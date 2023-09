Photovoltaikanlage mit Speicher nachrüsten : Titan Solar drückt Preise und reicht sie an Kunden weiter - ab 1.399 Euro

: und reicht sie an Kunden weiter - ab 1.399 Euro Sortiments-Check: Speicher, Wechselrichter, Wärmepumpen & Co. beim DIY-Shop

& Co. beim DIY-Shop Speicher-FAQ: Darauf musst du bei Kauf und Installation achten, ab diesem Punkt ist dieser wirtschaftlich

Eine Photovoltaikanlage (kurz PV) produziert Strom, wenn die Sonne scheint. Nachts oder bei bewölktem Himmel bezieht die häusliche Elektrik Strom aus dem öffentlichen Netz - außer du hast einen Stromspeicher. Ein solcher speichert den Solarstrom für Zeiten, in denen die PV-Anlage keinen erzeugt - die Voraussetzung für eine möglichst hohe Autarkie.

Solaranlage mit Speicher nachrüsten - ist das wirtschaftlich? PV-Discounter mit unschlagbarem Angebot

Wenn du bereits eine Solaranlage hast, aber noch keinen Speicher, kannst du nachträglich einen anschließen. Umgekehrt wünschen sich viele Eigenheimbesitzer eine PV-Anlage, lassen sich aber von hohen Anschaffungskosten zurückschrecken. Denn ein Solarspeicher für eine PV mit 10 Kilowattpeak (kurz kWp) kostet mit Installation üblicherweise bis zu 15.000 Euro, für stärkere Solaranlagen entsprechend mehr. Das sprengt oft den finanziellen Rahmen, auch die Wirtschaftlichkeit ist zu hinterfragen.

Nicht so beim Online-Händler Titan Solar, der für günstige Speicherlösungen bekannt ist und die Preise für das PV-Upgrade in den Keller drückt. Derzeit verkauft der PV-Discounter einen 10-kWh-Speicher ab 2.299 Euro, die kleinere Variante mit 5 kWh gibt's für 1.399 Euro - und damit zu einem Bruchteil des Preises, den Solarbetriebe aufrufen. So geht Preis-Leistung! Du fragst dich, wie der Händler diese unschlagbar günstigen Preise anbieten kann? Wir klären es am Ende des Artikel auf.

Stromspeicher für Solaranlage in verschiedenen Größen bei Titan Solar - ohne versteckte Kosten

Wir haben PV-Speicher in verschiedenen Größen bei Titan Solar entdeckt, die Angebote für 5 und 10 kWh sind unschlagbar. Versteckte Kosten suchst du hier vergeblich. Durch Eigenmontage holst du das maximale Einsparpotential heraus. Außerdem dürfte sich ein Speicher zu diesem Preis schnell amortisiert haben, in unserem FAQ rechnen wir es nach. Wir geben einen Überblick zu den technischen Spezifikationen.

Stromspeicher mit 10 kWh ab 2.299 Euro

Bei Titan Solar ist jetzt der Speicher mit einer nutzbaren Kapazität von 10 Kilowattstunden (kurz kWh) zum absoluten Schnäppchenpreis erhältlich. Hier bekommst du einen A Grade LiFePO4 Lithium-Akku mit 51.2 Volt und ca. 6.000 Ladezyklen - die 100 Ah für 2.299 Euro* / mit 200 Ah für 2.399 Euro*. Er ist mit vielen Wechselrichtern kompatibel und kann an der Wand montiert werden. Das Beste: Versandgebühren entfallen, es fallen also keine versteckten Kosten an. Die Variante mit 100 Ah ist sofort verfügbar. Bei den 200 Ah musst du drei bis vier Wochen warten, dafür sicherst du dir 2 Prozent Vorbestellerrabatt.

Der PV-Discounter gewährt nicht nur eine 10-jährige Garantie, sondern bietet auch Mengenrabatte. Wenn du zwei Batteriespeicher kaufst, erhältst du 3 Prozent Rabatt, bei drei kannst du 5 Prozent absahnen, bei vier 7 Prozent und bei fünf sogar 8 Prozent. Je mehr Batteriespeicher du koppelst, desto mehr Strom lässt sich speichern. Du sparst aber nicht nur beim Einkauf, sondern auch im laufenden Betrieb. Denn je mehr Energie du auf die "hohe Kante" legst, desto höher ist der Autarkiegrad. Und desto weniger teuren Netzstrom musst du zukaufen. In Verbindung mit dem günstigen Anschaffungspreis hat sich der PV-Speicher bereits nach wenigen Jahren amortisiert, im FAQ am Ende des Artikels findest du eine vereinfachte Wirtschaftlichkeitsrechnung für das PV-Upgrade.

Kompatibel: mit vielen Niedgrigvolt-Invertern, wie von Titan Solar, Growatt, Deye, teilweise SMA, einige Victron, Solis, Goodwe

Zertifikate: CE und UN

10 Jahre Garantie

ca. 6.000 Ladezyklen

Batterie-Management-Funktion: PACE V1.3

Kleiner Stromspeicher mit 5 kWh für 1.399 Euro

Außerdem im Shop von Titan Solar: eine kleinere Variante mit einer Speicherkapazität von 5 kWh. Für nur 1.399 Euro bekommst du einen A Grade LiFePO4 Lithium-Akku zur Wandmontage mit 51.2 Volt, die Garantie beträgt 10 Jahre. Hier geht's zum Angebot* (100 Ah), der Speicher ist lagernd. Der Versand ist hier ebenfalls kostenlos, die Mengenrabatte gelten analog der 10-kWh-Variante.

Händler reicht günstige Einkaufspreise an Kunden weiter - so geht Rechnung auf

Titan Solar ist mit einer breiten Produktpalette die Quelle für Selbermacher*innen und Schnäppchenjäger*innen. Da Anfang 2023 die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Photovoltaik-Produkte gestrichen hat, verkauft der Shop nur an Privatpersonen. So sparst du dir auch beim Zubehör - also beispielsweise bei einem Stromspeicher - die Umsatzsteuer. Eine Solaranlage auf dem Dach installiert in der Regel ein Fachbetrieb. Wenn du bei diesem nur die Solaranlage bestellst und den Speicher separat kaufst, wie eben bei Titan Solar, sparst du kräftig. Hier findest du Speicherlösungen ab 749 Euro - zum Online-Shop*.

Auch wenn du deine PV-Anlage schon länger betreibst und die PV-Anlage mit einem Batteriespeicher nachrüstest, bist du bei Titan Solar gut aufgehoben. Aber nicht nur Speicher sind günstiger als bei anderen Anbietern, auch Wechselrichter* oder Wärmepumpen* verkauft der Berliner Händler zu Discount-Preisen. Doch wie geht das? Titan Solar kauft im großen Stil Speditionsware aus China und gibt die günstigen Preise an dich weiter. Der Spediteur verschickt die Ware direkt an die Kund*innen, sobald diese in Europa ankommt. Mit dieser Einkaufspolitik spart sich Titan Solar das Lager - ein Grund mehr, warum der Händler so attraktive Preise anbieten kann und ohne versteckte Kosten auskommt.

Günstiger Speicher für deine Solaranlage - unser Fazit

Die technisch einwandfreien Batteriespeicher im Shop von Titan Solar sind mit vielen Wechselrichtern kompatibel. Dank Wandmontage nimmt dieser nur wenig Platz weg. Eine Speicherleistung von 10 kWh für nur 2.399 Euro bzw. 5 kWh für nur 1.399 Euro - wer hier nicht zuschlägt, ist selbst schuld. Die Angebote gelten nur für begrenzte Zeit. Mit der Nachrüstung machen sich PV-Betreiber noch unabhängiger vom Energieversorger und steigenden Strompreisen - diese Argumente dürften die letzten Zweifler überzeugen. Die Eigeninstallation bringt hohes Sparpotential, was die Angebote von Titan Solar zeigen. Klar ist auch, dass sich ein derartiges Angebot nicht mit einer schlüsselfertigen Solaranlage eines Fachbetriebs vergleichen lässt.

Du planst die Anschaffung einer kostspieligen Solaranlage oder Wärmepumpe? Wir haben einen Tipp zur Finanzierung: Der unabhängige Kreditvergleich von Finanzcheck - schnell und sicher zum Wunschkredit mit günstigen Konditionen. Hier geht's zum Vergleich*.

Autarke Energieversorgung: Titan Solar macht dein Zuhause fit

Dass bei den Preisen für Strom aus dem Netz die Investition in Photovoltaik-Technik gut angelegt ist, steht außer Frage. Am schnellsten macht sich eine Solaranlage bezahlt, wenn du möglichst viele Arbeitsschritte selber durchführst und wenn du eine günstige Quelle für die notwendigen Komponenten* hast - wie bei Titan Solar. Du möchtest eine Photovoltaik anschaffen? In unserem Artikel erzählt unser Leser Max, welche Schritt du in Eigenregie erledigen kannst und ab wann ein Fachbetrieb gefragt ist.

Was benötige ich für eine komplette Solaranlage? Du hast die Auswahl

Powerstations: Gerade zu Ferienbeginn solltest du dir überlegen, wie du deinen grünen Strom mit in den Campingurlaub nimmst. Dafür findest du bei Titan Solar mobile Powerstations von 500 bis 2400 Watt , wie zum Beispiel die Powerstation mit 230 Volt und 1200 Watt. Der Lithium Generator mit 1248 Kilowattstunden sorgt für deine mobile Stromversorgung unterwegs - und das zum Preis von nur 999 Euro.

Gerade zu Ferienbeginn solltest du dir überlegen, wie du deinen grünen Strom mit in den Campingurlaub nimmst. Dafür findest du bei Titan Solar mobile Powerstations von 500 bis 2400 Watt , wie zum Beispiel die Powerstation mit 230 Volt und 1200 Watt. Der Lithium Generator mit 1248 Kilowattstunden sorgt für deine mobile Stromversorgung unterwegs - und das zum Preis von nur 999 Euro. Bausets für Solarcarports: Eine Solaranlage auf dem Hausdach ist mit hohen Montage- und Installationskosten verbunden. Du hast aber auch die Möglichkeit, ein Dach samt PV-Anlage zu kaufen - genauer gesagt das Dach eines Carports. Bei Titan Solar findest Bausets für Carports mit integrierter Solaranlage. Ein Doppel-Carport mit 12 Modulen* je 660 Watt zum Beispiel kostet 11.900 Euro.

Eine Solaranlage auf dem Hausdach ist mit hohen Montage- und Installationskosten verbunden. Du hast aber auch die Möglichkeit, ein Dach samt PV-Anlage zu kaufen - genauer gesagt das Dach eines Carports. Bei Titan Solar findest Bausets für Carports mit integrierter Solaranlage. Ein Doppel-Carport mit 12 Modulen* je 660 Watt zum Beispiel kostet 11.900 Euro. Wechselrichter für Mini-PV-Anlagen: Wenn du Solarstrom erzeugst, benötigst du einen Wechselrichter. Dieser wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um, der dann aus der Steckdose kommt. Bei Titan Solar bekommst du nicht nur Wechselrichter für konventionelle Dach-Solaranlagen*, sondern auch Zubehör für Balkonkraftwerke*.

Wenn du Solarstrom erzeugst, benötigst du einen Wechselrichter. Dieser wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um, der dann aus der Steckdose kommt. Bei Titan Solar bekommst du nicht nur Wechselrichter für konventionelle Dach-Solaranlagen*, sondern auch Zubehör für Balkonkraftwerke*. Wärmepumpen: Wärmepumpen gelten als nachhaltige Heizung der Zukunft. Da sie Strom benötigen, zahlen sie sich vor allem in der Kombination mit einer eigenen Solaranlage. Da liegt es Nahe, dass Titan Solar auch diese anbietet (hier geht's zur Wärmepumpen-Übersicht*). Die Monoblock Wärmepumpe PM Versati - R32 EEK* zum Beispiel kostet nur 4.799 Euro.

Wärmepumpen gelten als nachhaltige Heizung der Zukunft. Da sie Strom benötigen, zahlen sie sich vor allem in der Kombination mit einer eigenen Solaranlage. Da liegt es Nahe, dass Titan Solar auch diese anbietet (hier geht's zur Wärmepumpen-Übersicht*). Die Monoblock Wärmepumpe PM Versati - R32 EEK* zum Beispiel kostet nur 4.799 Euro. Smart Meter: Ein smarter Stromzähler hilft beim Energiesparen. Er zeigt dir zum Beispiel den Stromverbrauch im Zeitverlauf an. So hast du deinen Verbrauch immer im Blick, siehst, wann du den meisten Strom verbrauchst und ob Energiesparmaßnahmen schon etwas gebracht haben. Der Chint Smart Meter RS485 DTSU666* ist bei Titan Solar für nur 119 Euro erhältlich.

FAQ: Worauf muss ich beim Kauf und der Installation eines Speichers achten?

Was muss ich beachten, wenn ich Speicher mit bestehender PV kopple?

Bevor du einen Speicher für deine PV-Anlage kaufst, solltest du dich erkundigen, ob er mit dieser kompatibel ist. Darüber hinaus sollte gerade bei kleinen Solaranlagen die Speicherkapazität der Batterie nicht viel größer sein als die Leistung der PV-Anlage.

Spare ich, wenn ich einen Batteriespeicher unabhängig von der Photovoltaikanlage kaufe?

In der Regel sparst du, wenn du so vorgehst. Denn eine PV-Anlage wird von einem Fachbetrieb installiert. Wenn du den Speicher dort mit bestellst, hast du nicht nur weniger Einfluss auf die Markenauswahl, es kommen auch die Installationskosten dazu. Wenn du hingegen einen günstigen Speicher nach deinen Wünschen kaufst und auch noch selbst installierst, sparst du Geld. So zum Beispiel mit dem 10-kWh-Speicher für nur 2.299 Euro mit 100 Ah* oder die 200 Ah für 2.399 Euro*, beide erhältlich beim PV-Discounter Titan Solar.

Welche Speicherkapazität benötige ich pro installiertem Kilowattpeak?



Es macht keinen Sinn, mehr Speicherkapazität zu haben, als die Solaranlage an Strom erzeugt. Faustformel: Die Kilowattstunden des Speichers sollten 0,9 bis 1,6 mal der PV-Leistung entsprechen.

Welchen Autarkiegrad kann ich mit einem Solarspeicher erzielen?

Wird eine PV ohne Speicher betrieben, erreichst du je nach Größe einen Autarkiegrad von 25 bis 50 Prozent. Mit Speicher erhöht sich der Eigenverbrauchsanteil auf bis zu 70 oder 80 Prozent. Du musst also weniger teuren Netzstrom zukaufen. Diese Ersparnis zahlt auf die Wirtschaftlichkeit des PV-Speichers ein.

Ab wann ist ein Speicher wirtschaftlich?

Bei einem angenommen Strompreis von 40 Cent je kWh (Erhebung von Verivox im Juli 2023), hat sich ein Speicher mit 10 kWh amortisiert, nachdem er ca. 6.000 kWh zwischengespeichert hat. Das entspricht etwa 600 Ladezyklen. Realistisch sind ca. 200 Ladezyklen pro Jahr. Das heißt, dass du die Kosten des hier vorgestellten Speichers mit 10 kWh* nach rund drei Jahren wieder eingespielt hast. Da der Hersteller ca. 6.000 Ladezyklen garantiert, kannst du den Speicher noch viele Jahre weiter nutzen und so tausende Euro an Stromkosten einsparen. Es handelt sich um eine vereinfachte Wirtschaftlichkeitsrechnung, der Break-Even kann von Fall zu Fall variieren.

Welche Arten von Stromspeicher gibt es?

Es gibt sowohl Stapelspeicher als auch Speicher für die Montage an der Wand. Letztere sind in der Regel platzsparender.

Tipp: In der Facebook-Gruppe "Photovoltaik 2023 News, Anbieter & Preise" stellen wir Photovoltaik-Angebote, Erfahrungsberichte uvm. vor.

Information und Kontakt

Titan Solar GmbH

Claudiusstraße 12

10557 Berlin

Telefon: 030/44705121

E-Mail: office@titansolar.de

Website: titansolar.de*