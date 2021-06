Spritpreise aktuell auf höchstem Stand seit zwei Jahren

Höhe des Spritpreises von mehreren Faktoren abhängig

Steuern machen den größten Anteil aus

CO 2 -Steuer kam 2021 hinzu

Immer wieder gibt es Debatten über die Höhe des Spritpreises. Zuletzt wurden diese dadurch angefacht, dass sich dieser auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren befand. Wie teuer ein Liter Kraftstoff zu einem Zeitpunkt ist, hängt immer von mehreren Faktoren ab. Den größten Anteil machen dabei die Steuern aus.

Steuern haben den größten Anteil - daraus setzt sich der Benzinpreis zusammen

"Besonders relevant für die europäische Benzinpreisentwicklung ist das Geschehen auf dem Spotmarkt von Rotterdam, wo sich der Ölpreis herauskristallisiert", schreibt bussgeldrechner.org. Die Höhe des Spritpreises wird massiv von dem internationalen Rohstoffhandel beeinflusst. Etwa 42 Prozent des Spritpreises gehen auf den "Einkaufspreis" zurück. Dieser ist unter anderem abhängig von der aktuellen politischen Lage, der Konjunktur, Jahreszeit und der Nachfrage. Wie der ADAC erklärt, ist auch der Dollarkurs mitzubedenken, weil Öl weltweit beinahe nur mit Dollar gehandelt wird. Daraus folgt: "Steigt also der Dollarkurs im Verhältnis zum Euro, steigen oft auch die Preise an der Zapfsäule", wie der ADAC schreibt.

Den größten Anteil am Spritpreis machen Steuern aus: Die sogenannte Energiesteuer (früher bekannt als Mineralölsteuer) macht jeweils gut 46 Prozent pro Liter Kraftstoff aus. Je nach Kraftstoffart ist der Betrag daher unterschiedlich hoch. "Bei Benzin beispielsweise liegt der Energiesteuersatz bei 65,45 Cent je Liter", schreibt der ADAC. Bei einem Liter Diesel liegt der Wert hingegen bei 47,07 Cent.

Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer von 19 Prozent, die auf den Warenpreis und die Energiesteuer erhoben wird. Am 01. Januar 2021 trat hierzulande außerdem die CO 2 -Steuer in Kraft, die für einen Anstieg des Benzin- und des Dieselpreises sorgt. Ein Liter "Super E10" kostet seither im Mittel 7,7 Cent mehr, bei einem Liter "Diesel" sind es durchschnittlich zusätzliche 7,6 Cent.

Zu diesem Tageszeitpunkt ist Sprit am günstigsten

Darüber hinaus gibt es noch den Deckungsbeitrag: "Er enthält Kosten für Transport, Lagerhaltung, Verwaltung, Vertrieb und Weiterverarbeitung bis zur Zapfsäule sowie die CO2-Abgabe und den Gewinn der Mineralöl­konzerne", wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) schreibt.

Nicht zu vergessen ist der Wettbewerb zwischen den einzelnen Tankstellenbetreibern, der ebenfalls einen Einfluss auf den Spritpreis hat. Da Autofahrer naturgemäß versuchen, bei der günstigsten Zapfsäule zu tanken, wird der Spritpreis auch dadurch bewegt.

Wer möglichst günstig tanken möchte, sollte dies im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, sowie zwischen 20 Uhr und 22 Uhr versuchen. Eine Untersuchung im Mai 2021 an den gut 14.000 Tankstellen in Deutschland ergab, dass zu diesen Zeitpunkten die Spritpreise regelmäßig am niedrigsten sind. Laut ADAC lassen sich allein durch den richtigen Zeitpunkt des Tankens "bis zu sieben Cent je Liter sparen".

