Der Begriff "kärchern" hat es bis in den Duden geschafft, obwohl er ja eigentlich nur aus einem Firmennamen entlehnt ist. Dort steht: "Schwaches Verb: mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Beispiel: das Schwimmbecken muss man nach jedem Winter kärchern." Die Stiftung Warentest titelt in ihrem Test zu den Hochdruckreinigern: "Klüger kärchern: sauber, sicher, öko." Gleich mit drei Modellen ist die namensgebende Firma im Test vertreten, zwei überzeugen, ein Produkt landet auf dem letzten Platz. Übrigens, wer alle Informationen zu den Hochdruckreinigern nachlesen will, sollte sich den kompletten Test der Stiftung (mit allen technischen Details) herunterladen. Er ist kostenpflichtig (4,90 Euro), vom Verkauf der Testergebnisse finanziert sich die Stiftung.

Die Kärcher-Familie erklimmt zweimal das Sieger-Treppchen

Bei vier Reinigern hat der Schmutz im Garten, rund ums Haus, bei den Gartenmöbeln und am Auto keine Chance. Die Kärcher-Geräte K 5 Premium Full Control Plus Home und K 4 Compact Home stehen gleich zweimal auf dem Siegertreppchen: Sie stellen den Test-Gewinner und den Preis-Sieger. Weiter mit der Note "gut" unterwegs sind außerdem der Nilfisk: E 160. 1-10 H X-TRA (EU) und der Globus Baumarkt: Primaster Q1W-SP-2-2300

Test-Gewinner

Kärcher: K 5 Premium Full Control Plus Home

Bewertung: "gut" (2,0)

Preis: ca. 370 Euro

Arbeits-/Maximaldruck: 125/145 Bar

Preis-Sieger

Kärcher: K 4 Compact Home

Bewertung: "gut" (2,3)

Preis: ca. 204 Euro

Arbeits-/Maximaldruck: 110/130 Bar

Preisermittlung: günstigstes Angebot im Internet (ermittelt am 23.2.23)

Hochdruckreiniger ab 120 Euro: Viel Mittelmaß im Feld

"Befriedigend" erreichen fünf Hochdruckreiniger aus dem Mittelfeld. Wobei der Preis des Produkts nichts über die Qualität aussagt, wie am teuren Kränzle: K 1050 TS T abzulesen ist. Das Gerät erreicht nur die Note "befriedigend", trotz eines hohen Verkaufspreises. Stiftung Warentest schreibt in ihrem Report: "Vertrauen Sie nicht blind dem Klang bekannter Marken. Darauf ist wenig Verlass."

Bosch: Advanced Aquatak 140

Preis: ca. 210 Euro

Arbeits-/Maximaldruck: 110/140 Bar

Kränzle: K 1050 TS T

Preis: ca. 500 Euro

Arbeits-/Maximaldruck: 130/160 Bar

Bosch: Universal Aquatak 125

Preis: ca. 120 Euro

Arbeits-/Maximaldruck: 75/125 Bar

Stanley: SXPW16PE

Preis: ca. 120 Euro

Arbeits-/Maximaldruck: 85/125 Bar

Stiga: HPS 235 R

Preis: ca. 165 Euro

Arbeits-/Maximaldruck: 100/135 Bar

Preisermittlung: günstigstes Angebot im Internet (ermittelt am 23.2.23)

Einige Tipps zur Nutzung von Hochdruckreinigern

Mit hohem Druck (im Schnitt um die 100 bis 150 Bar) löst sich der Dreck – und das schon bei relativ geringem Wasserverbrauch. Zum Vergleich: Durch einen Gartenschlauch läuft in derselben Zeit fast achtmal so viel Wasser ohne eine vergleichbare Reinigungsleistung.

Beliebt ist der Einsatz bei Autos, gerade zum Start in die Frühjahressaison. Aber Vorsicht ist geboten: Falsch eingesetzt, kann ein harter Strahl dem Autolack und den Reifen schaden. Deshalb: Für die Autowäsche nur den Flachstrahl nutzen. Der ist viel sanfter im Einsatz und perfekt geeignet. Aufsätze sind meist Bestandteil im Hochdruckreiniger-Set. Ein konzentrierter Punkt- oder Rotationsstrahl kann kleine Kratzer oder Steinschläge verschlimmern oder das Gummi deiner Reifen verletzen.

Hochdruckreiniger musst du nicht unbedingt kaufen, du kannst sie auch mieten. Baumärkte oder Werkzeugverleiher verlangen pro Tag Mietkosten um die 25 bis 35 Euro. Beim Einsatz der Geräte empfiehlt es sich, eine Schutzbrille zu tragen. So kommt umherfliegender Dreck nicht in die Augen. Kinder solltest du fern halten vom Gerät.

Spezielle Reinigungsmittel braucht es nicht

Normale Spülmittel eignen sich hervorragend als Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger. So setzt du es ein: Die stark verschmutzen Flächen mit Spülmittel bedecken und dann anschließend mit dem Wasserstrahl abspritzen. Die Hersteller verkaufen sehr gerne eigene Reinigungsmittel. Die Stiftung Warentest meint allerdings: Meist reicht die Kraft des Wassers.

Verbrauchswerte: Ein Gerät mit 145 Bar verbraucht etwa 500 Liter Wasser pro Stunde. Aus dem Wasserschlauch kommen in derselben Zeit etwa 3.500 Liter. Der Stromverbrauch liegt beim Hochdruckreiniger bei zwei Kilowatt pro Stunde. Eine Kilowattstunde Strom kostet derzeit ca. 40 Cent. Hochdruckreiniger sind entweder selbstansaugend oder benötigen einen Wasseranschluss. Selbstansaugende Modelle ziehen das Wasser aus einer externen Wasserquelle, zum Beispiel einem mit Wasser gefüllten Eimer.

Hochdruckreiniger sind richtig laut, deshalb musst du Regeln beim Einsatz beachten: Außenarbeiten mit Gartengeräten in Wohngebieten sind an Sonn- und Feiertagen ganztags und werktags von 20 bis 7 Uhr verboten (32. 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, BundesBImSchV). Dazu gehört der Einsatz von Betonmischern, Hochdruckreinigern, Rasenmähern oder Rasentrimmern (Geräte- und Maschinenlärmschutzordnung § 7).

Dich interessieren Produkt-Tests und du vertraust auf die Ergebnisse von Stiftung Warentest und Ökotest? Dann findest du hier weitere Auswertungen, die für dich relevant sein könnten: