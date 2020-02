Viel nackte Haut bei deutschen Faschingsfeiern

Zur verrücktesten Jahreszeit werden die Narren besonders wild. Knapp die Hälfte der Befragten gab an, während der närrischen Tage bereits Geschlechtsverkehr mit anderen Personen als dem eigenen Partner gehabt zu haben. Für dieses Jahr klingen die Pläne der Befragten ganz ähnlich. Ganze zwei Drittel (66,6 %) der Jecken erhoffen sich in dieser Faschingssaison einen One-Night-Stand.

Explizit freizügige Events wie der "Fastnacktball" im Trend

Private Partys stehen in diesem Jahr hoch im Kurs. Die Teilnehmenden der Studie erwarten sich davon mehr Gelegenheiten für intime Zweisamkeit als zwischen all den Menschenmassen, Büttenreden und offiziellen Programmpunkten? Was in München längst populär ist, erreicht mittlerweile auch kleinere Städte. Vom "Schabernackt" in München über den "Fastnacktball" in Rosenheim bis zu unzähligen privaten Feiern.

Beliebteste Verkleidungen – Polizisten und Cheerleaderinnen

Auch die Kostümwahl richtet sich entsprechend nach den Absichten. Das Libido-Meter bei Frauen steige gemäß der Umfrage vor allem bei Polizisten (25,5 %), Soldaten (16,6 %) und Bauarbeitern (16,5 %). Eher abturnend hingegen wirken freche Früchte (0,4 %), Clowns-Kostüme (0,7 %) und Tier-Verkleidungen (2,2 %).

Bei den Männern führen Cheerleaderinnen (33,5 %) das Kostüm-Ranking an, gefolgt von Krankenschwestern (33,3 %) und Engelchen bzw. Teufelchen (26,6 %). Am unerotischsten finden die befragten Männer Clowns-Kostüme (2,9 %), freche Früchte (3,3 %) und Sträflingsuniformen (4,6 %).

Weitere spannende Artikel zum Thema Sexualität, Partnerschaft und Dating:

Mit unserem durch inFranken.de ausgewählten Partner Secret.de kannst auch du dein nächstes Liebesabenteuer starten. Finde zahlreiche Singles, die an deiner Abenteuerlust teilhaben wollen. Mit der kostenlosen Anmeldung kannst du dich entweder alleine oder als Paar auf die Suche nach Dates aus deiner Nähe begeben. Melde Dich jetzt an und finde noch heute Dein Casual Date.