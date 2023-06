Endlich ist der Sommer da: Doch das heißt auch, dass es nicht nur draußen, sondern auch in deinen eigenen vier Wänden ganz schön heiß werden kann. Du möchtest in deinem Zuhause angenehme Temperaturen haben, ohne deine komplette Wohnung abdunkeln zu müssen? Dann ist eine Split-Klimaanlage genau das Richtige für dich.

Die fest montierte Klimaanlage ermöglicht es dir, im Sommer eine angenehme Raumtemperatur in deinen vier Wänden herzustellen. In kalten Jahreszeiten kann das Klimagerät auch zum Heizen verwendet werden. Eine Split-Klimaanlage besteht aus zwei Geräten: Ein Innengerät, welches du zum Beispiel an deiner Wohnzimmerwand anbringen kannst und einem Außengerät, welches sich an der Außenseite der Wand befestigen lässt.

Split-Klimaanlagen: Funktionsweise und Montage

Die Split-Klimaanlage funktioniert wie folgt: Die warme, eingezogene Luft wird an dem im Inneren liegenden Verdampfer vorbeigeführt. An diesem sorgt die warme Luft für das Verdampfen des Kältemittels. Dieses strömt in gasförmigem Zustand in den Verdichter, wo das Kältemittel komprimiert und weiter erwärmt wird. Weitergeleitet an die Außenanlage wird dort die Wärme an die Außenluft abgegeben. Dadurch wird das Kühlmittel wieder flüssig und kann in das Innere zurückfließen. So kann die gekühlte Luft zurück in das Rauminnere geleitet werden.

Für den Betrieb einer Split-Klimaanlage benötigst du eine 230 Volt Haushaltsspannung in der Nähe deines Außengeräts. Über ein Elektrokabel wird das Innengerät vom Außengerät mit Strom versorgt. Für einen störungsfreien Betrieb ist das Evakuieren der Leitung durch einen Klimatechniker Pflicht. Der Selbsteinbau einer Split-Klimaanlage ist nicht erlaubt. Nach Einbau sollte die Klimaanlage jährlich gewartet werden.

Vorteile gegenüber eines mobilen Klimageräts

Im Vergleich zu mobilen Klimageräten sind Split-Klimaanlagen effizienter und können zuverlässig für eine konstante Raumtemperatur sorgen. Viele Geräte sind mit einstellbaren Lüftergeschwindigkeiten ausgestattet, wodurch der Energieverbrauch gesenkt werden kann. Aufgrund der Zweiteilung sind sie zudem leiser, da sich ein Großteil der Technik im Außengerät befindet. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Multisplit-Anlagen zu installieren und so mehrere Räume zu klimatisieren.

Zu beachten gilt es, dass Split-Klimaanlagen oft mit höheren Anschaffungskosten und einem höheren Installations- und Planungsaufwand verbunden sind. Die Geräte sind allerdings sehr langlebig und besitzen ein hohes Leistungsspektrum. Auf diese Faktoren solltest du beim Kauf achten: Die Kühlkapazität (BTU), die Kühlleistung, die Energieeffizienzklasse, den Geräuschpegel und die Angaben zum Luftfilter.

Die technischen Daten auf einen Blick:

Hersteller: HANTECH

BTU: 9000

Energieeffizienzklasse Kühlen: A++

Energieeffizienzklasse Heizen: A+

Stromverbrauch Kühlen: 144 kWh/Jahr

Stromverbrauch Heizen: 735 kWh/Jahr

Schall­leistungs­pegel: max. 60 db(A) re1 pW

Stromversorgung: 220-240V~/50Hz/1P

Maße und Gewicht Produkt Innen: 790×275×192 mm, 8,5 kg

Maße und Gewicht Produkt Außen: 777×498×290 mm, 24 kg

Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick:

Hersteller: HANTECH

BTU: 12000

Energieeffizienzklasse Kühlen: A++

Energieeffizienzklasse Heizen: A+

Stromverbrauch Kühlen: 195 kWh/Jahr

Stromverbrauch Heizen: 840 kWh/Jahr

Schall­leistungs­pegel: max. 60 db(A) re1 pW

Stromversorgung: 220-240V~/50Hz/1P

Maße und Gewicht Produkt Innen: 790×275×192 mm, 8,5 kg

Maße und Gewicht Produkt Außen: 777×498×290 mm, 24 kg

UV-C Licht, App-Steuerung und mehr: Diese Funktionen erwarten dich

Beide Split-Klimageräte* besitzen besondere Funktionen des Herstellers HANTECH:

UV-C Licht für die Desinfektion gegen Bakterien, Viren und Mikroorganismen.

für die Desinfektion gegen Bakterien, Viren und Mikroorganismen. Bipolare Isolation für ein angenehmeres Raumgefühl, weniger Staubhaftung und ideal für Allergiker.

für ein angenehmeres Raumgefühl, weniger Staubhaftung und ideal für Allergiker. HANTECH™ Goldb­eschicht­ung aus Nano-Titaniu­moxid für eine effiziente Selbstreinigung und eine Hemmung bei der Bildung von Bakterien.

für eine effiziente Selbstreinigung und eine Hemmung bei der Bildung von Bakterien. Mit der 56 °C Hoch Temperatur Funktion wird die Klimaanlage gereinigt und sterilisiert.

Funktion wird die Klimaanlage gereinigt und sterilisiert. Mit der App-Steuerung über WLAN kannst du das Klimagerät bequem von unterwegs aus steuern und für eine angenehme Temperatur bei deiner Ankunft sorgen.

kannst du das Klimagerät bequem von unterwegs aus steuern und für eine angenehme Temperatur bei deiner Ankunft sorgen. Mit i-Feel kann die Temperatur an der Fernbedienung gemessen werden.

kann die Temperatur an der Fernbedienung gemessen werden. Elegantes Design mit einer luxuriösen matten Oberfläche und für eine unkomplizierte Montage und Wartung konzipiert.

mit einer luxuriösen matten Oberfläche und für eine konzipiert. Wähle zwischen zwei Modi : Turbo für eine schnelle Kühlung und den Supersilence Modus für eine erholsame Nacht.

: Turbo für eine schnelle Kühlung und den Supersilence Modus für eine erholsame Nacht. Umweltfreundliche Kältemittel R32, welches leicht recycelt und wieder verwendet werden kann.

