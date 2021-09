An Geschwindigkeit fehlt es dem Onlineversandhändler Amazon nun wirklich nicht. Die bestellten Pakete kommen teilweise schon am selben Tag, an dem man "Bestellung aufgeben" geklickt hat - bei der sogenannten "Same Day Lieferung". Diese wird allerdings nicht überall angeboten. In der Regel geht die Zustellung von Prime-Artikeln dennoch sehr fix und die Käufer*innen müssen keine zwei Tage auf ihr Paket warten. Um deine Bestellungen doppelt zu schützen, verlangt Amazon in einigen Fällen auch jetzt schon ein Einmalpasswort oder eine Unterschrift bei der Paketübergabe.

Carsten von Caschys Blog hat diese Erfahrung schon gemacht und davon berichtet. Laut Amazon soll diese Funktion nun zum Regelfall werden. Sie betrifft Produkte, die besonders teuer sind. Mit dem Einmalpasswort soll sichergestellt werden, dass sie nicht in die falschen Hände geraten. Das Prinzip gleicht dem einer Zwei-Faktor-Authentifizierung und bietet dem Endkunden eine zusätzliche Sicherheitsebene.

Amazon erschafft Einmalpasswort: So werden deine wertvollen Lieferungen besonders geschützt

Wenn so ein Einmalpasswort erforderlich ist, sendet Amazon einen sechsstelligen numerischen Code an die hinterlegte E-Mail-Adresse, die bei Erhalt der Ware dem Paketzustellenden genannt werden muss. Ohne das Passwort darf die Ware nicht zugestellt werden. Gültig ist es auch nur bis zum Ende des Tages der Zustellung. Um Kund*innen dieses Prozedere einfacher zu gestalten, wird der Code auch im Kundekonto unter "Meine Bestellungen" zur Verfügung gestellt. Mit einem Klick auf "Lieferung verfolgen" wird dir dann das Passwort angezeigt.

Was soll ich tun, wenn ich gar nicht Zuhause bin, um meine Sendung entgegenzunehmen? Amazon empfiehlt, das Passwort an vertraute Personen weiterzugeben, die das Paket im Namen des Empfängers annehmen können. Die persönliche Anwesenheit ist nämlich keine Voraussetzung, wird aber empfohlen, wenn sich wertvolle Artikel in den Paketen befinden. Auf gar keinen Fall sollte man den Code an fremde Personen weitergeben, denn wenn die Ware nicht zugestellt werden kann, erfolgt ein erneuter Zustellversuch am nächsten Tag.

Amazon fordert außerdem dazu auf, dem beziehungsweise der Postzusteller*in das Passwort nicht telefonisch mitzuteilen. Nur so kann die maximale Sicherheit beim Zustellvorgang gewährleistet werden.