Zahnpasta bei Öko-Test: Ausschließlich Markenprodukte unter den Verlierern

Öko-Test: 60 Universal-Zahncremes für Erwachsene im Check

Öko-Test untersuchte für die April-Ausgabe seines Magazins 60 Universal-Zahncremes für Erwachsene. Getestet wurden die Zahncremes auf bedenkliche und umstrittene Inhaltsstoffe, ob sie genügend Kariesschutz bieten und außerdem auf etwaige Mängel. Neben Universalzahncremes für Erwachsene befanden sich auch drei Produkte aus dem Bereich "Zahnputz-Tabletten" im Test. Wir verraten Ihnen die besten Zahncremes und von welchen Marken Sie besser die Finger lassen sollten.

Öko-Test: 13 Zahncremes fallen durch - aufgrund bedenklicher Inhaltsstoffe

13 der getesteten Zahncremes* bestehen den Test von Öko-Test nicht - der Grund: schädliche Inhaltsstoffe, die wir eigentlich nicht an unseren Körper lassen wollen. Unter anderem konnten die Tester Natriumlaurylsulfat nachweisen. Dieser Stoff sorgt dafür, dass die Zahnpasta richtig schön schäumt, ist also eine sogenannte waschaktive Substanz und wirkt als Tensid in der Zahncreme. Der Nachteil: Natriumlaurylsulfat ist leider auch ein sehr aggressiver Stoff, der imstande ist, die Schleimhäute massiv zu reizen. In 18 der getesteten Zahncremes konnte Natriumlaurylsulfat nachgewiesen werden, dabei gibt es keine Notwendigkeit, dieses Tensid in der Zahnpasta zu verwenden, besser sollte zu weniger aggressiven Alternativen gegriffen werden.

Ein weiterer Kritikpunkt an einigen der Zahncremes sind enthaltene PEG-Verbindungen. Diese Polyethylenglykole dienen laut Verbraucherzentrale als Tenside und Emulgatoren, können allerdings die natürliche Hautbarriere schwächen. Das bedeutet, dass die Haut schädliche Stoffe aus der Umwelt durchlässt, die wir somit in unseren Körper aufnehmen. Wäre die Hautbarriere nicht geschwächt, könnte sie diese Stoffe abwehren. Im Test konnten in 15 Zahncremes PEG-Verbindungen nachgewiesen werden. Tipp: In der Liste der Bestandteile der Zahnpasta erkennen Sie PEG-Verbindungen direkt am Namensteil "PEG" oder an der Wortendung "-eth".

Ebenfalls negativ zu bewerten: synthetische Polymere. Hierbei handelt es sich um Kunststoff in flüssiger Form, der in der Zahnpasta steckt. Die Verbraucherzentrale Hessen rät dazu, auf Bezeichnungen wie "Polymer-" und "Poly-", zu achten, allerdings gibt es auch Flüssig-Kunststoffe, die komplett anders bezeichnet sind, beispielsweise als Siloxane oder Dimethiconol. Problematisch sind synthetische Polymere vor allem für die Umwelt, da sie über das Abwasser über kurz oder lang in den Flüssen und Meere unserer Welt landen. Konkrete Erkenntnisse zu den Effekten des Flüssig-Kunststoffs auf die Natur und den Menschen stehen noch aus, allerdings bewertet Öko-Test deren Verwendung kritisch.

Öko-Test: Ausschließlich Markenprodukte unter den Verlierern

Unter den 60 getesteten Zahncremes* befinden sich 13 Produkte, die durchfallen und von Öko-Test nicht weiterempfohlen werden. Darunter befinden sich ausschließlich Markenprodukte. Mit "ungenügend" bewertet werden die Zahncremes "Aronal Zahnfleischschutz mit Zink" der Marke Elmex (CP Gaba), "Classic Zahncreme", "Complete Protect Expert Tiefenreinigung" und "Rundumschutz Extrafrische Clean" von Blend-a-med (Procter & Gamble), sowie "Total Plus gesunde Frische" von Colgate (CP Gaba), "Zahnputz Tabs Salbei mit Fluorid" von Hydrophil (Wasserneutral), "Aktiv medizinische Zahncreme" von Laculat (Dr. Theiss) und "Extreme Clean Langzeitfrische" von Odol-med 3 (GSK Consumer Healthcare).

Ebenfalls nicht gut und deshalb mit "mangelhaft" bewertet, werden die Produkte "Zahnputztabletten Mint" von Ben & Anna (JM Nature), "Komplett 8 Extrafrische" und "Max Fresh Cooling Crystals" von Colgate (CP Gaba), "Original mit Naturkräuterextrakten" von Dentagard (CP Gaba), "Zahnpasta Kariesschutz" von Signal (Unilever) und die Produkte "Original" und "Senses Eukalyptus, Limette und Minze" von Odol-med 3 (GSK Consumer Healthcare).

Diese Testverlierer sind im Vergleich zu vielen der sehr gut bewerteten Zahncremes nicht nur teuer, sondern stecken oftmals noch in einem Umkarton, den die Tester als vollkommen überflüssig bewerten - diese stellen einfach nur zusätzlichen Müll dar, da die Tuben auch ohne Umverpackung geschützt genug sind. Oft fehlen ihnen außerdem Sicherheitshinweise, wie etwa "nur für Erwachsene", welche vor einer Verwendung durch Kinder warnt. Oftmals sind die Tuben nicht recyclebar, was ebenfalls wünschenswert wäre. Doch in erster Linie sorgen die bereits erwähnten kritischen Inhaltsstoffe, wie PEG-Verbindungen, Tenside und synthetische Polymere für Abwertungen.

Öko-Test: Das sind die besten Zahncremes

Positiv bewertete Alternativen zu den kritisch bewerteten Zahncremes* gibt es viele: 38 Zahncremes im Test werden "sehr gut" bewertet, sechs Produkte immerhin "befriedigend". Neben gute Marken-Zahncremes gibt es auch viele günstige Produkte von Drogerien und Discountern, die so manches teure Produkt abhängen. Diese schneiden in allen Testkategorien positiv ab und können problemlos verwendet werden.