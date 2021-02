Waschmittel bei Öko-Test: Discounter-Produkte überzeugen - Persil und Ariel fallen durch

Test: Wird die Wäsche sauber?

Alle untersuchten Waschmittel erbringen laut Öko-Test eine ordentliche Waschleistung. Make-Up, Kugelschreiber & Co. entfernen sie "gut". Schwierigkeiten bereiten hingegen hartnäckige Flecken wie Lippenstift oder Motoröl. Abzüge in der Bewertung gab es, wenn sich das Waschmittel negativ auf die Wäsche auswirkt - sich etwa Verfärbungen oder Ablagerungen bildeten.

Nach fünf bis zehn Wäschen werden farbige Shirts oft blasser. Weiße Wäschestücke bekommen einen leichten Rosa-Stich. Zwei Discounter-Waschmittel konnten mit einer "sehr guten" Leistung überzeugen: Das "Shetlan" Vollwaschmittel "Super Compact" von "Penny" und das "Tandil Ultra-Plus" Vollwaschmittel von "Aldi Süd".

Waschmaschinen können echte Keimschleudern sein: So töten Sie Keime beim Waschen ab.

Das Ergebnis des Waschmittel-Tests

Sechs der 25 Waschmittel schneiden im Test "gut" ab. Darunter die Eigenmarken von "Aldi Süd" und "Penny" sowie ein Produkt aus dem Naturwarenladen.

Erschreckend: Im Gegensatz dazu kommt Ariel als bekanntes Markenprodukt von allen Waschmitteln am schlechtesten weg. Es enthält viele Kunststoffverbindungen und optische Aufheller, die nicht ausreichend auf der Packung ausgewiesen sind. Auch mit einer besonderen Waschleistung kann es nicht punkten. Schon bei der ersten Wäsche verfärbt sich weiße Kleidung rosa. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist fraglich.

Das sind die Testsieger:

Almawin Vollwaschmittel Konzentrat Lavendel (aus dem Naturwarenladen)

Ecover Universal Waschpulver Konzentrat, Lavendel

Shetlan Vollwaschmittel Super Compact (erhältlich bei Penny)

Sodasan Voll-Waschpulver

Sonett Waschmittel Konzentrat im Baukastensystem

Tandil Ultra-Plus Vollwaschmittel (erhältlich bei Aldi Süd)

Welches Waschmittel soll ich kaufen?

Wer auf umweltschonende Waschmittel achten will, sollte Produkte ohne synthetische Polymere kaufen. Allerdings sind diese für Verbraucher oft schwer zu erkennen. Sie verstecken sich hinter komplizierten chemischen Bezeichnungen.

Fleckenentferner und Enthärter kann man sich sparen. Hier gibt es Baukastensysteme, mithilfe derer Basis-Waschmittel und Zusätze getrennt dosiert werden können - je nach den eigenen Bedürfnissen.

Den kompletten Waschmittel-Test finden Sie kostenpflichtig bei Öko-Test.

Symbolbild: Produkte im Waschmittel-Vergleichstest: Im Test wurden Inhaltsstoffe und Waschleistung der Produkte analysiert. "Öko-Test" hat 25 Pulver-Waschmittel verglichen. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa