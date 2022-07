Supermarkt-Preisvergleich: Was ist der günstigste Supermarkt?

Alles wird teurer, darunter auch Lebensmittel: Kann man trotzdem noch günstig einkaufen? Wir haben für unseren Supermarkt-Preisvergleich fünf große Supermarkt-Ketten durchkämmt und die Preise für ausgewählte Produkte verglichen, die tagtäglich in deutschen Einkaufswägen landen. Das Ergebnis zeigt: Zwischen dem teuersten und dem günstigsten Supermarkt liegt ein krasser Preis-Unterschied.

Alles wird teurer: Preise für Lebensmittel so hoch wie nie zuvor

Nicht nur die Preise für Energie, auch die Preise für Lebensmittel schießen in die Höhe: Das Statistische Bundesamt hat einen Anstieg von ganzen 11,1 Prozent errechnet (Vergleich von Mai 2022 zum Mai des Vorjahres). Dabei waren gerade die Preise für Lebensmittel eine Sparte, die im Vergleich zu anderen Lebenshaltungskosten in Deutschland in den letzten 20 Jahren nur sehr wenig angestiegen sind. Zum Vergleich: In den Jahren 2000 bis 2019 liegt eine Teuerungsrate von lediglich 1,5 Prozent vor.

Laut Verbraucherzentrale gibt es keine Lebensmittel-Sparte, die nicht von den Preiserhöhungen betroffen ist. Extrem deutlich wird das bei Speiseölen und -fetten, für die ein Preisanstieg von 38,7 Prozent zu verzeichnen ist. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Speiseöl, einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes zufolge, nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine mehr als doppelt so hoch war, wie davor - das erinnert an die Corona-Hamsterkäufe.

Ein Hauptgrund für die aktuell extrem hohen Preise für Lebensmittel scheint somit der Krieg in der Ukraine. Denn der führt zu einer weiteren Steigerung der ohnehin schon teuren Preise für Energie, die von den Händlern kompensiert werden muss. Es müssen schließlich nicht nur die Märkte betrieben werden, auch für die Herstellung der Produkte werden große Mengen Strom und Gas benötigt. Hinzu kommen Lieferengpässe, beispielsweise für Getreide, das in der Ukraine angebaut wird, die weithin als "Kornkammer Europas" bezeichnet wird. Außerdem herrscht ein Arbeitskräftemangel, und auch der Mindestlohn lässt die Preise steigen, da dieser die Ausgaben für Gehälter aufseiten der Unternehmen erhöht. Schlussendlich bleibt offen, inwiefern die Händler die Gunst der Stunde nutzen, um sich zu bereichern - das mahnt die Verbraucherzentrale und fordert eine Überwachung durch Politik und Kartellamt.

Supermarkt-Preisvergleich: Das ist der günstigste Supermarkt

Wir haben genau hingeschaut und Preise verglichen: Welches ist der günstigste Supermarkt? Dafür waren wir in Bamberg in den folgenden Supermärkten bzw. Discountern unterwegs:

Aldi Süd

Lidl

Edeka

Rewe

Norma

Hinweise: Für den Preisvergleich haben wir ausschließlich Produkte der Eigenmarken der Supermärkte recherchiert. Zudem waren wir Anfang Juli 2022 unterwegs (04. Juli). Die Preise bei Rewe gelten nicht für den Rewe City. Nach Möglichkeit wurde vermieden, Sonderangebote im Preisvergleich zu integrieren.

Supermarkt-Preisvergleich: Das haben wir in den Warenkorb gelegt

Im Warenkorb sind Produkte gelandet, die sich wohl in mindestens jedem zweiten Einkaufswagen finden lassen. Das umfasst sowohl Grundnahrungsmittel als auch Obst und Gemüse sowie Verarbeitetes und Fertiggerichte. Diese Produkte sind konkret in unserem Warenkorb gelandet:

Grundnahrungsmittel : Butter (250g) Sonnenblumenöl (1l) Mehl (Weizen 405, kg) H-Milch 3,5 % (1l) Eier (6er Bio) Nudeln (Spaghetti, kg) Toastbrot, weiß (kg) Kaffee (gemahlen, kg) Hackfleisch (gemischt, kg) Ketchup (1l)

: Obst und Gemüse Gurke (Stück) Tomaten (kg) Äpfel (Standard) (kg) Champignons, braun (kg) Kartoffeln, vorw. festkochend (kg)

Verarbeitetes und Fertiggerichte Tiefkühlpizza Margherita (kg) Linseneintopf (kg) Kartoffelchips (Paprika, kg) Schokolade (Vollmilch, kg) Pesto Verde (kg)



Es ist zu beachten, dass es sich bei den Preisen unseres Vergleichs unter anderem um Kilogramm-Preise handelt, damit der tatsächliche Preisunterschied eindeutiger ist. Beim Sonnenblumenöl von Aldi und Edeka handelt es sich um teurere Bio-Produkte der Eigenmarke, da die günstigen Marken nicht vorrätig waren.

Supermarkt-Preisvergleich: Welcher Supermarkt ist am günstigsten? Hier sparst du am meisten

Unser Supermarkt-Preisvergleich hat einen deutlichen Sieger: Aldi Süd ist der günstige Supermarkt bzw. Discounter. Hier haben wir am wenigsten für unseren Einkauf ausgegeben. Somit schlägt Aldi sogar den ewigen Konkurrenten Lidl, der allerdings dicht folgt und den zweiten Platz im Preis-Ranking belegt. So sieht die Platzierung der Supermärkte aus, inklusive unserer Ausgaben für den Warenkorb:

Platz: Aldi Süd - Ausgaben für den Warenkorb: 59,58 Euro Platz: Lidl - Ausgaben für den Warenkorb: 62,01 Euro Platz: Norma - Ausgaben für den Warenkorb: 65,11 Euro Platz: Rewe - Ausgaben für den Warenkorb: 69,74 Euro Platz: Edeka - Ausgaben für den Warenkorb: 70,57 Euro

Der Preisvergleich zeigt, dass es einen immensen Unterschied zwischen dem günstigsten Markt (Aldi Süd) und dem teuersten (Edeka) in Höhe von 10,99 Euro gibt. Kauft man diese Produkte lediglich einmal pro Monat ein, macht das auf das Jahr gerechnet über 130 Euro Unterschied - so viel lässt sich also potentiell sparen, wenn der günstigste Discounter statt dem teuersten Supermarkt gewählt wird.

Unterschiede nach Produktgruppen: Wo sind Obst und Gemüse am günstigsten?

Schaut man sich die einzelnen Produktgruppen separat an, können sich mitunter andere Resultate ergeben. Nicht jedoch in der Sparte Obst und Gemüse: Auch hier hat Aldi Süd die Nase vorn. Eine Gurke, ein Kilogramm Tomaten, ein Kilogramm braune Champignons sowie ein Kilogramm Kartoffeln kosten hier aktuell 7,62 Euro. Auf dem zweiten Platz lässt sich allerdings Norma finden (9,29 Euro), gefolgt von Lidl auf dem dritten Platz (10,26 Euro). Bei Rewe kostet unsere Obst- und Gemüse-Auswahl 14,63 Euro, beim Schlusslicht Edeka 15,01 Euro - ein Preisunterschied von 7,39 Euro im Vergleich zu Aldi Süd. Unsere Test-Auswahl an Obst und Gemüse ist somit bei Edeka doppelt so teuer wie bei Aldi Süd.

Bei der Produktkategorie Grundnahrungsmittel sieht der Preisvergleich schon eher wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen aus - vorne steht dennoch Aldi Süd, mit Gesamtausgaben für Butter, Sonnenblumenöl, Mehl und Co. in Höhe von 30,98 Euro. Norma folgt dicht mit insgesamt 30,99 Euro, dritter ist Lidl mit Ausgaben von 31,44 Euro. Auf den Rängen vier und fünf folgen wieder Rewe (34,80 Euro) und Edeka (35,25 Euro).

Betrachtet man die Kategorie Verarbeitetes und Fertiggerichte, sieht die Platzierung plötzlich ganz anders aus: Vorne liegen sowohl Lidl, Rewe als auch Edeka, welche für die Test-Produkte die exakt gleichen Preise ausweisen - somit werden hier jeweils 20,31 Euro für die Lebensmittel fällig. Auf Platz zwei ist Aldi Süd, bei dem Pizza, Pesto, Linseneintopf, Schokolade und Kartoffelchips insgesamt 20,89 Euro kosten. Auf dem letzten Platz lässt sich dieses Mal Norma finden, mit Ausgaben in Höhe von 24,83 Euro. Hierbei schlägt vor allem die Tiefkühl-Pizza zu Buche, ansonsten sind die Preise ähnlich wie bei den anderen Supermärkten.

Sonnenblumenöl, Pizza, Mehl: Gibt es auch bei den Einzelprodukten deutliche Unterschiede?

Auch bezüglich der einzelnen Produkte gibt es zwischen den Supermärkten teilweise deutliche Unterschiede. So gab es ein Kilo Äpfel am Test-Tag bei Aldi Süd zum Schnäppchen-Preis von nur einem Euro, wohingegen alle anderen Supermärkte deutlich mehr dafür verlangen. Dasselbe gilt für braune Champignons: Diese kosten bei Aldi pro Kilogramm lediglich 3,48 Euro, bei Edeka hingegen werden dafür 7,63 Euro fällig.

Die Spaghetti (ein Kilogramm) kosten bei Aldi, Lidl und Norma dasselbe (1,78 Euro), bei Rewe muss über einen Euro mehr draufgelegt werden. Auffällig sind auch die Preise für Ketchup: Während Lidl und Aldi den Liter Ketchup für 2,38 Euro anbieten, kostet dieser bei Rewe beinahe vier Euro - Norma bietet diesen am günstigsten an (2,20 Euro).

Es gibt dennoch Produkte, deren Preise sich zwischen den Supermärkten kaum oder gar nicht unterscheiden. Darunter fällt unter anderem Pesto Verde: Das Kilogramm gibt es bei allen fünf Supermärkten für 6,26 Euro. Auch Butter, die Schokolade und der Linseneintopf kosten bei allen Test-Märkten dasselbe. Das aktuell stark nachgefragte Sonnenblumenöl gibt es bei Lidl, Norma und Rewe für 2,39 Euro - bei Aldi und Edeka war die günstige Eigenmarke am Test-Tag ausverkauft, die teurere Bio-Eigenmarke gibt es für 3,38 Euro bzw. 3,98 Euro pro Liter.

Fazit: Aldi ist der günstigste Supermarkt - Edeka der teuerste

Unser Supermarkt-Preisvergleich zeigt: Bei Aldi Süd lässt es sich am günstigsten einkaufen. Hier hat unser Warenkorb über zehn Euro weniger gekostet als beim Schlusslicht Edeka. Auf den mittleren Plätzen verteilen sich Lidl, Norma und Rewe (in dieser Reihenfolge).

Schaut man sich die eingekauften Produktkategorien genauer an, fällt auf, dass Aldi auch in den Produktgruppen Obst und Gemüse sowie Grundnahrungsmittel am preisgünstigsten ist. Lediglich in der Kategorie Verarbeitetes und Fertigprodukte liegen Lidl, Edeka und Rewe gleichauf vorne.

Um Geld zu sparen, sollte man sich also gründlich überlegen, in welchem Supermarkt oder Discounter man seine Lebensmittel einkauft, denn in der Summer kann der Unterschied im Geldbeutel mitunter sehr groß sein.