Die Winterzeit ist auch Erkältungszeit. Bei einem kleinen Schnupfen und verstopfter Nase greifen viele Menschen gerne zum Nasenspray. Durch die Nutzung des Sprays ist die Verstopfung der Nase nach ein paar Tagen wieder weg.

Sollten sie jedoch zuletzt das Nasenspray von der Firma Hygwakoll gekauft haben, empfiehlt lebensmitttelwarnung.de dieses Produkt nicht zu benutzen. Dem Lebensmittel wurden demnach ein zu hoher Silbergehalt nachgewiesen, was für die Kunden zu einer Gesundheitsgefahr führen kann.

Vorsicht: Nasenspray ist gesundheitsgefährdend

Bei dem gefährlichen Artikel handelt es sich um das Tiroler Silberwasser Kolloidales Gold Premium, sowie das Pumpspray und Nasenspray von dem Hersteller Hygwakoll. Laut lebensmittelwarnung.de ist der Rückruf Chargen und Mindesthaltbarkeitsdatum unabhängig. Der Artikel wurde über Ökonova GmbH, Sauerlach und die Filialen Vitasinn Ostbahnhof, Vitasinn Aue, Vitalia Life Innsbruck und Vitalia Life Filialen in Salzburg verkauft. Sollten Sie also in den letzten Tagen den Artikel in einem der Geschäfte gekauft haben, wird eine Rückgabe dringend geraten.

Diese Rückgabe erfolgt in der Einkaufsstätte gegen Erstattung des Kaufpreises, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Bei Fragen und Problemen erhalten Sie weitere Informationen bei dem Ökonova Kundenservice unter der Telefonnummer 08104 639520 von Montag bis Freitag 8:00-16:30 Uhr.