für die Gewährleistung des Winterdienstes verantwortlich. Der Vermieter kann die Pflicht allerdings übertragen: Die beiden Möglichkeiten sind hierbei entweder die Beschäftigung eines Winterdienstes oder die Übertragung an den Mieter. Letzteres muss dafür ausdrücklich im Mietvertrag geregelt sein.

Der Deutsche Mieterbund weist darauf hin, dass der Vermieter die Kosten an den Bewohner weitergeben kann - selbst wenn eine Firma beauftragt wird. In Mehrfamilienhäusern ist der Vermieter allerdings auch dazu verpflichtet, eine Schneeschaufel und Streumaterial zur Verfügung zu stellen.