Erst die gute Nachricht: Vier von zwölf Akku-Rasenmähern schneiden im Test der Stiftung Warentest mit gut ab. Die schlechte Nachricht: Drei aus der Zwölfergruppe sind mangelhaft und sind deshalb keine Kaufempfehlung. Gute Akku-Rasenmäher haben ihren Preis, aber für die Sparfüchse unter den Rasenliebhabern hat der Test auch etwas zu bieten: Einige der Geräte sind durchaus preiswert. Du kannst alle Testergebnisse mit allen technischen Details zu den Akku-Rasenmähern downloaden (kostenpflichtig: 4,90 Euro).

Durchgetrennte Stromkabel gibt es beim Akku-Rasenmäher nicht mehr

Der größte Vorteil eines Akku-Rasenmähers ist, dass es kein Verheddern oder ein versehentlich mit dem Grasmesser durchtrenntes Kabel mehr gibt. Durchschnittene Stromkabel sind nicht nur ärgerlich, sondern durch die in ihnen vorhandene Spannung von 220 Volt potenziell sogar lebensgefährlich.

Der Akku-Rasenmäher, ist ebenso wie der Benziner, unabhängig von der Steckdose. Dies ist sehr praktisch, wenn abseits gelegene Rasenflächen zu mähen sind. Hier spart man sich den Kauf eines langen Stromkabels, der bis zum nächsten Stromanschluss reicht. Außerdem ersparst du dir im Unterschied zum Benziner das Einatmen der Abgase des Verbrennungsmotors. Eine Bilanz zeigt folgende Vorteile: keine Abgase, kein Kabel, das du überfahren und zerschneiden kannst, geräuschärmer als Verbrenner-Mäher und wendiger als andere Modelle.

Drei Merkmale sind beim Kauf eines Akku-Rasenmähers wichtig:

Kompatibilität zu deinen anderen elektrischen Arbeitsgeräten (Hersteller und Spannung)

zu deinen anderen elektrischen Arbeitsgeräten (Hersteller und Spannung) Kapazität : Wie viel Energie kann der Akku aufnehmen?

: Wie viel Energie kann der Akku aufnehmen? Ladezeit des Akkus

Der teuerste Akku-Rasenmäher ist der beste

Das teuerste Gerät, knapp 700 Euro, kommt von Stihl: RMA 443 C und ist mit Abstand der beste und leistungsstärkste Rasenmäher im Test. Der Preistipp ist der Stiga: Combi 340e Kit mit dem besten Online-Preis von 360 Euro und einem durchaus beachtlichem Ergebnis von gut (2,3). Damit nur unwesentlich schlechter als der Rasenmäher von Stihl. Bei der Auswahl eines Akku-Rasenmähers ist die Größe der zu mähenden Fläche wichtig.

Da sind die getesteten Geräte ganz unterschiedlich: Der Husqvarna: LC 137i schafft 262 Quadratmeter und das Modell von Metabo: RM 36-18 LTX BL 36 bewältigt 650 Quadratmeter mit einer Akkuladung. Der Testsieger von Stihl mäht 460 Quadratmeter. Du solltest einen Rasenmäher wählen, der mit einer Akkuladung deine Rasen-Quadratmeter schafft. Andernfalls brauchst du einen teuren zweiten Akku oder musst eine lange Pause (Aufladezeit zwischen 50 Minuten und drei Stunden) einlegen, bis die Batterie wieder voll ist. Die deutliche Mehrzahl der Akku-Rasenmäher verwenden die sogenannte und bewährte Sichelmäher-Technik.

Testsieger

Stihl: RMA 443 C

Bewertung: gut (1,8)

Günstigster Online-Preis: ca. 695 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 194 Euro

Preis für Ersatzmesser: ca. 45 Euro

Reichweite: 460 qm

Preistipp

Stiga: Combi 340e Kit

Bewertung: gut (2,3)

Günstigster Online-Preis: ca. 360 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 194 Euro

Preis für Ersatzmesser: keine Angabe

Reichweite: 396 qm

Husqvarna: LC 137i

Bewertung: gut (2,5)

Günstigster Online-Preis: ca. 400 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 160 Euro

Preis für Ersatzmesser: ca. 24 Euro

Reichweite: 262 qm

AL-KO: 38.2 Li Comfort

Bewertung: 2,7 (befriedigend)

Günstigster Online-Preis: ca. 320 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 220 Euro

Preis für Ersatzmesser: ca. 35 Euro

Reichweite: 238 qm

Kärcher: LMO 36-40 Battery Set

Bewertung: 3,5 (befriedigend)

Günstigster Online-Preis: ca. 450 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 171 Euro

Preis für Ersatzmesser: ca. 29 Euro

Reichweite: 317 qm

Ryobi: RY36LM40A-140

Bewertung: 3,5 (befriedigend)

Günstigster Online-Preis: ca. 480 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 179 Euro

Preis für Ersatzmesser: ca. 32 Euro

Reichweite: 288 qm

Metabo: RM 36-18 LTX BL 36

Bewertung: 3,8 (ausreichend)

Günstigster Online-Preis: ca. 350 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 150 Euro

Preis für Ersatzmesser: ca. 19 Euro

Reichweite: 625 qm

*Die Preisermittlung erfolgte beim Online-Portal Idealo am 17.4.2023, der günstigste Preis ist meistens ohne Versandkosten. Kosten für Zubehör: Angaben der Hersteller.

Spindelmäher sind etwas für die feinen Ziergärten

Zwei Spindelmäher gingen im Prüflabor ebenfalls an den Start. Was ist das Besondere an diesem Format? Das Gras wird auf eine Art und Weise geschnitten, die nicht nur die Pflanze schont, sondern das Wachstum durch eine saubere Schnittstelle am Halm fördert. Zum Einsatz kommt das Scherenprinzip. Das Gerät von Einhell: GE-HM 18/38 Li Solo schafft es sogar aufs Treppchen als Preistipp, mit dem Ergebnis gut.

Preistipp

Einhell: GE-HM 18/38 Li Solo

Bewertung: 2,3 (gut)

Günstigster Online-Preis: ca. 130 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 55 Euro

Preis für Ersatzmesser: ca. 46 Euro

Reichweite: 605 qm

Yard Force LM C38

Bewertung: 2,6 (befriedigend)

Günstigster Online-Preis: ca. 150 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 40Euro

Preis für Ersatzmesser: ca. 35 Euro

Reichweite: 421

Im Test gab es insgesamt fünf Kriterien, die die Modelle schaffen mussten: Mähen (45 Prozent des Gesamtergebnisses), Handhabung (30 Prozent), mechanische Haltbarkeit (10 Prozent), Sicherheit (10 Prozent) sowie Gesundheit und Umwelt (5 Prozent). Und noch ein wichtiges Ergebnis: Die Stiftung Warentest betont, dass der Elektromotor bei Akku-Mähern seltener Probleme machen als Benziner und solche mit Kabel.

Feuchtes Gras ist ein Problem, weil es oft neben dem Auffangkorb landet oder alles verstopft. Ebenfalls tut sich der Akku-Rasenmäher bei hohem Gras schwer: Der AL-KO: 38.2 Li Comfort stellte bei 14 Zentimeter Grashöhe die Arbeit ein. Die Stiftung Warentest schreibt in ihrem Testbericht, dass der Eco-Modus nicht sonderlich viele Vorteile hat.

Drei Akku-Rasenmäher sind mangelhaft

Und das sind die im Test durchgefallenen Geräte, die alle mit der Sichelmäher-Technik ausgestattet sind. Der Bosch: UniversalRotak 36-550 übersteht den Rütteltest nicht – hier wird über 100 Stunden überprüft, wie haltbar Holm, Räder und andere Teile des Mähers sind. Der Einhell: Rasarro 36/38-Sichelmäher fällt durch die Sicherheitsprüfung. Außerdem finden die Testenden gesundheitsgefährdende Weichmacher im Griff. Beim Alpina: AL1 3820 Li Kit fanden die Testenden im Griff des Fangkorbs Naphthalin, das vermutlich Krebs erzeugt. Alle drei Mäher wurden deshalb mit mangelhaft bewertet.

Alpina: AL1 3820 Li Kit

Günstigster Online-Preis: ca. 218 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 178 Euro

Preis für Ersatzmesser: keine Angabe

Reichweite: 195 qm

Bosch: UniversialRotak 36-550

Günstigster Online-Preis: ca. 394 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 155 Euro

Preis für Ersatzmesser: ca. 18 Euro

Reichweite: 573 qm

Einhell: Rasarro 36/38

Günstigster Online-Preis: ca. 300 Euro

Preis für Ersatzakku oder Set: ca. 83 Euro

Preis für Ersatzmesser: ca. 15 Euro

Reichweite: 421 qm

Und hier noch Tipp der Testenden der Stiftung: Den Akku-Rasenmäher nie in die pralle Mittagssonne stellen, weil die Batterie dann zu viel Wärme aufnimmt. Welche Temperaturen der Akku verträgt, findest du in der Gebrauchsanweisung. Am besten sind trockene und kühle Orte zur Lagerung geeignet.

Fazit - warum Akku-Rasenmäher eine gute Wahl sind

Regelmäßiges Rasenmähen ist das A und O der Pflege und sorgt letztlich für einen gesunden und schönen Rasen. Rasenmäher gehören deshalb zu den wichtigsten Gartengeräten. Das wissen die Hersteller und lassen sich qualitativ hochwertige Geräte gut bezahlen. Akku-Modelle haben zudem Vorteile: kein ätzender Benzingeruch, keine lauten Motorgeräusche und kein begrenzendes Kabel. Akku-Rasenmäher sind deshalb eine gute Wahl.

