Die Prüfenden der Stiftung Warentest waren mit dem neuen Check der kabellosen Kopfhörer ausgesprochen zufrieden. Gefallen hat ihnen insbesondere der gute Sound und die hohe Akkuleistung. Insgesamt verliefen die Tests also gut, aber trotzdem gibt es im Feld gewaltige Preisunterschiede bei den Knöpfen im Ohr. Der Report der Stiftung Warentest enthält viele technische Informationen und die Bewertung aller Einzelkriterien und steht als kostenpflichtiger Download bereit (Preis: 4,90 Euro). Insgesamt sind in der Datenbank die Testergebnisse für 330 Bluetooth-Kopf­hörer.

Die Grundfunktionen, egal ob teuer oder preiswert, haben alle getesteten Kopfhörer gemeinsam: Sie empfangen Daten kabellos per Bluetooth vom Smartphone, Smartwatch oder Tablett und funktionieren ebenso als Headset zum Telefonieren. Technisch funktioniert das so, dass in den kabellosen Geräten zusätzlich noch winzige Mikrofone eingebaut sind. Durch Antippen sind Gespräche anzunehmen oder zu beenden.

Drei Testsieger liegen vorn, sind aber auch ganz schön teuer: Apple: AirPods Pro (2. Generation) zum Preis von ca. 230 Euro. Das Modell von Bose: QuietComfort Earbuds II, das mit ca. 247 Euro am teuersten ist. Und das Modell von Sennheiser: Momentum True Wireless 3, das mit ca. 164 Euro am preisgünstigsten ist. Die Modelle danach haben ein Preisniveau von 100 Euro, so das JLab: Go Air Pop bzw. bis knapp unter 200 Euro, wie das Modell Beyerdynamic: Free Byrd. Die drei Testsieger reduzieren Störgeräusche sehr wirkungsvoll. Den besten Klang liefert das Modell von Apple AirPods Pro, sagt die Stiftung.

Apple: AirPods Pro (2. Generation)

Note: "gut" (1,8)

Günstigster Online-Preis: ca. 230 Euro

Bose: QuietComfort Earbuds II

Note: "gut" (1,8)

Günstigster Online-Preis: ca. 247 Euro

Sennheiser: Momentum True Wireless 3

Note: "gut" (1,8)

Günstigster Online-Preis: ca. 164 Euro

JLab: Go Air Pop (weiß)

Note: "gut" (1,9)

Günstigster Online-Preis: ca. 30 Euro

Beyerdynamic: Free Byrd

Note: "gut" (2,0)

Günstigster Online-Preis: ca. 199 Euro

Jabra: Elite 5

Note: "gut" (2,0)

Günstigster Online-Preis: ca. 113 Euro

OnePlus: Buds Pro

Note: "gut" (2,0)

Günstigster Online-Preis: ca. 116 Euro

Oppo: Enco X2

Note: "gut" (2,0)

Günstigster Online-Preis: ca. 130 Euro

Günstigster Online-Preis beim Preisvergleichsportal Idealo ermittelt am 6.5.2023.

Akkuladungen halten erstaunlich lange

Sehr praktisch ist, dass die Etuis aller True-Wireless-Kopfhörer, und das waren alle, außer das Modell von Libratone TRACK+, kleine Akkus zum Nachladen haben. Beim Tragekomfort liegt das Modell von Google Pixel Buds Pro ganz weit vorn und schlägt sogar noch die drei Testsieger.

Die Kraft der Akkuladung hat die Testenden angenehm überrascht. So läuft das Modell von Beyerdynamic Free Byrd circa elf Stunden und lässt sich über das Transportetui zweimal nachladen. Noch etwas besser und deutlich preiswerter ist das Modell von JBL Live Pro 2 TWS für 109 Euro. Es schafft mit drei Case-Nachladungen rund 39 Stunden.

Sony: LinkBuds S

Note: "gut" (2,0)

Günstigster Online-Preis: ca. 118 Euro

Google: Pixel Buds Pro

Note: "gut" (2,1)

Günstigster Online-Preis: ca. 145 Euro

Jabra; Elite 4 Active

Note: "gut" (2,1)

Günstigster Online-Preis: ca. 79 Euro

JBL: Live Pro 2 TWS

Note: "gut" (2,1)

Günstigster Online-Preis: ca. 109 Euro

JVC: HA-A30T

Note: "gut" (2,1)

Günstigster Online-Preis: ca. 75 Euro

Libratone: Track+ (2. Generation)

Note: "gut" (2,1)

Günstigster Online-Preis: ca. 118 Euro (schwarz)

Samsung: Galaxy Buds2 Pro

Note: "gut" (2,1)

Günstigster Online-Preis: ca. 148 Euro

Günstigster Online-Preis beim Preisvergleichsportal Idealo ermittelt am 6.5.2023.

Die "gut- und-günstig"-Tabelle bis 54 Euro

Hier sind die Modelle aufgeführt, die alle "gut" (Noten von 2,1 bis 2,5) erhielten, preisgünstig, aber teilweise schon etwas länger auf dem Markt sind. Das günstigste Modell ist für 22 Euro (JLab: Go Air Pop) zu haben und das teuerste für 54 Euro (Skullcandy: Mod).

Eine Besonderheit hat das Modell von Sony WI-C100. Es kostet nur 26 Euro und ist einer von drei Kopfhörern, die ein Verbindungskabel zwischen rechtem und linken Hörteil haben. Die Testenden meinen, dass dadurch das Gerät "spürbarer" ist und du den Verlust beim Sport leichter bemerkst. Bei den preiswerten Hörmodellen ist keine Geräuschreduktion eingebaut, außer beim Xiaomi Redmi Buds 3 Pro.

Hama: Spirit Pure

Günstigster Online-Preis: ca. 40 Euro

Skullcandy: Mod

Günstigster Online-Preis: ca. 54 Euro

JVC: HA-A11T

Günstigster Online-Preis: ca. 35 Euro

Sony: WI-C100 (schwarz)

Günstigster Online-Preis: ca. 26 Euro

Teufel: Real Blue In

Günstigster Online-Preis: ca. 50 Euro

OnePlus: Nord Buds

Günstigster Online-Preis: ca. 45 Euro

JLab: Go Air Pop (weiß)

Günstigster Online-Preis: ca. 22 Euro

JLab: Go Air Sport

Günstigster Online-Preis: ca. 33 Euro

Huawei: Freebuds SE (weiß)

Günstigster Online-Preis: ca. 40 Euro

JBL: Wave 300 TWS (schwarz)

Günstigster Online-Preis: ca. 44 Euro

Xiaomi: Redmi Buds 3 Pro

Günstigster Online-Preis: ca. 39 Euro

Günstigster Online-Preis beim Preisvergleichsportal Idealo am 6.5.2023.

Fazit

Die Bluetooth-Kopfhörer kommen in ausgesprochen guter Qualität daher und sind rundum nur empfehlenswert. Besonders interessant sind die Modelle aus der "gut- und-günstig"-Tabelle von 22 Euro bis 54 Euro. Die Platzhirsche von Apple, Bose und Sennheiser schneiden mit bester Note ab, erreichen aber kein "sehr gut", trotz recht hoher Preise.

