Spritpreise steigen Anfang 2022

Tschechien als billige Tank-Alternative

Mit Preisvergleichsportalen lässt sich viel Geld sparen

Manch ein Autofahrer konnte in diesem Jahr an der Tankstelle seinen Augen nicht trauen: Mehr als 1,70 Euro musste er Mitte November für einen Liter Benzin zahlen. Dabei lag der Durchschnittspreis des Benzins vor seinem Anstieg im Laufe des Jahres 2021 im Januar noch bei 1,25 Euro pro Liter. Doch auch im neuen Jahr müssen sich die Autofahrer auf steigende Benzin- und Dieselpreise einstellen.

Anfang 2022: Erneuter Anstieg der Spritpreise

Ab 1. Januar 2022 erhöht sich die CO2-Steuer von 25 auf 30 Euro pro Tonne CO2. Infolgedessen werden laut Hochrechnung des ADAC die Preise für Benzin und Diesel um circa eineinhalb Cent pro Liter steigen. Erst letztes Jahr wurde die Abgabe mit 25 Euro pro Tonne CO2 eingeführt. Damals führte die Steuer dazu, dass die Spritpreise an manch einer Tankstelle um bis zu zehn Cent nach oben gingen. Damit fällt die Erhöhung 2022 wesentlich niedriger aus als im letzten Jahr.

Wem die Spritpreise zu teuer sind, der kann seinen Autotank auch in Tschechien voll machen. Dort ist Diesel nach Angaben des Vergleichsportals clever-tanken.de und des ADAC derzeit um bis zu 15 Cent pro Liter günstiger als in Deutschland. Beim Benzin können die Preisunterschiede sogar bis zu 22 Cent betragen. Inwieweit sich der Besuch des Nachbarlands zum Tanken lohnt, hängt von der Streckendistanz ab.

Tschechien wird derzeit vom Robert Koch-Institut als Hochrisikogebiet eingeschätzt. Und auch Deutschland gilt in Tschechien als Hochrisikogebiet. Wer nicht geimpft oder genesen ist und sich mehr als einen Tag in Tschechien aufhält, muss 14 Tage in Quarantäne. Durch die Regelung des sogenannten "kleinen Grenzverkehr" gelten diese Vorgaben nicht für Autofahrer, die nur kurz zum Tanken in das Nachbarland fahren wollen. Sie müssen jedoch innerhalb von 24 Stunden das Land wieder verlassen.

Bei der Suche nach dem billigsten Preis: Hilfe durch Preisvergleichsportale

Zudem sollen Autofahrer auch die steuerlichen Regelungen zwischen den EU-Ländern beachten. Wer in anderen EU-Ländern zum Tanken fährt, darf nur eine Tankfüllung und 20 Liter extra im Kanister steuerfrei nach Deutschland einführen.

Bei dem drohenden Anstieg des Spritpreises lohnt sich für Personen, die zum Geldsparen nicht extra in ein anderes Land fahren wollen auch ein Preisvergleich. Dieser funktioniert ganz einfach online über Preisvergleichsportale wie clever-tanken.de oder billig-tanken.de. Mit diesen Websites ist es den Autofahrern möglich, die aktuell günstigsten Tankstellen im näheren Umkreis zu finden.

