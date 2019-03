Was gehört in den Gelben Sack? Und was darf ich dort nicht entsorgen?

Was gehört in den Gelben Sack? Und was nicht? Diese Frage hat sich bestimmt jeder von uns schon einmal gestellt. Kein Wunder, denn das System ist nicht ganz unkompliziert - und zumindest bei der Verteilung der Säcke beziehungsweise der Gelben Tonnen gibt es regionale Unterschiede. So kommt es, das sich zahlreiche Mythen darum ranken, was in den Gelben Sack gehört und was nicht. Hätten Sie zum Beispiel gewusst, dass Steingutflaschen in den Gelben Sack gehören?

Andersherum kommt auch nicht alles, was aus Plastik ist, per se auch in den Gelben Sack. Oft werden vermeintliche Fakten mit urbanen Mythen vermischt, so dass am Ende keiner mehr die genaue Antwort kennt.

Müll-Mythen - 10 populäre Irrtümer über Müll Mehr zum Video "Müll-Mythen - 10 populäre Irrtümer über Müll"

Doch eigentlich ist die Regel klar formuliert: Alles, was im Laden an Verpackungen über die Theke geht, darf in den Gelben Sack und in die farbengleiche Tonne. Die korrekte Bezeichnung dafür sind Leichtverpackungen (LVP), also Verpackungen aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech oder Verbundmaterialien wie Getränkekartons.

Saubere Trennung ist die Voraussetzung für ein hochwertiges Kunststoffrecycling. Es gibt jedoch auch einige Dinge, die nicht im Gelben Sack entsorgt werden sollten. Aufpassen - jetzt wird's kompliziert:

Das gehört in den gelben Sack, von A-Z (Quelle: "Der Grüne Punkt")

Arzneimittelblister

Buttermilchbecher

Butterwickler

Eisverpackungen (Kunststoff)

Getränkekartons

Holzschachteln und -kistchen

Joghurtbecher und -deckel

Konservendosen

Menüschalen von Fertiggerichten

Milchbeutel (Kunststoff)

Nudeltüten

Schokokusskarton

Schokoladen-Alufolie

Senf-, Mayo-, Ketchup-Eimer (Kunststoff)

Shampooflaschen (Kunststoff)

Spraydosen

Spülmittelflaschen (Kunststoff)

Speiseölflaschen (Kunststoff)

Steingutflaschen

Styroporverpackungen (z.B. von Elektrogeräten)

Suppentüten

Tierfutterdosen

Zahnpastatube

Das gehört nicht in den gelben Sack, von A-Z (Quelle: "Der Grüne Punkt")

Altkleider

Babyflaschen

Blechgeschirr

CD's und Disketten

Damenstrumpfhosen

Elektrogeräte

Essensreste

Einwegrasierer

Faltschachteln

Feuerzeuge

Filme

Glas (z.B. Konservenglas, Glasflaschen)

Holzwolle

Hygieneartikel

Katzenstreu

Keramiktöpfe

Kinderspielzeug (Holz/Kunststoff/Blech)

Klarsichthüllen

Kugelschreiber

Luftmatratzen/Zelte

Nicht geleerte Verpackungen

Papier

Pappe/Karton

Pflaster, Verbandsmaterial

Porzellangeschirr

Styroporreste (z.B. Dämmmaterial)

Tapetenreste

Taschentücher aus Papier

Videokassetten

Windeln

Zahnbürsten

Zigarettenkippe

Zusätzlich gibt es regionale Ausnahmen, dann darf etwa auch die alte Zahnbürste in den Gelben Sack. Solche "stoffgleichen Nichtverpackungen" dürfen aber nicht überall in den Gelben Sack. In der Regel sind die Ausnahmen auf den Behältnissen oder Säcken vermerkt. Wer sich unsicher ist, fragt am besten bei seiner zuständigen Kommune nach.

In jedem Fall nicht in die Gelben Säcke wandern darf Papier oder Glas - auch nicht, wenn sie als Verpackungen genutzt werden. Denn es gibt separate Abfallkreisläufe für Papierund Glas.

Übrigens: Gereinigt werden muss der Müll nicht, bevor er in den Säcken oder der Tonne landet. Noch volle oder halbvolle Verpackungen sollten aber nicht in den Müll.

Wo bekomme ich Gelbe Säcke?

Die Art und Weise der Verteilung von Gelben Säcken variiert regional. Sind die Gelben Säcke alle, gibt es neue! An vielen Orten wurden dazu regionale Ausgabestellen eingerichtet. Dazu gehören Geschäfte, Tankstellen, Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen. Erkundigen Sie sich einfach bei der jeweiligen Stadt.

Mehr Recycling-Tipps gibt es auf der Website des Grünen Punkts. lh/ak