Was passiert mit dem Körper, wenn man stirbt? Arzt klärt auf

Was passiert mit unserem Körper, wenn wir sterben? Dieser Frage wird sich jeder schon einmal gestellt haben. Für die meisten Menschen ist der Tod schrecklich, viele haben Angst vorm Sterben, weil es unergründbar scheint.

Lukas Radbruch, Präsident der "Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin", erklärt den Prozess, den der Körper durchläuft, wenn unsere Zeit abgelaufen ist: Wenn das Herz aufhört zu schlagen, sterben nach etwa drei Minuten die Gehirnzellen ab. Die Organe sterben spätestens nach zwei Stunden ab, die Hautzellen nach zwei Tagen. Haare und Nägel wachsen dagegen zunächst weiter...

Mehr dazu sehen Sie im Video oben im Artikel.

