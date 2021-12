Taschentücher: Öko-Test hat 21 Produkte getestet

Gibt es einen Unterschied zwischen Recycling-Produkten und Papiertaschentüchern ?

? Allergieauslösend: Problematische Stoffe nachgewiesen

Öko-Test hat passend zur Erkältungszeit Taschentücher unter die Lupe genommen. 21 Produkte wurden getestet, darunter auch Taschentücher aus Recyclingmaterialien. Im Allgemeinen sind alle Produkte reißfest, saugfähig und weich. Doch teils konnten problematische, allergieauslösende Stoffe nachgewiesen werden. Zwei beliebte Marktführer schnitten zudem weniger gut ab, als vielleicht erwartet.

Öko-Test: 21 Taschentuch-Produkte im Test

Öko-Test hat 21 Taschentuch-Produkte im Labor abgegeben. Zehn der Produkte bestehen aus recycelten Produkten, elf Taschentücher aus Primärfasern. Insgesamt ergab der Test "überwiegend gute Beurteilungen", wie Öko-Test berichtet. Bezüglich Reißfestigkeit, Weichheit und Saugfähigkeit gab es kaum Unterschiede bei Taschentüchern aus Primärfasern oder Taschentüchern aus Recyclingmaterialien.

Allerdings konnten in einigen Produkten sogenannte halogenorganische Verbindungen, kurz AOX, nachgewiesen werden. Viele dieser Stoffe sollen allergieauslösend sein. Dazu zählen beispielsweise Nassfestiger, die dafür sorgen, dass die Taschentücher bei Berührung mit Wasser nicht sofort einreißen oder sich auflösen, so Öko-Test. Die Stoffe können allerdings auch über den Weg des Bleichens in die Taschentücher gelangen.

Die AOX konnten auch in Recycling-Taschentüchern nachgewiesen werden. Allerdings stammen sie hier aus dem "Vorleben" der Recycling-Produkte. Hinsichtlich Ressourcenverbrauch, Abwasser oder Produktion schneiden die wiederverwerteten Produkte erwartungsgemäß besser ab, als Taschentücher aus Primärfasern. Des Weiteren konnten auch Inhaltsstoffe wie Formaldehyd oder Glyoxal nachgewiesen werden, welche ebenfalls als gesundheitsschädlich gelten.

Öko-Test: Ergebnisse des Taschentuch-Tests

Von den 21 Taschentuch-Produkten erhielten neun die Note "gut", elf Taschentücher waren "befriedigend", nur ein Taschentuch-Produkt erhielt die Wertung "sehr gut": die "Danke Taschentücher" aus 100 Prozent Recycling-Fasern und vier Lagen. Preislich liegt das Produkt im oberen Bereich. Taschentücher, die mit "gut" bewertet wurden, waren:

Rossmann: "Alouette Recycling Taschentücher"

Edeka: "Naturliebe Recycling Taschentücher"

Edeka und Netto: "Favora Taschentücher Recycling"

Kaufland: "K-Classic Taschentücher Recycling"

Rewe: "Beste Wahl Eco Recycling Taschentücher"

dm: "Soft & Sicher Taschentücher Recycling"

Müller: "Soft Star Die Bewussten Recycling Taschentücher"

Marken-Taschentücher, wie die von Tempo oder Kleenex ("Täglich Sicher-Taschentücher"), konnten im Test nicht vollständig überzeugen. Jeweils drückten die "schlechten Bewertungen" in der Kategorie "Inhaltsstoffe" die Gesamtnoten der Produkte, wie unter anderem der Merkur berichtet. Allerdings stecken in über der Hälfte aller getesteten Produkte kritische Inhaltsstoffe. Man sollte also nicht überall seine Nase zu tief hineinstecken.