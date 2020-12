In der Vorweihnachtszeit haben die Brief- und Paketzusteller immer alle Hände voll zu tun. Wegen des gestiegenen Paketaufkommens in der Corona-Zeit herrscht bei Post und Hermes in diesem Jahr schon vor Weihnachten Ausnahmezustand. Im Versand kann es deswegen zu Verzögerungen kommen.

Damit Ihre Geschenke und Weihnachtsgrüße trotzdem pünktlich ankommen, gibt es einige Stichtage, an denen Sie Pakete und Briefe spätestens aufgegeben haben sollten.

Rechtzeitiger Paketversand - so kommen die Geschenke pünktlich an

Möchte man ein Paket innerhalb Deutschlands verschicken, reicht es laut der Deutschen Post aus, dieses bis zum 19. Dezember, spätestens 12 Uhr, zu verschicken. Im Hermes Paket-Shop kann man die Geschenke sogar noch am 20. Dezember abschicken.

Soll das Geschenk innerhalb Europas versendet werden, sollte man für Nachbarländer spätestens zum 14. Dezember und in alle anderen europäischen Länder zum 10. Dezember bei der Deutschen Post gewesen sein, um sicherzustellen, dass die Geschenke bis Weihnachten ankommen. Bei Hermes können Auslandslieferungen noch bis zum 15. Dezember abgegeben werden. Allerdings kommt es laut Homepage aktuell zu Verzögerungen in Frankreich.

Damit Weihnachtsgrüße per Brief und Postkarte innerhalb Deutschlands pünktlich an Heiligabend eintreffen, sollte man sicherstellen, dass diese bis zum Dienstag, 22. Dezember 2020 (vor der Briefkasten-Leerung) bei der Deutschen Post eingeworfen sind. Da es aufgrund der Corona-Pandemie ein erhöhtes Paketaufkommen gibt, hat die DHL eine Seite mit allen wichtigsten Informationen zusammengestellt.

Express-Service garantiert die pünktliche Weihnachts-Lieferung

Um wirklich sicherzugehen, dass die Geschenke und Grüße rechtzeitig beim Empfänger ankommen, sollte man trotz Fristen möglichst früh daran denken, Briefe und Pakete zur Post zu bringen. Hat man einen Stichtag verpasst, besteht aber immer noch die Möglichkeit, den Express-Service der Paketdienste in Anspruch zu nehmen. Diese garantieren oft noch eine pünktliche Ankunft zu Weihnachten.