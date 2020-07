Der Wasserpreis in der Region wird erhöht. Laut Angaben der "Fernwasserversorgung Franken (FWF)" steigt dieser um 15 Cent an. Viele Verbraucher aus Mittel- und Unterfranken sind davon betroffen und zahlen ab dem 1. Juli 2020 1,20 Euro statt 1,05 Euro für den Kubikmeter Wasser.

Hintergrund der Preiserhöhung ist, dass der "FWF" Kosten der vergangenen Jahre ausgleichen muss, so Werksleiter Hermann Löhner. Seit neun Jahren stagnierte der Wasserpreis auf demselben Niveau.

Wasser wird teurer: 400.000 Franken betroffen

"Zunächst hat sich in dem langen Zeitraum seit der letztmaligen Anpassung zum 1.01.2011 ein erheblicher Nachholbedarf angestaut", so der "FWF". Über 18 Millionen Euro hätten sich in den Jahren 2011 bis 2018 angestaut, heißt es weiter.