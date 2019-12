Wasserkocher im Test: Paukenschlag im Öko-Test - Discounterware schlägt Markenprodukte

Er ist der tägliche Helfer. Egal ob für eine heiße Suppe oder eine beruhigende Tasse Tee. Der Wasserkocher ist ein bedeutendes Arbeitsutensil in jeder Küche. Deshalb ist es wichtig, dass das Gerät neben einem schnellen Arbeitsablauf vor allem sicher ist. Denn beim Arbeiten mit kochend heißem Wasser verbergen sich große Verletzungsgefahren.

Wasserkocher im Test: 15 Produkte getestet

Deswegen hat das Verbrauchermagazin Öko-Test für die Dezember-Ausgabe 15 Wasserkocher aus den unterschiedlichsten Preiskategorien unter die Lupe genommen. Unter anderem auch Geräte mit einem sogenannten "Temperaturregler".