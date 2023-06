Der Sommer ist in vollem Gange - höchste Zeit, mit deiner eigenen Solarstrom-Produktion anzufangen und ordentlich Stromkosten zu sparen! Bei priwatt* sparst du jetzt nur für kurze Zeit noch einmal 100 Euro extra auf die bereits reduzierten Balkonkraftwerk-Sets im Sale*. Ob Balkonkraftwerk für den Garten, die Terrasse oder den Balkon - der Händler bietet seine Bestseller schon ab 549 Euro an - mit dem Gutscheincode "SALE100" hast jetzt du die Chance, bereits ab 449 Euro eine der beliebten Mini-Solaranlagen zu ergattern! Die Mini-PVs von priwatt gelten als Premiumprodukte, in der Aktion befinden sich hochwertige Sets aus 2022. So sparst du gleich doppelt - neben der langfristigen Ersparnis an Stromkosten erhältst du dein Komplettset zum Bestpreis von priwatt!

Die Aktion läuft nur solange der Vorrat reicht. Die Aktion von priwatt umfasst ausgewählte Duo-Anlagen mit 600 Watt, dir wir dir im Folgenden vorstellen. Vom Komplettset inklusive Halterungen und Aufständerungen bis hin zu Sets für Bastler ist hier für jeden etwas dabei! Diese Steckersolaranlagen in Top-Qualität befinden sich in der Aktion:

Clevere Lösung von priwatt - Jetzt 100 Euro sparen: Updatefähige Komplett-Sets und XL-Varianten

Tipp: Priwatt ist mit updatefähigen Balkonkraftwerk-Sets und zwei XL-Modellen mit 1.080Wp an den Markt gegangen. Aktuell wird vom Verband Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDE) eine Erhöhung der Bagatellgrenze für steckerfertige Solaranlagen von 600 auf 800 Watt gefordert - mit den updatefähigen Komplettsets von priwatt* bist du also auf der sicheren Seite und kannst hoffentlich schon bald noch mehr Solarstrom für deinen Eigenbedarf erzeugen! Das Beste: Aktuell kannst du auf die updatefähige Generation des Bestsellers priFlat Duo Flachdach* und priFlat Duo Garten* mit dem Code "PRIFLAT100" zusätzlich 100 Euro sparen!

Sale bei priwatt: Spare 100 Euro extra auf die bereits reduzierten Produkte

Um noch mehr Menschen die Produktion von eigenem Solarstrom zu ermöglichen, fährt der Online-Shop priwatt* gerade eine besonders interessante Aktion: So setzt priwatt bei ausgewählten Premium-Balkonkraftwerken im Komplettpaket den Rotstift an und du sparst mit dem Code "SALE100" noch einmal zusätzliche 100 Euro! Dabei handelt es sich um die Produktpalette aus 2022, darunter viele Bestseller. So schnappst du dir im Rahmen der Aktion eine Mini-Solaranlage mit 600 Watt bereits ab 449 Euro.

Damit gelingt der Einstieg in die PV-Welt - ohne großes finanzielles Risiko. Mit der Aktion sparst du bares Geld beim Kauf und in Zukunft rund 150 bis 200 Euro Stromkosten im Jahr. Tipp: Mit Förderung wird die Anschaffung einer Mini-PV noch attraktiver - in unserem Service-Artikel findest zu eine Übersicht mit Bundesländern und Kommunen, die kleine Solaranlagen fördern.

So staubst du den Bestpreis von priwatt ab: Ob Basis-Set, Set für Garten, Flachdach, Balkongeländer oder Sets für Bastler - priwatt denkt an jeden Bedarf und macht die Marken-Balkonkraftwerke in der Aktion noch preiswerter. Gib im Check-Out-Prozess einfach den Gutscheincode "SALE100" an und der Rabatt wird direkt abgezogen. Die Aktion gilt nur für kurze Zeit - hier heißt es also schnell sein!

Volle Flexibilität mit Einstiegs-Set priBasic Duo (2022): Jetzt für nur 449 Euro

Mit dem priBasic Duo (2022)* kannst du selbst flexibel entscheiden, wo du deine Mini-PV anbringen möchtest, denn in diesem Set ist keine Halterung enthalten. So kommen Bastler*innen auf ihre Kosten und können die Halterung selbst bauen. Mit diesem Set sparst du aktuell ganze 320 Euro - du zahlst im Sale von priwatt nur noch 449 Euro (UVP: 769 Euro). Zuschlagen lohnt sich, denn das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Im Preis inbegriffen sind:

2x Solarmodule mit jeweils 405 Wp (jeweils 172,2 x 113,4 cm)

1x Wechselrichter 600 W GEN 2022 (ohne WiFi & Upgradefähigkeit)

2x Wechselrichterhalterungen

2x DC-Verlängerungskabel je 1,0 m

Preis: 449 Euro anstatt 769 Euro (nur solange der Vorrat reicht) mit dem Code "SALE100"

Allrounder für den Balkon: priWall Duo (2022) für nur 609 Euro

Das Set priWall Duo (2022)* eignet sich für die Montage an einem Balkon. Die zwei Solarmodule können mit den mitgelieferten Kippfüßen an der Hausfassade montiert werden. Beachte aber, dass das Montagematerial für deine Wand nicht im Set enthalten ist. Aktuell kannst du das Duo-Set für 609 Euro kaufen (UVP: 819,00 Euro). Diese Komponenten sind im Preis inbegriffen:

2x Solarmodule mit je 405 Wp (jeweils 172,2 x 113,4 cm)

1x Wechselrichter 600 W GEN 2022 (ohne WiFi & Upgradefähigkeit)

4x Halterungsschienen mit Kippfüßen

4x Kippfüße

2x DC-Verlängerungskabel je 1,0 m

Preis: 609 Euro anstatt 819 Euro (nur solange der Vorrat reicht) mit dem Code "SALE100"

Mini-Solaranlage für Hauswand: priWall 90° Duo (2022) für nur 609 Euro

Das priWall 90° Duo-Set* kannst du in einer Höhe von bis zu 4 Metern installieren. Bei der Montage musst du beachten, dass kein Publikumsverkehr unter deinen Modulen stattfindet, denn die Module werden parallel zu deiner Fassade angebracht. Beim Kauf zahlst du aktuell anstelle der UVP von 769 Euro nur noch 609 Euro. Im Paket enthalten sind:

2x Solarmodule mit jeweils 405 Wp (jeweils 172,2 x 113,4 cm)

1x Wechselrichter 600 W GEN 2022 (ohne WiFi & Upgradefähigkeit)

6x Montageschienen mit Klickklemmen

1x Wechselrichterhalterung

2x DC-Verlängerungskabel je 1,0 m

Preis: 609 Euro anstatt 769 Euro (nur solange der Vorrat reicht) mit dem Code "SALE100"

Bestseller priFlat Duo (2022) für Garten oder Flachdach: Jetzt für nur 619 Euro

Das priFlat Duo (2022)* ist der Bestseller von priwatt. Beim "Solar-Sparfest" sicherst du dir das Set für nur 619 Euro. Auch dieses Set bietet dir volle Flexibilität, denn dank der Aufständerung und der Gummiunterlage kannst du die Module auf jedem Untergrund aufstellen. Du brauchst für die Montage also keine handwerklichen Vorkenntnisse. Das Set gibt es für den Garten oder das Flachdach und es beinhaltet:

2x Solarmodule mit jeweils 410 Wp (jeweils 175,4 x 109,6 cm)

1x Wechselrichter 600 W GEN 2022 (ohne WiFi & Upgradefähigkeit)

4x Aluminiumaufständerung mit Gummiunterlagen

8x Klemmscharniere

1x Wechselrichterhalterung

2x DC-Verlängerungskabel je 2,0 m

Preis: 619 Euro anstatt 839 Euro (nur solange der Vorrat reicht) mit dem Code "SALE100"

PV für's Gartenhaus: priRoof Duo (2022) für nur 649 Euro

Der beliebteste Ort für die Montage einer Solaranlage ist das Dach - auch die Mini-PV priRoof Duo (2022)* ist für die Montage auf einem Dach konzipiert. Beim Kauf zahlst du anstelle von 869 Euro nur noch 649 Euro. Wenn du eine technisch affine Person bist, kannst du die Montage sogar selbst übernehmen. Dazu erhältst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von priwatt - enthalten im Set sind:

2x Solarmodule mit jeweils 405 Wp (jeweils 172,2 x 113,4 cm)

1x Wechselrichter 600 W GEN 2022 (ohne WiFi & Upgradefähigkeit)

6x Dachhaken

4x Montageschienen mit Holzschrauben und Schienenverbinder

4x Endklemmen

2x Mittelklemmen

2x DC-Verlängerungskabel je 1,0 m

Preis: 649 Euro anstatt 869 Euro (nur solange der Vorrat reicht) mit dem Code "SALE100"

Leichtgewicht für Fassade und Balkon: priLight Duo (2022) jetzt für nur 769 Euro

Das priLight Duo (2022)* von priwatt enthält glasfreie Solarmodule, die mit ihrem hohen Ertrag und leichtem Gewicht punkten. Daher kannst du sie auch in einer Höhe über vier Meter montieren. Für die Montage an der Fassade oder dem Balkon benötigst du keine handwerklichen Vorkenntnisse. Spare beim Solar-Sparfest 100 Euro und kaufe das priLight Duo (2022) Set für nur 769 Euro anstelle der UVP von 969 Euro. Enthalten sind:

2x Solarmodule mit je 310 Wp (ultraleicht – jeweils 200,9 x 88,5 cm)

1x Wechselrichter 600 W GEN 2022 (ohne WiFi & Upgradefähigkeit)

2x DC-Verlängerungskabel je 1,0 m

6x Kabelbinder

Preis: 769 Euro anstatt 969 Euro (nur solange der Vorrat reicht) mit dem Code "SALE100"

Updatefähig und besonders kraftvoll mit 1.080 Wp: Die Innovationen von priwatt

Bisher ist die Maximalleistung für Mini-PVs in Deutschland auf 600 Watt begrenzt. In Zukunft soll diese Grenze aber auf 800 Watt erhöht werden - so kannst du noch mehr kostengünstigen Solarstrom ganz einfach selbst erzeugen und nutzen! Alle priwatt Duo-Sets* aus 2023 sind von Haus aus mit einer neuen, smarten Lösung ausgestattet - sie lassen sich kostenfrei per "Over-The-Air-Update" des Wechselrichters auf 800 Watt Leistung updaten, sobald die Gesetzesänderung in Kraft tritt. So musst du im Fall der Fälle weder dein Balkonkraftwerk noch deinen Wechselrichter austauschen, wenn die neue Bagatellgrenze beschlossen wird. Heißer Tipp: Aktuell erhältst du mit dem Gutscheincode "PRIFLAT100" nur für kurze Zeit 100 Euro Extra-Rabatt auf die updatefähigen Beststeller priFlat Duo Flachdach* und priFlat Duo Garten*!

Außerdem findest du bei priwatt zwei XL-Modelle mit einer Gesamtleistung von 1.080 Wp. Die Sets priBasic Duo XL* (ohne Halterung) und priFlat Duo XL* sind jeweils mit besonders leistungsstarken Solarmodulen ausgestattet. In Kombination mit der Updatefähigkeit auf 800 Watt bist du so optimal vorbereitet auf die von der Bundesregierung geplante Erhöhung der Einspeisegrenze - und auf die höchste Ersparnis für dich selbst!

Balkonkraftwerk von priwatt: Markenqualität, 25 Jahre Garantie und Top-Service

Balkonkraftwerke bzw. Mini-PVs eignen sich für alle, die einen Teil zur Energiewende beitragen möchten. Auch Mieter*innen haben so die Möglichkeit, eigenen grünen Strom zu erzeugen - ohne Genehmigungspflicht. Der Solarstrom kann ganz einfach über die Steckdose in das Hausnetz eingespeist werden - du benötigst dazu keinen Handwerker.

Die Mini-PVs von priwatt* produzieren bis zu 600 Watt Peak und sind somit von der Genehmigungspflicht ausgeschlossen. Dank des Solar-Sparfest amortisieren sich die Duo-Anlagen schon nach drei Jahren - so kannst du ca. 20 Jahre lang kostenlos deinen eigenen Strom erzeugen. Der Service von priwatt übernimmt die Schnellanmeldung deiner Steckersolaranlage bei der Bundesnetzagentur - du kannst also ohne bürokratischen Aufwand direkt los legen, deinen eigenen grünen Strom zu erzeugen. Während der gesamten Lebenszeit deiner Mini-PV profitierst du zudem von der Betreuung durch die Stecker-Solaranlagen-Expert*innen von priwatt. So profitierst du vom umfangreichen Informationsangebot und dem kostenlosen Anmeldeservice. Außerdem hast du auf alle Module eine Leistungs- und Produktgarantie von 25 Jahren.

Erfahrungen mit priwatt: "Produkte von höchster Qualität" - 4,4 von 5 Sternen

In der PV-Community kommt priwatt gut weg, besonders viel Lob gibt es für das breite Produktangebot und den 1A-Kundenservice. Auf seiner Facebook-Seite wird der Markenhändler mit 4,4 von 5 Sternen bewertet. So hebt Jeremy B. den "sehr netten und kompetenten Service" und die "schnelle Lieferung" hervor, von ihm gibt es eine klare Weiterempfehlung. Stefan R. ist von der "großen Auswahl" begeistert, die Lieferung war bei ihm sehr schnell und die Montage kinderleicht.

Boris H. freut sich über sein Balkonkraftwerk mit "toller Optik" und die "spürbar gesenkte Energierechnung". Colin W. kann das nur bestätigen: "Die Produkte sind von höchster Qualität und haben bei der Reduzierung meiner Energiekosten und meines CO2-Fußabdrucks geholfen. Der Kundenservice ist ausgezeichnet und immer bereit, alle Fragen zu beantworten und Probleme zu lösen."

