Vor dem Starten der Maschine ist es notwendig, dass du ein passendes Programm wählst. Dabei haben Waschmaschinen in vielen Fällen ein großes Spektrum an Waschprogrammen. Wir verraten dir, welcher der Waschgänge auf Dauer am teuersten für dich wird.

Dieses Waschprogramm verbraucht besonders viel Energie und Wasser

Die Inflationsrate in Deutschland lag im Juli 2022 dem Statistischen Bundesamt zufolge bei 7,5 %. Für den Herbst wird ein Anstieg der Rate auf 10 % nicht ausgeschlossen, wie die Bundesbank erklärt. Es ist wichtiger denn je, an allen Stellen, wo es möglich ist, Kosten einzusparen. Ein Bereich, in dem du einfach Kosten reduzieren kannst, ist das Waschen. Je nachdem, welchen Waschgang du auswählst, kostet dieser nämlich unterschiedlich viel.

In Deutschland besitzen rund 96,2 Prozent der Haushalte eine Waschmaschine. Schaust du dir die Programmauswahl deiner Waschmaschine einmal genauer an, wird dir auffallen, dass es zahlreiche Unterschiede gibt. Von Kaltwäsche über Wollwaschgang, Eco-Programm oder Kurzwaschgang: Je nach Modell findest du diverse Programme zur Auswahl. Vor allem bei moderneren Maschinen gibt es weitere Sonderprogramme wie die Sportwäsche oder das Fleckenprogramm.

In der Hektik des Alltags erscheint uns insbesondere das Kurzwaschprogramm attraktiv. Vor allem dann, wenn die Kleidung nicht stark verschmutzt ist oder es vor dem Urlaub schnell gehen soll, damit die neue Bluse noch mit kann, fällt die Wahl auf das nur etwa 15 Minuten lange Programm. Der Gedanke, dass bei der kurzen Laufzeit automatisch auch der Wasserverbrauch sinkt, mag nicht fern liegen. Doch gerade hier ist Vorsicht geboten: Denn obwohl die Wäsche extrem schnell sauber wird, ist der Energie- und Wasseraufwand nicht geringer als bei den regulären Waschprogrammen. Auf Dauer genutzt, kann das Kurzwaschprogramm sogar ziemlich teuer werden: Da die einzelnen Schritte des Waschganges beschleunigt werden, wird der Energie- und Wasseraufwand dementsprechend sogar höher. Damit wird der Kurzwaschgang mit Weitsicht zum teuersten Waschprogramm.

Bei einigen Waschmaschinen findest du spezielle Sparprogramme, die pro Waschgang in der Regel für 3 Kilogramm an Baumwolle oder pflegeleichter Wäsche nur 0,1 kW Strom verbrauchen. Im Vergleich dazu: Das klassische Baumwoll-Programm verbraucht pro Waschgang 0,9 kW, ein Buntwäsche-Programm 0,58 kW. Etwas weniger verbrauchen die Pflegewäsche mit etwa 0,4 kW und das Eco-Programm mit nur 0,45 kW pro Waschgang. Wählst du die Kochwäsche, verbraucht die Maschine hingegen ganze 2,2 kW pro Waschgang, da die Wassertemperatur sich erst einmal auf ganze 90-95 °C erhöhen muss. Der durchschnittliche Strompreis beträgt aktuell 39,9 Cent pro kWh.

Wichtig zu bedenken ist, dass der angegebene Stromverbrauch immer nur Durchschnittswerte darstellt. Diese sind aber auch von verschiedenen Faktoren wie dem Gewicht der Kleidung, der Waschtemperatur und dem Waschmittel abhängig. Des Weiteren variieren die Werte auch in Abhängigkeit zu dem Modell der Waschmaschine und Hersteller. Möchtest du genau wissen, wie viel deine Maschine verbraucht, kannst du einen Blick in die Produktbeschreibungen deines Herstellers werfen.

Wäscht deine Waschmaschine besonders sparsam, dauert das Programm in der Regel viel länger. Da vor allem die Eco-Programme immer eine gefühlte Ewigkeit dauerten, wurden sie in der Realität nur wenig genutzt. Nach Einführung des neuen Energielabels am 1. März 2021 gibt es jedoch konkrete Vorgaben, die dazu führen sollen, dass die Nutzung des sparsameren Angebotes auch zeittechnisch betrachtet attraktiver wird. So dürfen Eco-Programme voll beladen nur höchs­tens 3 Stunden und 39 Minuten in Anspruch nehmen.

Fazit

Aufgrund des höheren Energie- und Wasseraufwandes solltest du das Kurzwaschprogramm nicht dauerhaft benutzen, sondern eher als Ausnahmelösung sehen. Denn dieses ist in dem Falle das teuerste. Möchtest du Strom und Geld sparen, bietet es sich an, auf Eco- oder Sparprogramme umzusteigen. Es zeigt sich, dass es sich auszahlt, etwas Geduld beim Wäschewaschen mitzubringen.

