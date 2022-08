Seit 1. Juni 2022 bekommen Autofahrer in Deutschland an der Zapfsäule automatisch einen sogenannten Tankrabatt. Die Reduzierung der Spritpreise ist eine von fünf Maßnahmen aus dem Entlastungspaket 2022, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Grund dafür waren die explodierenden Preise in verschiedenen Lebensbereichen nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs.

Im Falle des Tankrabatts sollten Bundesbürger drei Monate lang an der Zapfsäule finanziell entlastet werden. Laut den Plänen von damals sollte die Ersparnis beim Benzin rund 35 Cent und beim Diesel rund 17 Cent betragen. Der Rabatt lief zunächst schleppend an, mittlerweile sind die Preise aber tatsächlich deutlich gesunken - zumindest im Vergleich zu den Spritpreisen, die wir nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs bezahlen mussten. Das könnte sich aber bald wieder ändern.

Spritpreise ab September: So teuer werden Benzin und Diesel nach dem Tankrabatt

Eins ist klar: Nach Ende des Tankrabatts wird der Sprit wieder deutlich teurer werden. Wie teuer genau, das ist aktuell noch unklar. Die günstigeren Preise für den Liter Benzin oder Diesel waren durch eine Senkung der Energiesteuer möglich. Berechnet man die Preise ohne diese Senkung, könnte der Sprit bald wieder deutlich mehr kosten. So viel kosten Benzin und Diesel aktuell im Bundesdurchschnitt:

Diesel: 1,97 Euro pro Liter

Benzin: 1,83 Euro pro Liter

E10: 1,70 Euro pro Liter

Und so teuer wäre ein Liter Kraftstoff ohne den Tankrabatt:

Diese: 2,14 Euro pro Liter

Benzin: 2,18 Euro pro Liter

E10: 2,05 Euro pro Liter

Wichtig ist es laut Experten, jetzt nicht in Panik zu verfallen und Ende August die Tankstellen zu stürmen. Die hohe Nachfrage könnte nämlich auch die Preise schon vor September wieder in die Höhe treiben. Es lohnt sich immer, vor der Fahrt an die Tankstelle aktuelle Spritpreise zu vergleichen, beispielsweise bei Preisvergleichsportalen wie clever-tanken.de oderbillig-tanken.de. Es gibt außerdem verschiedene Tipps, die dir beim Sparen helfen. Außerdem ist es wichtig, rechtzeitig zu tanken: Der Mineralölverband rät dazu, nicht erst "im letzten Moment" vollzutanken. Da es mit Auslaufen des Tankrabatts laut Experten zu zwei Szenarien kommen könnte: lange Schlangen oder sogar Engpässe könnten drohen, sollte man nicht bis zum letzten Augusttag warten und den Tank fast leer fahren.

Ölpreis im Sinkflug: Explodieren die Spritpreise ab September trotzdem?

Die gute Nachricht: Bereits seit Anfang Juli 2022 befindet sich der Ölpreis im Sinkflug und es ist keine Steigerung zu erwarten. Eigentlich müssten die Preise an den Zapfsäulen also eher wieder sinken, als steigen. Mitte Juli fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Rohölsorte WTI etwa auf unter 100 US-Dollar. Er lag damit fast wieder auf Vorkriegs-Niveau.

Wie sich die Preise an den Zapfsäulen entwickeln, ist deshalb aber noch lange nicht in Stein gemeißelt. Denn, ob die Mineralölkonzerne die niedrigeren Rohstoffpreise auch direkt an den Autofahrer oder die Autofahrerin weitergeben, ist nicht klar. Eine massive Preisexplosion ist Experten und Medienberichten zufolge aber nicht zu erwarten.

