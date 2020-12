Schuhtrends im Winter: Diese Schuhe sind jetzt angesagt

Die Tage werden regnerischer und kälter und die Winterschuhe müssen wieder rausgekramt werden. Falls Sie auf der Suche nach einem neuen Paar Winterschuhe sind, sollten Sie sich einmal die 10 Schuhtrends für den Herbst und Winter 2020 ansehen.

Dabei liegen Schuh-Klassiker im Trend und auch klobige Schuhe sind in diesem Winter ganz besonders angesagt. Die Modelle reichen von ausgefallen und auffällig bis ruhig und anständig - es ist also für jeden Anlass etwas dabei.

Das sind die 10 Schuhtrends im Herbst und Winter 2020

Ob derbe Boots, verspielte Mary Janes oder wilde 70er-Jahre-Plateau-Schuhe - die Schuhtrends für Herbst und Winter 2020 sind vielfältig. Viel Neuartiges gibt es jedoch nicht, es befinden sich eine Menge altbekannter Klassiker unter den Schuhen.

#1 Derbe Boots

Derbe Boots sind eigentlich in keinem Winter wegzudenken, so auch in diesem nicht. Das mag wohl daran liegen, dass sie perfekt geeignet sind für nasskaltes Wetter, sowie für Schnee und Matsch. Außerdem sind sie unabhängig des Geschlechts ein stylischer und praktischer Schuh. Die Boots passen sowohl zu einem lässigen Look, als auch zu einem femininen Outfit - gerade der Bruch zwischen derb und zart hat hier einen große Wirkung.

Besonders derbe sind sogenannte Combat Boots. Diese Boots reichen in den meisten Fällen bis zum Schienbein und lassen sich schnüren. Auch bei den großen Designern, beispielsweise Dior oder Valentino, sind diese derben Boots wieder in den diesjährigen Winter-Kollektionen zu finden.

#2 Overknee-Stiefel

Auch um Overknee-Stiefel führt in diesem Winter kein Weg herum. Sie ermöglichen, dass selbst in Strumpfhose und Rock draußen nicht gefroren wird - schließlich reichen sie ja bis über die Knie. Hierbei sind sowohl die Modelle aus Leder, wie beispielsweise Rauleder-Overknees, als auch Modelle aus glänzenden Materialien in diesem Winter angesagt.

Auch in der Lack-Version sind Overknee-Stiefel diesen Winter ein wichtiger Mode-Begleiter. Außerdem können Sie auch mit den sogenannten Slouchy Overknee-Stiefeln ein Statement setzen: Diese Stiefel liegen in Falten - der Vorteil ist, dass nichts verrutscht und sie besonders lässig wirken. Auf den Laufstegen werden die Overknee-Stiefel unter anderem bei Victoria Beckham und Saint-Laurent in den diesjährigen Winter-Kollektionen gezeigt.

#3 Kitten-Heels

Wer bei Verabredungen, Dates oder geschäftlichen Veranstaltungen ein Statement setzen möchte, sollte sich einmal die Kitten Heels ansehen. Diese Heels galten ursprünglich als bieder und spießig, werden aber nun von immer mehr Bloggern und Influencern getragen. Sie sind also in diesem Winter stark im Kommen, auch wenn man bei dem kalten Wetter draußen wohl eher kalte Füße bekommt - sie trenden aber auf alle Fälle.

Der Vorteil der Kitten Heels ist ganz klar der geringe Absatz von bis zu fünf Zentimetern. Das macht die Stöckelschuhe vergleichsweise bequem und es lässt sich besser darin laufen. Durch ihre Form werden sie außerdem zu einem besonderen Hingucker. Die Kitten Heels werden jedoch nicht nur von Bloggern getragen: Auch die großen Modehäuser verpassen ihren Models zunehmend diese Schuhe. Beim Styling sollte beachtet werde, dass der Look lässig bleibt - Jeans oder ein bequemer Pullover passen gut zu diesen Heels. Auch Socken können mit den Heels kombiniert werden.

#4 Verzierte Schuhe

Den Schuh in den absoluten Mittelpunkt des Outfits zu stellen, gelingt am besten mit verzierten Schuhen. Ob bestickt oder bemalt - verzierte Schuhe sind ein starkes Statement. Viele Designer stecken jetzt Steinchen, Ketten oder Perlen an die Schuhe. Einige nutzen auch aufwendige Stickereien zur Verzierung.