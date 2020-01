Warum ist der Boden im Einkaufswagen so schief? Das steckt hinter dem Psycho-Trick

Eigentlich wollten Sie nur ein paar Basics einkaufen, und am Ende stehen Sie wieder mit einem vollen Einkaufswagen an der Kasse: Wie kann es sein, dass aus der "kleinen Besorgung" wieder ein Großeinkauf wird? Schon beim Einkaufswagen fängt die Manipulation der Kunden im Supermarkt an. Denn diese sind bewusst groß und mit schiefem Boden konstruiert. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Warum ist der Boden im Einkaufswagen schief?

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Einkaufswägen einen eingebauten schrägen Boden haben? Dahinter steckt ein psychologischer Trick: Durch den schräg eingebauten Boden im Einkaufswagen rutschen die Lebensmittel nach hinten beziehungsweise nach unten. Da man beim Einkaufen nicht nur nach links und rechts, sondern auch nach vorne schaut, verschwinden die Produkte so aus dem unmittelbaren Blickfeld. Dadurch wird dem Gehirn suggeriert, dass man noch gar nicht so viel gekauft hat und der Einkaufswagen eigentlich noch ziemlich leer ist.

Warum ist der Einkaufswagen so groß?

Dasselbe gilt für die Größe des Einkaufswagens. Dadurch, dass die meisten Einkaufswägen überdimensional groß sind, hat man als Kunde immer das Gefühl, noch nicht wirklich viel gekauft zu haben. Es ist doch noch so viel Platz im Einkaufswagen!