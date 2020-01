Waschmittel-Test: Discounter-Produkte überzeugen - Markenprodukte fallen durch

Waschmittel-Test: Das Magazin "Öko-Test" hat Waschmittel getestet. Geprüft wurden sowohl Produkte bekannter Marken wie Ariel, Persil oder Weißer Riesen, aber auch Eigenmarken-Waschmittel von Drogerien und Discountern.

Schockierend: Nur rund ein Viertel der getesteten Mittel stuften die Experten als "empfehlenswert" ein. Dabei verglichen sie unter anderem Waschleistung, Fleckenentfernung und Inhaltsstoffe. Die beliebte Marke Ariel machte im Test gar keine gute Figur. Für alle, die ihre Wäsche gerne auf natürliche Art reinigen wollen, haben wir einen Upcycling-Tipp: Wie man Waschmittel aus Kastanien selbst herstellen kann.

Waschmittel-Test: Was ist drin?

Bei den Inhaltsstoffen der Waschmittel gab es einiges zu bemängeln. Vor allem synthetische Kunststoffverbindungen (sogenannte Polymere) sind problematisch. Aber Achtung mit den Begrifflichkeiten: Gemeint sind nicht feste Mikroplastik-Partikel, sondern lösliche kleine Plastikteilchen. Die sind aber nicht weniger umweltschädlich. Schnell gelangen die Kunststoffe über die Waschmaschine ins Abwasser. Da in der Kläranlage nicht alles herausgefiltert werden kann, geht es weiter auf die Felder oder ins Meer. Dort können die Stoffe nur sehr schlecht wieder abgebaut werden.

