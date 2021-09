19 Spaghetti-Sorten im Öko-Test

Mehr als die Hälfte der Produkte enthält Rückstände von umstrittenem Glyphosat

Auch Schimmelpilzgift-Rückstände entdeckt

Acht Spaghetti-Sorten schneiden "sehr gut" ab, zwei Sorten "mangelhaft"

Spaghetti zählen wohl zu den beliebtesten Lebensmitteln in Deutschland. Das Verbrauchermagazin "Öko-Test" hat sich 19 Sorten genauer angeschaut. In einigen der Produkte wurden Reste des Pestizids Glyphosat und Schimmelpilz festgestellt. Beim Geschmack und der Bissfeste hatten die Verbraucherschützer hingegen nichts auszusetzen.

Scharfe Kritik: Öko-Test findet Glyphosat in mehr als der Hälfte der Produkte

Unter den 19 ausgewählten Sorten fanden sich Spaghetti bekannter Marken und Eigenmarken von Supermärkten und Discountern. Fünf Sorten trugen ein Bio-Siegel.

Scharfe Kritik übt Öko-Test für den Fund von Glyphosat. In mehr als der Hälfte der Produkte wurden Rückstände des umstrittenen Pestizids gefunden. Die Schädlichkeit von Glyphosat wird seit Jahren intensiv diskutiert: Von der "Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC)" als "wahrscheinlich krebserregend" für den Menschen eingestuft, kommt das Bundesinstitut für Risikobewertung im Jahr 2016 zu einer anderen Einschätzung: Die Prüfung von Studien, Dokumenten und sonstigen Veröffentlichungen habe ergeben, "dass nach derzeitiger wissenschaftlicher Kenntnis bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Glyphosat kein krebserzeugendes Risiko für den Menschen zu erwarten ist", heißt es in einem FAQ.

Trotz aller Debatten ist die Verwendung von Glyphosat noch bis mindestens Dezember 2022 erlaubt. Ob die Verwendung in den kommenden Jahren noch verboten wird, steht offen.

Schimmelpilzgift und Mineralölrückstände entdeckt

Verbraucher*innen müssen sich beim Verzehr der betroffenen Spaghetti-Sorten dennoch keine Gedanken machen. "Die hier gefundenen sehr geringen Spurengehalte sind nicht akut gefährlich", schreibt Öko-Test. Bei der Bewertung sorgt der Fund von Glyphosat bei den betroffenen Sorten für Punktabzug. In den acht Testsiegern wurden keine Rückstände gefunden. Interessant: Alle fünf Bio-Produkte waren frei von Glyphosat. Das ist nicht weiter verwunderlich, schließlich ist die Verwendung des Pestizids zwar in der konventionellen Landwirtschaft noch erlaubt, in der ökologischen Landwirtschaft jedoch noch nie verwendet worden.

Der Fund von Pestizidrückständen war jedoch nicht das einzige Problem: Bei den Untersuchungen zeigte sich, dass jeweils zwei Sorten mit Mineralöl verunreinigt oder mit Schimmelpilzgift belastet waren.

Bei den Mineralöl-Rückständen handelt es sich genau genommen um "gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe" (MOSH). Diese können sich im menschlichen Fettgewebe einlagern, die Auswirkungen davon sind jedoch unbekannt. Dennoch wird dazu geraten, möglichst wenig Mineralölrückstände zu sich zu nehmen. Wie die MOSH in die Spaghetti gekommen sind, können die Tester jedoch nicht abschließend sagen. Denkbar sei ein Eintrag im Herstellungsprozess. In beiden Produkten wurde der Gehalt als "leicht erhöht" eingestuft. Im Test resultiert daraus nur die Note "Befriedigend".

Spaghetti überzeugen im Geschmack und der Bissfeste

Der Gehalt der Rückstände des Schimmelpilzgiftes "Deoxynivalenol" (DON) wurde hingegen als "erhöht" eingestuft. "Mit einer Portion dieser Nudeln schöpft ein 60 Kilogramm schwerer Mensch die tolerierbare tägliche Aufnahmemenge bereits zu mehr als der Hälfte aus", erläutert Öko-Test. Für den menschlichen Körper ist DON deshalb gefährlich, weil es das Immunsystem stören kann. Beide Produkte mit erhöhten Werten des Schimmelpilzes fielen im Öko-Test durch und erhielten die Bewertung "mangelhaft".

Beim Geschmack hatten die Tester wenig zu beanstanden. Die Experten "waren mit Geschmack und Mundgefühl aller Spaghetti zufrieden", heißt es. Auch die Bissfeste überzeugte: Keine der Sorten war nach dem Kochen matschig, stattdessen waren alle mehr oder weniger "al dente".

Fazit: Beim Öko-Test konnten acht von 19 Spaghetti-Sorten die Bestnote ergattern. Darunter finden sich alle fünf Produkte mit Bio-Siegel. Große Kritik üben die Verbraucherschützer an den Rückständen von Glyphosat, die in mehr als der Hälfte der Produkte zu finden waren. Zu den großen Verlierern zählen zwei Sorten, bei denen ein erhöhter Gehalt von Rückständen eines Schimmelpilzgiftes gefunden wurden. Geschmacklich konnten alle Sorten bezeugen.

Die Testsieger und das Gesamtergebnis im Detail ist im Öko-Test-ePaper abrufbar.