Die weltweit angespannte Wirtschaftslage hält immer weiter an und betrifft mittlerweile wohl fast jeden Menschen. Inflation und erhöhte Kosten bei alltäglichen Bedürfnissen schlagen ein großes Loch in den Geldbeutel der Verbraucher. Schon beim Wocheneinkauf erschrickt man oft beim Blick auf den Kassenzettel, weil sich Lebensmittelkosten deutlich erhöht haben. Damit nicht genug, gibt es besonders bei Lebensmitteln ein weiteres beliebtes Konzept der Hersteller und Supermärkte, über das sich Verbraucher mehr und mehr beschweren.

Die sogenannte "Shrinkflation" beschreibt das folgende Prinzip: Eine Packung bleibt gleich groß, ebenso ihr Preis - der Inhalt allerdings schrumpft, sodass man effektiv weniger für sein Geld bekommt. Shrinkflation ist dabei ein Kunstwort aus dem englischen Wort "to shrink" (schrumpfen) und Inflation. Mittlerweile scheinen immer mehr Supermärkte diese Strategie zu fahren - und die Kunden bemerken dies auch: Wie Armin Valet von der Stiftung Warentest berichtet, gab es im ersten Halbjahr 2023 so viele Beschwerden wie noch nie zum Thema "Shrinkflation".

Stiftung Warentest geht Preiserhöhungen auf den Grund

Aus gegebenem Anlass haben Verbraucherschützer der Stiftung Warentest mehrere Produkte untersucht und dabei Erstaunliches entdeckt. Kakaopulver der Marke "Suchard Express" verzeichnete einen Preisanstieg von 25 %, weil der Inhalt der Packung von 500 auf 400 Gramm reduziert wurde. Auch bei Naturjoghurt von "Alpro" zahlt man jetzt den gleichen Preis von 1.99 Euro für 400, statt vorher 500 Gramm.

Bei diesen Preissteigerungen werden die Inflationsraten, mit denen wir uns aktuell konfrontiert sehen, sogar noch übertroffen, so Ina Bockholt. Laut Stiftung Warentest lag die Inflation bei Lebensmitteln im Juli 2023 bei 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Einer der Gründe dafür: Die besagte "Shrinkflation", die seit 2022 stetig zunimmt.

Das große Problem mit dieser Taktik ist, dass sie nicht illegal ist - sondern nur intransparent, so das Fazit der Stiftung Warentest. Die Veränderungen an den Produkten werden größtenteils nämlich nicht kommuniziert oder durch geschickte Werbetexte, wie "Neue Form für feineren Genuss" verschleiert.

Verbraucherschützer fordern Transparenz

Wie Christopher Maasz von der Uni Heidelberg erklärt, ist diese Methode für Unternehmen besonders lukrativ, weil so eine Preiserhöhung stattfinden kann, ohne, dass Kunden direkt zu günstigeren Marken wechseln würden - eben, weil es oft unbemerkt bleibt. Als Verbraucher muss man heutzutage also die Augen besonders offen halten, wenn man sich zum Einkauf in den Supermarkt des Vertrauens begibt. Nicht nur sind viele Markenprodukte wegen der Inflationskosten längst nicht mehr einfach zu finanzieren, auch auf veränderte Preise und Packungsinhalte muss Acht gegeben werden.

Vielleicht gibt es durch den vermehrten Aufschrei aus der Bevölkerung eine Chance auf Verbesserung im Bereich "Shrinkflation". Verbraucherschützer lenken vermehrt Aufmerksamkeit auf die Masche der Hersteller und fordern von der Politik, für mehr Transparenz zu sorgen. „Wenn Inhalts­mengen sich verringert haben, sollten Hersteller das zum Beispiel eine Weile unmiss­verständlich auf der Packung mitteilen müssen", fordert Armin Valet.

Vorschaubild: © Hendrik Schmidt/dpa/Illustration