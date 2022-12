Die zwei unterschiedlichen Methoden

So mancher empfindet das Zähneputzen mit Elektrobürste als einfacher und gründlicher als mit einer Hand­zahnbürste. Die Studie der Greifswalder Zahnmedizin (Long-term impact of powered toothbrush on oral health: 11-year cohort study) der Universitätsmedizin belegt: Wer elektrisch putzt, hat weniger Probleme mit Parodontitis. Der Zahnverlust bei Nutzern elektrischer Zahnbürsten war im Schnitt ein Fünftel geringer als bei denjenigen, die konventionelle Bürsten verwenden. Stiftung Warentest hat sich die auf dem Markt angebotenen Modelle (69 an der Zahl) und zusätzlich 11 neue Bürsten genauer angeschaut. Die Testsieger sind zwei alte Bekannte.

Ein bisschen Technik vorne weg: Es gibt zwei Typen von elektrischen Zahnbürsten, oszillierend-rotierende und Schall­zahnbürsten. Bei den oszillierend-rotierenden Borsten ist der Bürstenkopf rund und ähnelt einem zahnmedizinischen Gerät. Mit schnellen Kreisbewegungen – abwechselnd links- und rechtsrum – wischt der Bürstenkopf den Belag von den Zähnen. Der rotierende, runde Bürstenkopf wird dabei einzeln an jeden Zahn angesetzt, massiert und säubert zugleich das Zahnfleisch. Außen, innen, obendrauf, fertig.

Schallzahnbürsten sind am weitesten verbreitet. Diese unterscheidet sich bereits optisch durch einen länglich geformten Bürstenkopf. Sie erinnert an eine klassische Handzahnbürste. Gegenpolige Magnetfelder erzeugen eine Vibration der Borsten mit bis zu 60.000 Bewegungen pro Minute – abhängig vom Gerät. Diese Schwingungen sorgen nicht nur für die Zahnreinigung, sondern auch dafür, dass Speichel und Zahnpasta mit Druck in die Zahnzwischenräume kommt. Die Schallzahnbürste wird wie eine konventionelle Handzahnbürste im 45-Grad-Winkel am Zahnfleischsaum angesetzt und dann in die entgegengesetzte Richtung bewegt. So säubert man auch die Innenseite der Zähne sowie die Kauflächen.

Bei der Reinigungs­leistung zeigt keines der beiden Systeme eindeutige Vorteile. Das Rütteln zum Lockern der Plaque übernimmt jede Bürste selbstständig – egal, ob rotierend oder schwingend. Die Stiftung Warentest hat nur Schall­zahnbürsten im Test, keine Ultra­schall­zahnbürsten. Der Grund: Ultra­schall­zahnbürsten haben nur eine geringe Markt­relevanz und werden oft im Doppelpack mit einer speziellen Zahnpasta angeboten.

Der Sieger bei den Schallzahnbürsten (am meisten verbreitet) ist:

Philips: Sonicare 9900 Prestige, Note 1,8*

Positiv: Sehr gute Zahnreinigung, gute Handhabung

Negativ: Keine Bürstenaufbewahrung, teure Ersatzbürsten

Ersatzbürste ca. 12,50 Euro

Anmerkung zu Fremdanbietern: Nach­bauten der Philips-Bürsten brauchen den Wett­bewerb nicht zu scheuen. Die fast ebenbürtige Alternative von dm kostet nur 2,48 Euro.

Online-Preis: ab 245 Euro

Der zweite Platz geht an ein deutlich preiswerteres Modell:

ApaCare: Sonic Professional, Note 2,0*

Positiv: Gute Zahnreinigung, lange Betriebszeit

Negativ: Handlichkeit nicht perfekt, keine Bürstenaufbewahrung

Ersatzbürste ca. 4 Euro

Online-Preis: ab 65 Euro

Und das sind die beiden Preis-Leistungs-Tipps der Stiftung Warentest:

Happybrush: Vibe 3, Note 2,2*

Positiv: Gute Zahnreinigung, lange Betriebszeit

Negativ: Handlichkeit nicht perfekt, keine Bürstenaufbewahrung

Ersatzbürste ca. 3,50 Euro

Online-Preis: ab 75 Euro

Ailoria: Shine Bright, Note 2,2

Positiv: Gute Zahnreinigung, gute Handhabung

Negativ: Eingeschränkte Standfestigkeit, keine Bürstenaufbewahrung

Ersatzbürste ca. 3,50 Euro

Online-Preis: ab 105 Euro

Die Sieger bei den Rotationsbürsten sind zwei Marken, die sehr unterschiedlich im Preis sind:

Braun: Oral-B iO Series 9N, Note 2,2*

Positiv: Gute Zahnreinigung, mit Bürstenaufbewahrung

Negativ: Handlichkeit nicht perfekt, eingeschränkte Standfestigkeit

Ersatzbürste ca. 5,70 Euro

Anmerkung zu Fremdanbietern: Die guten Oral-B-Ersatz­bürsten lassen die Fremdanbieter-Konkurrenz hinter sich. Wer sparen will, bekommt mit der Alternative von Müller für 1,98 Euro nur ein befriedigendes Produkt, allerdings mit sehr guter Halt­barkeit.

Online-Preis: ab 210 Euro

Müller Drogeriemarkt: Sensident Perfect Clean Professional, Note 2,3

Positiv: Gute Akkulaufzeit, gute Zahnreinigung

Negativ: Akku nicht austauschbar, keine optimale Reinigung der Zahnbürste

Laden­preis: ca. 18,00 Euro

Mitt­lerer Preis für eine Ersatz­bürste ca.: 2,00 Euro

Der Test unterlag folgenden Kriterien: Stiftung Warentest prüft die elektrischen Zahnbürsten im Labor und bewertet mit unterschiedlich gewichteten Kategorien (Zahnreinigung, Handhabung, Haltbarkeit, Umwelteigenschaften, Ausstattung/Technische Merkmale, Betriebszeit mit einer Akku- oder Batterieladung). Versagt das Gerät in einer der Kategorien, gibt es eine Abwertung. Die Zahnreinigung fließt zu 60 Prozent in das Qualitätsurteil ein.

Zu welcher elektrischen Zahnbürste solltest du eher nicht greifen? Stiftung Warentest hat diese vier Zahnbürsten nur mit "ausreichend“ bewertet:

Eta: Sonetic Sonic Toothbrush, Note: Ausreichend (3,6) , Preis: 40 Euro

Lächen: Rechargeable Sonic Toothbrush RM-T8B, Note: Ausreichend (4,0), Preis: 50 Euro

Oclean: Air 2 Sonic Electric Toothbrush, Note: Ausreichend (4,1), Preis: 24 Euro

Proficare: Elektrische Akku-Schallzahnbürste, Note: Ausreichend (4,1), Preis: 27,90 Euro

Schall, rotierend oder doch altmodisch mit der Hand – die Qual der Wahl bleibt am Ende bei dir. Zwischen Schallzahnbürste und konventioneller Handzahnbürste liegen in der Handhabung allerdings einige gravierende Unterschiede. Ohne Druck gleitet der schwingende Bürstenkopf begleitet von dynamischem Summen über die Zähne. Das ist für viele zunächst ungewohnt.

Die Handhabung einer rotierenden Zahnbürste, bei der man mit etwas Druck die Zähne putzt, liegt näher bei der klassischen Zahnbürste. Gewohnheitsmenschen fällt hier der Umstieg leichter. Am Ende ist die beste Zahnbürste die, mit der du regelmäßig zweimal täglich deine Zähne putzt. Das kann immer noch die gute alte Handzahnbürste sein. Für alle Varianten gilt: Spätestens alle drei Monate ist der Bürstenkopf bzw. die Handzahnbürste zu tauschen.

Viele Menschen empfinden das Zähneputzen mit Elektrobürste als einfacher und gründlicher im Vergleich zur Hand­zahnbürste. Schneller als mit der Hand­zahnbürste geht das Zähneputzen mit den Elektrischen aber nicht. Mit einer Elektrobürste solltest du mindestens zweimal täglich jeweils etwa zwei Minuten lang gründlich deine Zähne reinigen.

Fazit

Die Mühe des Zahnputzrituals lohnt sich noch mehr, wenn du dafür die besten Reinigungsmittel in der Schublade hast. Neben der richtigen Technik und einer geeigneten Paste entscheidet die richtige Zahnbürste über Daumen rauf oder runter beim nächsten Zahnarztbesuch. Zunehmend wird die Reinigung elektrisch betrieben – was übrigens Dentist*innen immer häufiger empfehlen. Das soll gründlicher und einfacher sein.