Ob Feldweg, Überland oder Stadtverkehr - motorisierte Trekking-Bikes gelten als echte Allrounder. Das Trekking E-Bike TLR 7011 von Jeep E-Bikes ist aufgrund seines Power-Motors und der Top-Reichweite besonders beliebt. Die Federung sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl, egal auf welchem Untergrund zu unterwegs bist. Die Scheibenbremsen am Vorder- und Hinterrad bringen ein Plus an Sicherheit. Eine Gepäckträgertasche im Wert von 89,90 Euro gibt's geschenkt. Jetzt das E-Bike bestellen und 650 Euro auf den Listenpreis sparen!

Die Versandkosten übernimmt Jeep E-Bikes (sonst 49 Euro), laut dem Händler ist das Bike binnen drei bis fünf Werktagen bei dir. Mit dem kostenlosen Versand und der Gratis-Gepäckträgertasche sparst du insgesamt 788,90 Euro. Handwerkliches Geschick ist nicht notwendig, das E-Bike ist zu 90 Prozent vormontiert. Wer zwei Trekking E-Bikes in der Aktion bestellt, spart zusätzlich 100 Euro auf die komplette Bestellung - also nochmal 50 Euro pro Bike. Der Partnerrabatt wird automatisch abgezogen, wenn du zwei E-Bikes in den Warenkorb legst.

Trekking E-Bike von Jeep E-Bikes: 650 Euro gegenüber UVP sparen

Zusammen mit Jeep E-Bikes haben wir eine Trekking-Aktion der Extraklasse geschnürt: Nur für kurze Zeit sparst du beim TLR 7011 satte 650 Euro. Für 1.649 Euro bekommst du das Trekking E-Bikes mit doppelter Gepäckträgertasche frei Haus (hier klicken, um zur Aktionsseite zu gelangen*).

Alle Infos zur Aktion auf einen Blick

Jeep Trekking E-Bike TLR 7011 für nur 1.649 Euro

Du sparst 650 Euro auf die UVP (2.299 Euro)

On top: Doppelte Gepäckträgertasche geschenkt (im Wert von 89,90 Euro)

Aktionszeitraum: 17.04. bis 14.05.2023

Farbe: weiß

Aluminium-Trapezrahmen und -Federgabel

Rahmengröße: 48 Zentimeter

Motor: 250 W 40 Nm Heckmotor von Xiongda

Akku: 36 V, im Rahmen integriert, diebstahlsicher, separat aufladbar

Kettenschaltung: 7-Gang Shimano Tourney

Sicherheit: Scheibenbremsen vorne und hinten

Laufräder: 28 Zoll x 1,75

Reichweite: bis zu 80 km

Gewicht: 26 Kilogramm

E-Bike ist zu 90 Prozent vormontiert

Zusätzliche 100 Euro Partnerrabatt beim Kauf eines zweiten TLR 7011

Kostenlose Lieferung (sonst 49 Euro)

Kraftvoller Motor und leistungsstarker Akku: das Jeep Trekking E-Bike TLR 7011. Jeep E-Bikes

Die Ausstattung des Jeep Trekking E-Bikes im Check

Schaltwerk

Die Shimano Tourney 7-Gang Kettenschaltung besteht aus Schaltwerk, Schaltzug und Schalthebel und ist auch für weniger technisch Versierte verständlich und einfach zu reparieren. In der Regel braucht man nicht viel mehr als ein Multitool. Mechanische Schaltzüge haben sich seit vielen Jahrzehnten bewährt, Shimano ist einer der beliebtesten Hersteller am Markt.

Bremssystem

Wenn es schnell, steil oder lange bergab gehen soll, kommt man an Scheibenbremsen nicht vorbei. Dosierbarkeit und Kraft spielen hierbei auf einem anderen Level als bei Felgenbremsen. Die Jeep E-Bikes sind mit Scheibenbremsen vorne und hinten ausgestattet. Die einzigen Nachteile sind das erhöhte Gewicht und die komplexere Wartung. Das Plus an Sicherheit ist es vielen Fahrern jedoch wert, weshalb Scheibenbremsen immer häufiger bei Trekking-Rädern zum Einsatz kommen.

Elektroantrieb

Durch den tiefen Schwerpunkt fährt sich das Jeep Trekking E-Bike TLR 7011 mit Xiongda 250 W Heckmotor sicher und bleibt stabil in der Spur. Dabei kann man den Motor dank seiner harmonischen Laufruhe beinahe vergessen. Per Daumenschalter können die verschiedenen Unterstützungsstufen ausgewählt werden. Steile Rampen bezwingen? Mit den 250 Watt bei 40 Nm Drehmoment kein Problem.

Akku und Reichweite

Dank des integrierten Akkus mit 36 V – 10,4 Ah – 374,4 Wh, welcher austauschbar, im Rahmen abschließbar und somit diebstahlgesichert ist, glänzt das Jeep Trekking E-Bike TLR 7011 mit einer Reichweite von bis zu 80 Kilometer. Hierbei handelt es sich um einen groben Richtwert, schließlich hängt die maximale Reichweite von vielen Faktoren ab (Motor, Energiegehalt, Alter des Akkus, Akkupflege, Fahrergewicht, Sitzposition, Anfahrhäufigkeit, Trittfrequenz und die gewählte Unterstützungsstufe).

Laufräder

28 Zoll Laufräder bieten eine optimale Balance zwischen guten Rolleigenschaften und agilem Handling. Diese Laufradgröße hat sich in vielen Bereichen als Standard etabliert. Egal ob Rennräder, Trekking- oder Citybikes – 28 Zoll Laufräder sind weit verbreitet. Je nachdem welche Kombination an Felgen und Reifen man fährt, lässt sich der Einsatzzweck stark variieren.

Rahmen

Trapezrahmen erleichtern das Auf- und Absteigen enorm. Durch eine Verbindung am Tretlager kann das Oberrohr sehr tiefgezogen werden. Zudem schonst du mit einem Trapezrahmen deinen Rücken, aufgrund der aufrechten Haltung.

E-Bikes vom Outdoor-Pionier Jeep

Seit 1941 steht die Marke Jeep als Symbol für Freiheit und Leistungsfähigkeit, entwickelt für Spitzenleistung unter rauen Bedingungen. Die Produkte der Marke Jeep sind für ein grenzenloses Leben geschaffen.

Sie sind authentisch, enthusiastisch und immer bereit, der Welt zu begegnen, mit den Füßen fest auf der Straße, im Schlamm oder auf dem höchsten Berggipfel. Und deshalb wurden Jeep E-Bikes entwickelt - um die Welt um sich herum zu erkunden und zu erleben.