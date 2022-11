Alle Jahre wieder wird der traditionelle Christstollen auf den Esstisch gebracht. Stiftung Warentest hat 18 Stollen verkostet und nur an vier Bestnoten vergeben.

Leider gibt es einige Ausrutscher nach unten. Welche sind das?

Stiftung Warentest hat 18 Stollen getestet: Das sind die vier Gewinner

Der Weihnachtsstollen gehört für viele zu Weihnachten einfach dazu. Dank der enthaltenen Rosinen hält er sich auch lange. Stiftung Warentest hat 18 Stollen getestet, wobei die Urteile von gut bis ausreichend reichen. Alle Produkte im Test enthalten Rosinen. Wer es lieber klassisch mag, der wählt einen Stollen mit Butter. Bekannt sind vor allem die Dresdner Stollen, welche sogar unter Namensschutz stehen. Nach EU-Recht ist der Dresdner Stollen als geschützte, geografische Angabe eingetragen, welche man am blau-gelben EU-Siegel erkennt. Stiftung Warentest hat auch Stollen ohne Butter geprüft. In dieser Gruppe findet man alle ausgewählten Marzipanstollen.

Bei einem Genuss­mittel wie Stollen steht vor allem der Geschmack im Fokus. Im besten Fall riecht und schmeckt er aromatisch, ausgewogen nach Trockenfrüchten und nach stollen­typischer Würzung. In der Konsistenz sollte er kräftig locker, im Anschnitt aber stabil sein. Das sind die Gewinner:

Dr. Quendt Dresdner Christstollen : Der berühmte Christstollen hat die Bestnote 1,7 erreicht und ist mit einem Kilogrammpreis von 9 Euro sogar der günstigste Stollen.

: Der berühmte Christstollen hat die Bestnote 1,7 erreicht und ist mit einem Kilogrammpreis von 9 Euro sogar der günstigste Stollen. Conditorei Kreutzmann München Kreutzmann Christstollen ist auf Platz 2 im Stiftung Warentest. Er hat eine 1,8 erhalten.

ist auf Platz 2 im Stiftung Warentest. Er hat eine 1,8 erhalten. Emil Reimann Dresdner Stollen Edition Frauenkirche befindet sich auf Platz 3. Der Stollen hat eine 1,9 erhalten.

befindet sich auf Platz 3. Der Stollen hat eine 1,9 erhalten. Stollenbäckerei Krause Dresdner Christstollen hat den 4. Platz erhalten. Er hat ebenfalls eine 1,9 bekommen.

Weihnachtsstollen im Test: Verlierer erinnern im Geschmack an Brot

Was im Stollen drin ist, ist fest vorgeschrieben. So ist es beim Dresdner Stollen sogar per EU-Verordnung festgesetzt, was in dem Gebäck sein darf. Für andere Stollen-Varianten dienen die Leitsätze für feine Backwaren als Orientierung. Stiftung Warentest hat hierbei festgestellt, dass alle Stollen im Test die Zutaten beinhalten, die sie aufweisen.

Einige scheitern jedoch am Geschmack. Günstige Stollen von Aldi, Edeka, Kuchenmeister oder Netto Marken-Discount sind von ihrer Struktur her laut Test eher elastisch und erinnern an Brot. Sie bringen auch keine Aromafülle mit. Das schlechteste sensorische Urteil, ausreichend, bekommt der Butter­stollen von Edeka, weil er nach alter Butter riecht. Das sind die Testverlierer:

Norma Goldora Edelmarzipan-Stollen erhält eine 3,8 und somit ein "ausreichend".

erhält eine 3,8 und somit ein "ausreichend". Bäckerei Bärenhecke Premium Butterstollen hat ebenfalls eine 3,8 und ein "ausreichend" erhalten.

Den kompletten Test könnt ihr hier auf Stiftung Warentest nachlesen.

Zum Weiterlesen: Öko-Test hat kürzlich Butter getestet