Bei den Spar-Apps für Lebensmittel sind die Versprechen groß: "Sie zeigen die Schnäppchen der Woche für deine Einkaufsliste. Alle Angebote auf einen Blick und du kannst so bares Geld sparen", versichert beispielsweise KaufDA. Diese Versprechen hat sich die "Stiftung Warentest" genauer angeschaut und 16 Spar-Apps getestet. Das Fazit ist allerdings ein völlig anderes: Spar-Apps sind zeitaufwendig und bringen den Verbrauchern nur eine geringe Ersparnis. Wer alles über den aufwendigen Testansatz und die Ergebnisse im Detail wissen will, kann sich den gesamten Report zu den Spar-Apps downloaden (kostenpflichtig 4,90 Euro).

So funktionieren die Kauf-Apps

Die Apps funktionieren auf unterschiedliche Weisen. Es sind zwei Varianten zu unterscheiden: Die Apps von Händlern wie Rewe, EDEKA, Lidl, Netto oder ALDI präsentieren ausschließlich die eigenen Angebote. Die von der "Stiftung Warentest" geprüften acht Apps vergleichen dagegen die Händler. Sie übernehmen also den Job der Schnäppchen-Jagd. Die Leistung der App-Anbieter ist auf den ersten Blick kostenlos, in Wirklichkeit zahlen die Nutzer*innen mit ihren Daten. Die Apps sammeln Daten per Tracking (Nachverfolgung): Welche Märkte besucht der Kunde bzw. die Kundin? Was sind seine oder ihre Lieblingsprodukte? Die Daten gehen an den Handel, der sie kauft.

Personenbezogene Daten sind Gold wert. Zahlreiche Unternehmen verdienen ihr Geld mit der Verwertung und Übermittlung von Datenschätzen und kassieren ordentlich ab. Der An- und Verkauf von persönlichen Daten ist ein Milliardengeschäft, berichtete die WirtschaftsWoche. Die weltweit insgesamt 4.000 Daten-Broker tummeln sich in einem Markt, der insgesamt rund 200 Milliarden Dollar schwer ist. Einzelhändlern sei die persönliche E-Mail-Adresse in Amerika dann schon mal 89 Dollar wert.

Von Cent-Beträgen (maximal 25 Cent) berichtet dagegen eine Studie für den deutschen Markt mit dem Titel "Ökonomischer Wert von Verbrauchern. Daten für Adresse- und Datenhändler". Die Untersuchung fand im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz statt.

Acht Gratis-Programme im Test

Es gibt keinen Testsieger; die besten sechs Apps erreichen allesamt ein "befriedigend" mit geringen Abweichungen. Beim wichtigsten Kriterium der "Ersparnis durch die App" hat die App von Marktguru (gehört zu ProSiebenSat.1) die Nase vorn. Beim Punkt der "Nutzungsfreundlichkeit" durch Bedienungskomfort die App von KaufDA (gehört zum Axel Springer-Konzern). Mit der besten App lassen sich knapp 12 % sparen. Alle Apps, so analysieren die Testenden von der "Stiftung Warentest", verlangen viel Zeit und Mühen. Und die Schnäppchen-Jagd klappt nur teilweise.

Die Experten der Stiftung mussten ein Vergleichsmodell entwickeln, um die Ersparnisse der Apps zu ermitteln und vergleichen zu können. Sie haben einen Warenkorb für einen Single-Haushalt (elf gängige Produkte) und für eine Familie (16 Produkte) zusammengestellt. Darin enthalten sind Produkte wie Mischbrot, Bananen, Schokolade, Brot, Bier, Milch oder Erdbeerkonfitüre. Die Testpersonen kauften bei fünf Einzelhändlern in Dortmund und München ein. Einmal mit den Apps und ein anderes Mal unter Nutzung der Sonderangebote. Die App von Marktguru brachte die höchste Ersparnis von 3,65 Euro für den Single-Haushalt und 5,89 Euro für den Familien-Haushalt.

App: KaufDA

Android/iOS Note: "befriedigend" (2,9/2,9)

Ersparnis Single: 2,98 Euro

Ersparnis Familie: 4,66 Euro

App: Marktguru

Android/iOS Note: "befriedigend" (2,9/3.0)

Ersparnis Single: 3,65 Euro

Ersparnis Familie: 5,89 Euro

App: YouPickIt

Android/iOS Note: "befriedigend" (3,0/2,9)

Ersparnis Single: 2,98 Euro

Ersparnis Familie: 5,03 Euro

App: Weekli

Android/iOS Note: "befriedigend" (3,2/3,1)

Ersparnis Single: 2,78 Euro

Ersparnis Familie: 5,33 Euro

Auffällig hoch ist die Fehlerquote: Die Apps kennen offensichtlich nicht alle Schnäppchen oder sie nennen Preise, die es im Laden nicht gibt. Die Testenden stellten fest, dass drei von vier Angeboten im Laden nicht zu finden sind. Das ist eine Fehlerquote von 25 %. Du musst mindestens drei Märkte besuchen, um die Schnäppchen der Apps überhaupt zu finden.

Überraschendes Ergebnis: So kannst du beim Einkaufen mehr sparen

Ein Ergebnis der Einkauf-Aktion ist sehr überraschend: Wie schon erwähnt, mit der besten App vom Anbieter Marktguru lassen sich knapp 12 % sparen. Verzichtest du auf die App und kaufst konsequent die Sonderangebote der Händler, verbessert sich die Bilanz: In diesem Fall sparst du 20 %. Ein überraschendes Ergebnis und eine "vernichtende" Ansage für die Kauf-Apps.

App: Smhaggle

Android/iOS Note: "befriedigend" (3,3/3,3)

Ersparnis Single: 2,57 Euro

Ersparnis Familie: 2,39 Euro

App: Sparpionier

Android/iOS Note: "befriedigend" (3,5/3,5)

Ersparnis Single: 1,66 Euro

Ersparnis Familie: 3,66 Euro

App: Prospektangebote.de

Android/iOS Note: "ausreichend" (3,6/3,9)

Ersparnis Single: 2,31 Euro

Ersparnis Familie: 3,34 Euro

App: Marktjagd

Android/iOS Note: "ausreichend" (3,7/3,7)

Ersparnis Single: 1,09 Euro

Ersparnis Familie: 1,93 Euro

Und so nutzt du die Apps: Zunächst musst du deinen Einkaufsort wählen. Das ermöglicht, die Märkte in deiner Nähe zu finden. Im Anschluss wählst du einen Markt. Dein Lieblingshändler erscheint mit Herzchen oder Stern. Hilfreich ist, die Filterfunktionen zu nutzen. Markennamen helfen bei der Eingrenzung von oft angebotenen Produkten. Du hast außerdem die Möglichkeit, deine Listen zu speichern und häufig gesuchte Erzeugnisse als Favoriten zu markieren. Um den Preis abzuschätzen, solltest du darauf achten, immer nur die Grundpreise je Liter und Kilogramm zu vergleichen. Bei manchen Apps kannst du dir auch Geld zurückholen – die Programme zahlen für deine Daten mit Einkaufsbons (5 Cent, manchmal auch mehr). Oft ist es auch möglich, zusätzlich die Prospektinformationen zu nutzen. Manche Apps bieten die Prospekte der Supermärkte zum digitalen Blättern.

Dich interessieren Produkt-Tests und du vertraust auf die Ergebnisse von Stiftung Warentest und Ökotest? Dann findest du hier weitere Auswertungen, die für dich relevant sein könnten: