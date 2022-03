Deutschland vor 20 Minuten

Preisanstieg

Spritpreise 2022 steigen massiv: Es wird teurer - so sparst du trotzdem Kosten für Benzin und Diesel

Wie schon im Jahr 2021 das Tanken teurer wurde, wird auch im Jahr 2022 Benzin und Diesel an den Tankstellen in Deutschland wieder mehr kosten. So kannst du trotzdem sparen.