Wie hat Stiftung Warentest getestet?

hat Stiftung Warentest Diese Bohnen konnten im Test überzeugen

Worin unterscheiden sich die Bohnenarten?

Kaffee schmeckt frisch gemahlen in der Regel am besten. Bei den Kaffeebohnen gibt es aber große qualitative und geschmackliche Unterschiede. Welche die besten Bohnen sind, hat die Stiftung Warentest genauer unter die Lupe genommen. Alle Test-Ergebnisse für Kaffeebohnen findest du kostenpflichtig bei Stiftung Warentest.

Kaffeebohnen bei Stiftung Warentest: 21 Produkte wurden gecheckt

Bei den Kaffeebohnen wird unterschieden zwischen kräftig gerösteten Espresso-Bohnen sowie etwas milderen Café-Crema-Bohnen. Die Stiftung Warentest hat insgesamt 21 Produkte beider Varianten getestet. Im Test waren 6 Espresso-Röstungen und 15 Café-Crema-Röstungen. 5 davon waren Bio-Bohnen. Mit dabei waren nicht nur bekannte Marken, sondern auch Bohnen vom Discounter und solche von Privatröstereien.

Preislich liegen die Bohnen zwischen 8 und 34 Euro pro Kilo; es gibt also eine große Preisspanne. Wie hoch der Preis ist, sagt jedoch nichts über die Qualität aus. Im Test konnten die preisgünstigsten Kaffeebohnen ebenfalls im vorderen Feld überzeugen. Im Kaffeebohnen-Test wurde vor allem auf die Sensorik geachtet, was Aussehen, Geruch, Geschmack, Mundgefühl und Nachgeschmack des Kaffees einschließt. Getestet wurden die Kaffeebohnen außerdem auf Schadstoffe wie Acrylamid und Furan. Beide Stoffe entstehen beim Rösten und lassen sich nicht komplett vermeiden, jedoch gering halten. Anhand all dieser Kriterien ergab sich eine Gesamtnote.

Die Stiftung Warentest weist darauf hin, dass nur auf 4 der Verpackungen stand, woher die Rohstoffe kommen. Oft wird der Kaffee aus Ländern wie Brasilien oder Vietnam importiert, wo Bäuer*innen ohne existenzsicherndes Einkommen arbeiten. Wer auf nachhaltig angebauten Kaffee achten möchte, sollte auf Bio- und Nachhaltigkeitssiegel wie Fairtrade achten.

Diese Kaffeesorten konnten besonders überzeugen

Der Testsieger bei den Espresso-Bohnen war der "Espresso Italiano Cremoso" von Lavazza mit einer Note von 1,8. Im Punkt der Sensorik erhielten die Bohnen sogar ein "sehr gut" (1,0). Laut dem Hersteller setzen sich die Espresso-Bohnen aus einer Mischung von Arabica-Bohnen und Robusta-Bohnen zusammen. Diese kommen aus Südamerika und Südostasien. Die Röstung wird als Medium eingestuft, die Intensität als 8 von 10. Insgesamt ist der Geschmack laut Stiftung Warentest sehr aromatisch. Leichte Schokonoten seien zu erkennen. Positiv hervorgehoben wurde außerdem, dass der Kaffee sowohl mit einem Kaffeevollautomaten als auch einer Siebträgermaschine, einer French Press, einer Espressokanne oder einer klassischen Filterkaffeemaschine zubereitet werden kann.

Knapp dahinter lag "Intermezzo" von Segafredo mit einem Qualitätsurteil von 1,9. In der sensorischen Prüfung erhielten auch diese Espressobohnen die Bestnote von 1,0. Zusammengesetzt werden sie zu 60 Prozent aus Arabica-Bohnen und zu 40 Prozent aus Robusta-Bohnen. Geschmacklich beschreibt die Stiftung Warentest den Kaffee als kräftig, mit Schokoladen- und Röstaromen. Zubereitet werden sollte der Kaffee am besten mit einer Siebträgermaschine oder einer Espressokanne, jedoch kannst du auch einen Vollautomaten nutzen.

Bei den Café-Crema-Röstungen landeten die preiswerten Bohnen "Cafèt Caffè Crema Barista" vom Discounter Netto mit der Gesamtnote "gut" (2,0) auf dem ersten Platz. Die Tester*innen konnte besonders der vollmundige und feine Geschmack überzeugen. Die Kaffeebohnen bestehen zu 100 Prozent aus der Sorte Arabica. Zudem tragen sie das Nachhaltigkeitssiegel der Rainforest Alliance. Vom Hersteller wird die Intensität mit 4 von 5 angegeben. Diesen Kaffee kannst du am besten mithilfe eines Kaffeevollautomaten, einer Siebträgermaschine oder aber auch einer French Press zubereiten.

Unterschiede der Bohnenarten

Worin liegt der Unterschied zwischen Espresso-Bohnen und Café-Crema-Bohnen? Bei Espresso-Bohnen werden die Bohnen sehr lange und dunkel geröstet, sodass die Säure abgebaut wird. Der Espresso, der aus diesen Bohnen gebrüht wird, hat in der Regel starke Röst- und oft auch Schokonoten. Oft werden die Bohnen der Sorte Arabica verwendet; teilweise auch gemischt mit der Sorte Robusta.

Wie der Name bereits verrät, sind die Espressobohnen klassisch für den Espresso. Mit etwas mehr Wasser gemischt entsteht ein Lungo. In Kombination mit geschäumter Milch entsteht aus dem Espresso ein Cappuccino. Die Café-Crema-Bohnen eignen sich für viele Zubereitungsarten. Ein starker Kaffee mit feinem Schaum wird auch Caffè Crema genannt.

Crema-Bohnen sind meist etwas heller geröstet als Espresso-Bohnen. Damit sind sie etwas säurereicher und bieten mehr Fruchtigkeit. Ähnlich wie bei den Espresso-Bohnen sind überwiegend Bohnen der Sorte Arabica enthalten, teilweise aber auch solche der Sorte Robusta.

Du interessierst dich für Kaffee? Hier findest du noch mehr spannende Themen:

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © Skitterphoto/pixabay.com