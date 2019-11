Versand vor Weihnachten: So kommt alles noch rechtzeitig an

In der Vorweihnachtszeit haben die Brief- und Paketzusteller alle Hände voll zu tun. Im Versand kann es deswegen gerade kurz vor den Feiertagen zu Verzögerungen kommen. Damit Ihre Geschenke und Weihnachtsgrüße pünktlich ankommen, gibt es einige Stichtage, an denen Sie Pakete und Briefe spätestens aufgegeben haben sollten.

Rechtzeitiger Paketversand - so kommen die Geschenke pünktlich an

Möchte man ein Paket innerhalb Deutschlands verschicken, reicht es laut der Süddeutschen Zeitung aus, dieses bis zum 20. Dezember zu verschicken. Ob DHL, DPD, Hermes, GLS oder UPS - die Wahl des Paketdienstes ist hierbei egal. Soll das Geschenk innerhalb Europas versendet werden, sollte man spätestens bis zum 10. Dezember bei der Deutschen Post gewesen sein, um sicherzustellen, dass die Geschenke bis Weihnachten ankommen.