Franken vor 45 Minuten

Vatertag

In Bayern fallen viele Unternehmungen wegen Corona am Vatertag aus - aber was ist jetzt noch erlaubt?

Christ Himmelfahrt erweist sich als neue Herausforderung: Weißwurstfrühstück, Bollerwagen-Touren oder Kneipenbesuche wird es dieses Jahr nicht geben, stattdessen wird sich der 21.0.2020 kleiner gestalten. Lesen Sie hier was sie am Vatertag tun können und was dieses Jahr leider nicht erlaubt ist.