Ausgiebiges Shoppingerlebnis

Drogerie, Fachmärkte, Handwerk & mehr

Große Gastronomieauswahl

Die Industriestraße in Mühlheim-Kärlich ist die Adresse, wenn du gerne ausgiebig shoppen gehst. Hier findest du wirklich alles, was das Herz begehrt: Von Kleidung über Drogerie-Artikel bis hin zu Nahrungsmitteln und Tierbedarf. Im Gewerbepark Mühlheim-Kärlich kannst du dich nach Herzenslust aufhalten und einkaufen gehen.

Das Besondere ist der Branchenmix. Neben regulären Geschäften wie H&M, TK Maxx, C&A oder auch Jysk gibt es hier viele Outlets, die ihre Produkte zu besonderen Preisen anbieten. Im Leys Markenmegastore kannst du durch unterschiedliche Marken stöbern. Auch sonst hast du hier eine riesige Auswahl. Im Gewerbe- Innovationpark Mülheim-Kärlich haben sich insgesamt 400 Firmen angesiedelt.

Du kannst hier sowohl dein neues Fahrrad kaufen als dir auch eine Küche planen lassen. Oder du besuchst ein Musterhaus eines Fertighausanbieters und holst dir Inspirationen für dein Eigenheim. Es gibt Fachmärkte für Büro, Zoo, Bau, Garten, Computer, Elektronik, Sportartikel, Schuhe, Bekleidung und vieles mehr.

Alles fürs Zuhause und Handwerk

Du werkelst gerne zu Hause und verschönerst regelmäßig deine Wohnung oder dein Haus? Dann findest du im Gewerbepark Mühlheim-Kärlich sicherlich, was du dafür benötigst. Neben verschiedenen Baumärkten gibt es hier auch handwerkliche Fach-Anlaufstellen, bei denen du vom Malerbedarf über Bad und Sanitär bis hin zu Gerüstverleih alles bekommen kannst, was du brauchst.

Die Outlets

Ein Abstecher in den Gewerbepark Mühlheim-Kärlich lohnt sich ganz besonders wegen der vielen Outlets, die du hier entdecken kannst. Du bekommst hier reduzierte Ware oder auch Ware aus der vergangenen Saison zu einem besonders attraktiven Preis. Auch der Fabrikverkauf von Nahrungsmittel- und Süßwarenfirmen ist in Mühlheim-Kärlich angesiedelt. Hier lohnt es sich, für die ganze Familie einzukaufen und dabei zu sparen.

Die Outlets im Überblick:

Food:

Lindt

Storck

Bahlsen

Haribo

Griesson - De Beukelaer

Kleidung:

Tommy Hilfiger

Betty Barclay

Gerry Weber

Levis

Schiesser

Camp David / Soccx

Salamander

Jeans Fritz

Non-Food:

Rotwild - German Cycling Device

QVC

Mank - Designed Paper Products

Kneipp

Die Gastronomie

Wer einen ganzen Shoppingtag erlebt, der bekommt auch irgendwann Hunger. Selbstverständlich hat der Gewerbepark auch eine Auswahl an verschiedenen Gastronomiebetrieben, die dafür sorgen, dass Hunger und Durst gestillt werden können.

Verschiedene Bäckereien versorgen die Einkäufer*innen mit frischen Brötchen, Kaffee und süßen Teilchen. Für die Lust auf Fastfood stehen Läden der bekannten Ketten Mc Donalds, Burger King, Subway und KFC zur Verfügung. Auch Restaurants für asiatische, amerikanische und exotische Küche finden sich zwischen den Shoppingläden.

Die Erreichbarkeit

Der Gewerbepark Mühlheim-Kärlich liegt wirklich sehr verkehrsgünstig unmittelbar an der Bundesstraße 9, Die Autobahn Zu- und Abfahrten zu den Autobahnen A 61, A 48 und A 3 liegen unmittelbar in der Nähe zur B 9. So kannst du also aus verschiedenen Richtungen nach Mühlheim-Kärlich gelangen.

Parkmöglichkeiten gibt es im Gewerbepark genügend. Anders als in klassischen Outlets, in denen sich die Verkaufsparzellen im Inneren sammeln und im Außenbereich geparkt wird, stehen in Mühlheim-Kärlich nahezu bei jedem angesiedelten Geschäft auch Parkflächen zur Verfügung. So sind die Wege kurz und du kannst deine Einkäufe auch gleich ins Auto bringen, bevor es weitergehen kann.