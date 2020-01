Versteckte Preiserhöhung: Was ist die "Mogelpackung des Jahres 2019"?

Weniger Inhalt zum gleichen Preis: Bei sogenannten Mogelpackungen werden Verbraucher clever getäuscht. Die Verpackung bleibt oft dieselbe, sodass niemand die Schrumpfung des eigentlichen Inhalts bemerkt. Diese Form der versteckten Preiserhöhung kommt in vielen Supermärkten leider häufiger vor. Auch viele renommierte Marken sind dabei. Insgesamt 2500 Beschwerden über Mogelpackungen hat die Verbraucherzentrale Hamburg 2019 erhalten und zum Anfang dieses Jahres fünf Favoriten ausgewählt.

Noch bis zum 20. Januar 2020 kann auf der Website der Verbraucherzentrale Hamburg (vzhh) für die Mogelpackung des Jahres 2019 abgestimmt werden. Wir zeigen Ihnen die fünf nominierten Kandidaten und stellen euch einige preisgünstige Alternativen zu den Mogelpackungen vor.

"Rama unser Meisterstück"-Margarine

Statt 500 Gramm werden in der aktuellen Verpackung nur noch 350 Gramm zum gleichen Preis von 1,79 Euro angeboten. Damit ist die Margarine 43 Prozent teurer als andere Aufstriche von Rama. Zudem entspricht die Zutatenliste der Margarine nahezu der der alten "Rama mit Buttermilch" - und der Inhalt besteht fast zur Hälfte aus Palmfett.

Milka Darkmilk von Mondelez

Obwohl die Schokoladentafel Milka Darkmilk aussieht wie eine herkömmliche 100-Gramm Tafel, ist sie nur 85 Gramm schwer. Durch den gleichbleibenden Preis von 1,09 Euro ist sie damit 19 Prozent teurer als andere Milka-Schokoladen.

Mirácoli-Spaghetti

Seit 2019 ist bei dem Fertiggericht "Mirácoli-Spaghetti" einfach der Parmesankäse aus der Packung verschwunden. Der Hersteller Mars behauptet, die Konsumenten hätten den Käse häufig nicht benutzt, weshalb man das kleine Tütchen einfach weggelassen habe. Zudem wurde auch ein bisschen an der Würzmischung gespart. Der Preis bleibt aber trotzdem derselbe.

Frosties von Kellogg

Der beliebte Frühstücksflocken-Hersteller hat den Inhalt seiner "Frosties" von 375 auf 330 Gramm bei gleichbleibendem Verkaufspreis von beispielsweise 2,99 Euro bei Rewe reduziert, was einer versteckten Preiserhöhung von 14 Prozent entspricht. Die Verpackung ist zudem auch dieselbe geblieben.

Bio Karotten-Direktsaft von Hipp

Beim Direktsaft von Hipp schrumpfte nicht nur der Inhalt der Glasflasche von 500 auf 330 Milliliter, zusätzlich stieg auch noch der Preis von 1,05 Euro auf 1,49 Euro bei beispielsweise Budni an, was zu einer Preiserhöhung von 115 Prozent führte.

Auch interessant: Die gemeinnützige Organisation Foodwatch verleiht seit 2009 den "Goldenen Windbeutel" für die "dreisteste Werbelüge des Jahres". Bis zum 1. Dezember 2019 stimmten rund 70.000 Verbraucher unter fünf verschiedenen Produkten ab. Dieses Jahr gab es allerdings eine Premiere.

