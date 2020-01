Wann ist es offiziell? Ich liebe dich ändert für viele nicht den Beziehungsstatus

Der erste Kuss nach einem Date, der erste Sex oder sogar schon der erste Urlaub zusammen? Welche Meilensteine in einer Partnerschaft müssen geschehen, damit man weiß, ob man zusammen ist? Die Einschätzungen fallen hier sehr unterschiedlich aus, denn jeder Mensch empfindet es in der Kennenlernphase anders: manche sehen sich nach einigen Dates schon als Paar, für andere dauert es teilweise Monate. Das zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Fittkau und Maaß.

Indizien für eine feste Beziehung

Die Hälfte der 4056 Befragten hörte auf ihr Bauchgefühl, wenn das Thema Beziehungsstatus zuvor noch nicht klar angesprochen wurde. 52 Prozent sagen: „Das spürt man einfach“. Die Wochenenden gemeinsam zu verbringen, ist für etwa jeden Dritten ein klares Zeichen ein Paar zu sein. Ein großer Schritt in Richtung Beziehung ist es außerdem die Eltern des Partners kennenzulernen. Hier scheiden sich in der Befragung die Geister: nur 29 Prozent der Männer sehen das als klares Indiz an, während 35 Prozent der Frauen dies bereits als klares Zeichen sehen, in festen Händen zu sein.

Interessant wird es, wenn die Worte „Ich liebe dich“ fallen: dies ist nämlich für 28 Prozent der Männer, dagegen nur 23 Prozent der Frauen ein ausschlaggebender Grund sich als Paar zu sehen. Nach dem ersten Kuss oder dem ersten Sex sehen sich außerdem mehr Männer in einer Beziehung, als die befragten Frauen.

