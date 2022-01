Verbraucher*innen sollen vor ungewollten Vertragsverlängerungen geschützt werden

Ab März 2022 gelten neue Regelungen für die Kündigungsfristen

Auch Telefon-Verträge werden in Zukunft kundenfreundlicher gestaltet

Egal ob Fitnessstudio, Streaming-Dienst, Handy oder Internetanbieter: Unsere Welt besteht aus Verträgen. Doch zu Verträgen gehören auch Kündigungsfristen. Und wer diese nicht einhält, findet sich schnell in einer Dauerschleife an Vertragsverlängerungen wieder. Denn nicht selten versuchen Unternehmen ihre Kund*innen nach der Vertragsgrundlaufzeit so lange wie möglich an sich zubinden. Damit soll ab März 2022 Schluss sein.

Kündigen 2022: Gesetz für fairere Verträge kommt

Das Faire-Verbraucherverträge-Gesetz soll das Ende der automatisierten Vertragsverlängerung bedeuten. Ab dem 1. März 2022 sind stillschweigende Vertragsverlängerungen nur noch zulässig, wenn sich der Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert und nach höchstens einem Monat wieder kündbar ist. Diese Änderung wurde bereits im Juni 2021 beschlossen, berichtet die Deutsche Verbraucherzentrale. Ausgenommen von diesen Regeln zur Vertragsverlängerung sind unter anderem Versicherungsverträge.

Wichtig: Für alle Verträge, die vor dem 1. März 2022 abgeschlossen worden sind, gelten weiterhin die alten Regelungen. Wer also aus seinem alten Vertrag raus möchte, muss weiterhin ein Auge auf die Kündigungsfrist haben.

Kündigen im Internet: Neuer Button wird eingeführt

Online einen Vertrag abzuschließen ist einfach. Der Weg hin zum Kündigungsformular ist im Internet hingegen häufig kompliziert und verschachtelt. Doch auch das soll in Zukunft passé sein.

Die Einführung eines "Kündigungs-Buttons" soll für Klarheit sorgen und Verbraucher*innen die Kündigung erleichtern. Außerdem muss nach dem Vertragsaustritt eine elektronische Eingangsbestätigung an die kündigende Person gesendet werden. Damit kann kein Anbieter mehr behaupten, die Kündigung gar nicht erhalten zu haben.

Der "Kündigungs-Button" muss von Unternehmen bis spätestens zum 1. Juli 2022 eingeführt werden. Die Regelungen gelten auch für Verträge, die vor diesem Datum entstanden sind.

Telefon-Verträge: Auch hier gibt es Änderungen

Das Faire-Verbraucherverträge-Gesetz betrifft nicht nur die Kündigung, sondern auch das Abschließen neuer Verträge. Schon bald sollen Vertragsabschlüsse per Telefon nicht mehr nur per Wort festgemacht werden.

Stattdessen bedarf es einer Zustimmung in Textform vonseiten des Verbrauchenden. Kund*innen sollen die Chance haben, den Vertrag und alle dazugehörigen Bedingungen in Ruhe durchzugehen.

Das Jahr 2022 bringt zahlreiche weitere Änderungen mit sich: Corona-Bonus, Krankschreibung, Maskenpflicht und mehr - das kommt auf uns zu.