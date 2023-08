Solar-Schnäppchenjäger aufgepasst: Online-Händler und Photovoltaik-Spezialist ACTEC aus Karlsruhe verkauft aktuell günstige Solaranlagen in seinem Online-Shop, los geht's ab 2.220 Euro*. Dein Vorteil: Du hast die Qual der Wahl - und kannst eine Photovoltaikanlage (kurz PV) genau nach deinem Bedarf auswählen. Verfügbar sind verschiedene Größen mit 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 und 30 Kilowattpeak (kurz kWp). Dabei sparst du bis zu 59 Prozent gegenüber Normalpreis. Alle Anlagen kommen ohne Speicher, was durch mehr Module auf dem Dach wettgemacht werden kann. Die PVs bis zu 9 kWp sind mit Wechselrichtern der Marke Huawei ausgestattet, die größeren Anlagen mit Wechselrichtern von Growatt. Die Blackframe-Solarmodule kommen von Tongwei.

Warum ACTEC so günstig anbieten kann: Die Solaranlagen werden ohne Montagesystem geliefert und du musst dich selbst um die Montage kümmern. Unser Leser Max hat mit der Eigenmontage sehr gute Erfahrungen gemacht, in unserem Erfahrungsbericht erzählt er von seinem Projekt und geht auf die Vor- und Nachteile ein. Spartipp: Wenn du deine PV-Bestellung per Überweisung, Kreditkarte, Giropay, Klarna Sofort oder per Sofort-Überweisung bezahlst, erhältst du an der Kasse bei ACTEC einen Extra-Rabatt von zwei Prozent. Für den Versand fallen 129 Euro an. Diese entfallen, wenn du deine Bestellung selbst beim Händler in Karlsruhe abholst.

Solaranlagen in verschiedenen Größen - Händlerrabatt auf Photovoltaik von bis zu 59 Prozent

Spare jetzt bis zu 59 Prozent beim Kauf deiner Solaranlage im ACTEC-Shop. Diese Größen sind im Sale:

PV-Anlagen ab 2200 Euro - bei schneller Zahlung winkt Bonus-Rabatt

Die Qualität der Komponenten sind entscheidend für den Ertrag der Solaranlage und deren Langlebigkeit. Zudem müssen Module und Wechselrichter kompatibel sein, damit die PV-Anlage einwandfrei läuft. Die PV-Anlagen in der ACTEC-Aktion sind mit Komponenten beliebter Hersteller zusammengestellt, welche gut miteinander harmonieren. Verfügbar sind Solaranlagen mit 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15 und 30 kWp zwischen 2.200 und 10.300 Euro. Ein einmaliges Angebot, bei vielen Händlern wird dafür der zwei- bis dreifache Preis fällig.

Die Module kommen von Tongwei, die Wechselrichter von Huawei oder Growatt. Zu beachten ist, dass die Sets ohne Montagematerial (wie Schienen oder Aufständerung) geliefert werden. Und: Die Installation muss selbst in die Hand genommen werden. Wer bei diesem Gesamtpaket keinen Haken findet, macht mit der ACTEC-Aktion nichts falsch.

Zahlst du per Überweisung, Kreditkarte, Giropay, Klarna Sofort oder per Sofort-Überweisung erhältst du einen Extra-Rabatt von zwei Prozent an der Kasse.

Kaufberatung: Wie viele Solarmodule benötige ich?

Zu aller erst solltest du berechnen, wie viel Dachfläche zur Verfügung steht: Pro installiertem kWp werden fünf bis sieben Quadratmeter benötigt. So kannst du feststellen, wie viele Solarmodule auf deinem Dach installiert werden können. Verschattungen müssen von der Dachfläche abgezogen werden. Grundsätzlich gilt die Faustregel, dass sich eine größere PV-Anlage wirtschaftlich mehr lohnt als eine kleinere. Denn mit einer großen Solaranlage kannst du mehr Solarstrom produzieren und so einen höheren Autarkiegrad. Überschüssig produzierten Strom speist du gegen Vergütung ins Netz ein (hier findest du die EEG-Sätze für Teil- und Volleinspeiser). Wie viel Strom du selbst benötigst, ist abhängig von deinem Stromverbrauch im Haushalt und (externen) Verbräuchen wie E-Auto oder Wärmepumpe .

Wer seinen Solarstrom so weit es geht selbst nutzen möchte, kombiniert seine PV am besten mit einem Stromspeicher. Damit kommst du gerade im Sommer gut über die Nacht und gleichst Dunkelflauten aus. Ob 6, 10, 12 oder 15 kWp: ACTEC bietet auch PV-Komplettsets mit Speicherlösung an - in unserem Artikel stellen wir die Angebote vor. Generell ist ein Batteriespeicher kein Muss. Für einen hohen Autarkiegrad reicht es oftmals schon, die komplette Dachfläche auszunutzen - also mehr kWp zu installieren, als eigentlich geplant. Voraussetzung ist, dass die Mehrleistung in dein Budget passt. Bei den unschlagbaren Preisen von ACTEC sollte das kein Problem sein. Wer seine PV über einen Fachbetrieb bestellt und installieren lässt, zahlt schnell ein paar tausend Euro mehr. Übrigens: Alle Wechselrichter in der hier vorgestellten Aktion sind speicherfähig. Du lässt dir hiermit also die Option, später einen Speicher nachzurüsten, offen.

Photovoltaik mit 4,980 kWp mit 12 Solarmodulen für 2.200 Euro

Diese Solaranlage eignet sich für einen kleinen Haushalt ohne große Verbräuche. Mit einer Leistung von knapp 5 kWp erzielst du einen geringen Autarkiegrad. Dennoch kannst du mit der Solarstromproduktion jährlich Stromkosten einsparen und gehst den ersten Schritt in die Energieunabhängigkeit. Mit dem ACTEC-Sale sparst du 49 Prozent auf die UVP von 4.528 Euro und erhältst die Klein-PV mit 12 Solarmodulen und Huawei-Wechselrichter für 2.200 Euro*.

Diese Komponenten sind in der 4,980 kWp-Variante enthalten:

12x 415 Watt Tongwei Blackframe-Solarmodule

Huawei Wechselrichter SUN2000L 3KTL-L1

Solaranlage mit 6,255 kWp mit 15 Modulen für 2.600 Euro

Diese PV-Anlage mit einer Leistung von gut 6 kWp* eignet sich ideal für einen Zwei-Personen-Haushalt, Damit kann ein Eigenverbrauchsanteil von 30 bis 40 Prozent erreicht werden. ACTEC bietet die Solaranlage aktuell für 2.600 Euro an und damit 56 Prozent günstiger zur UVP (5.903,99 Euro).

Diese Komponenten sind in der 6,225 kWp-Variante enthalten:

15x 415 Watt Tongwei Blackframe-Solarmodule

Huawei Wechselrichter SUN2000L 4KTL-L1

Solaranlage mit 8,300 kWp mit 20 Modulen für 3.250 Euro

Mit diesem Bündel aus 20 Solarmodulen und Huawei-Wechselrichter kannst du bis zu 8,3 kWp Solarstrom im Jahr produzieren. Die Anlage eignet sich also für eine kleine Familie. Momentan ist das Set 4.313,99 Euro günstiger (Normalpreis: 7.563,99) und du zahlst nur noch 3.250 Euro bei ACTEC* - der Rabatt liegt bei 57 Prozent.

Diese Komponenten sind in der 8,300 kWp-Variante enthalten:

20x 415 Watt Tongwei Blackframe-Solarmodule

Huawei Wechselrichter SUN2000L 5KTL-L1

Solaranlage mit 9,545 kWp mit 23 Modulen für 3.670 Euro

Mit einer Leistung von fast 10 kWp versorgt diese PV ein typisches Einfamilienhaus mit vier Personen mit Solarstrom versorgen. An sonnenreichen Tagen lädst du zudem dein E-Auto damit. Dabei sparst du nicht nur dauerhaft Stromkosten, sondern auch bei der Anschaffung. Auf den Listenpreis von 8.647,99 Euro erhältst du einen Rabatt von 57 Prozent: In der Aktion zahlst du nur noch 3.670 Euro*.

Diese Komponenten sind in der 9,545 kWp-Variante enthalten:

23x 415 Watt Tongwei Blackframe-Solarmodule

Huawei Wechselrichter SUN2000L 6KTL-L1

Solaranlage mit 10,375 kWp mit 25 Modulen für 5.050 Euro

Bei dieser Dach-PV sparst du aktuell 53 Prozent. ACTEC bietet das Bündel aus Tongwei-Solarmodulen und Wechselrichter von Growatt für nur 5.050 Euro (UVP: 10.821,99 Euro) an. Mit der 10,375 kWp-Anlage* kannst du einen Haushalt in einem klassischen Einfamilienhaus mit Solarstrom versorgen. Auch hier laufen größere Verbräuche wie ein E-Auto oder die Warmwasseraufbereitung teilweise mit.

Diese Komponenten sind in der 10,375 kWp-Variante enthalten:

25x 415 Watt Tongwei Blackframe-Solarmodule

Growatt Hybrid SPH 10000 Wechselrichter

Solaranlage mit 12,035 kWp mit 29 Modulen für 5.522 Euro

Bei ACTEC zahlst du aktuell 5.522 Euro anstelle der UVP von 12.057,99 Euro. Du sparst damit 54 Prozent. Diese Solaranlage mit 12 kWp* eignet sich ideal für größere Haushalte mit E-Auto. Überschüssigen Strom speist du gegen Vergütung in das öffentliche Stromnetz ein, so holst du die Investition schneller wieder rein.

Diese Komponenten sind in der 12,035 kWp-Variante enthalten:

29x 415 Watt Tongwei Blackframe-Solarmodule

Growatt Hybrid SPH 10000 Wechselrichter

Solaranlage mit 15,355 kWp mit 37 Modulen für 6.466 Euro

Mit einer Leistung von 15 kWp kannst du einen großen Teil deines Strombedarfs abdecken oder den Solarstrom beispielsweise für die Warmwasseraufbereitung oder eine Wärmepumpe verwenden. Wer den Strom nicht speichert, kann diesen gegen Vergütung einspeisen. Die PV sicherst du dir in der Aktion für nur 6.466 Euro*. Dabei sparst du 8.063,99 Euro im Vergleich zum Listenpreis von 14.529,99 Euro (entspricht Ersparnis von 55 Prozent). Beachte, dass die 37 Module eine große Dachfläche voraussetzen.

Diese Komponenten sind in der 15.355 kWp-Variante enthalten:

37x 415 Watt Tongwei Blackframe-Solarmodule

Growatt Hybrid SPH 10000 Wechselrichter

Solaranlage mit 30,295 kWp mit 73 Modulen für 10.300 Euro

Diese Solaranlage kommt mit 73 Solarmodulen, welche zusammen über 30 kWp erzeugen. Damit erreichst du nicht nur einen Autarkie nahe 100 Prozent, sondern verdienst auch an dem eingespeisten Strom. Durch die Vergütung deines Solarstroms amortisiert sich die Solaranlage schneller. Das Angebot von ACTEC lässt dich 59 Prozent sparen. Die extragroße PV mit Blackframe-Modulen und Growatt-Wechselrichter* ist im Sale für nur 10.300 Euro zum haben. Zum Vergleich: Die UVP liegt bei 25.038,99 Euro.

Diese Komponenten sind in der 30,295 kWp-Variante enthalten:

73x 415 Watt Tongwei Blackframe-Solarmodule

Growatt Mid 20000 Wechselrichter

Komponenten-Check - leistungsstarke Blackframe-Module von Tongwei

ACTEC setzt bei den angebotenen PV-Anlagen auf Blackframe-Module von der Firma Tongwei Solar. Dieses Unternehmen ist vom PV-Markt nicht wegzudenken und verfügt über langjährige Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Solarenergieprodukten. Die Siliziumzellen werden auf auf hohem technologischen Niveau hergestellt. Die Module kommen weltweit zum Einsatz und übertreffen die typischen PV-Module der gleichen Klasse.

Die Tongwei-Solarmodule sind mit einem Blackframe ausgestattet. Sie sind also nicht komplett schwarz, aber auch nicht so hell wie Module mit einem Silverframe. Dunklere Solarmodule haben neben der Ästhetik den Vorteil, dass sie effizienter und besser für den Winter geeignet sind. Durch die schwarze Farbe kann das Sonnenlicht besser absorbiert werden, wodurch mehr Strom erzeugt wird. Der Nachteil ist, dass sich vollschwarze Module bei hohen Temperaturen schneller aufheizen, es kann dadurch schneller zu einer Überhitzung kommen. Wenn das Modul nicht ganz schwarz ist, kann noch etwas Sonnenlicht reflektiert werden und es kommt nicht ganz so schnell zu einer Überhitzung. Die Überhitzung kann auch zu Wärmeverlusten und einer geringeren Effizienz führen. Dadurch, dass die Blackframe-Solarmodule nicht komplett schwarz, aber auch nicht sehr hell sind, kann so diesem Nachteil etwas entgegengewirkt werden.

Technische Spezifikationen der ACTEC-Solarmodule

Solarmodule unterscheiden sich natürlich nicht nur in ihrer Ästhetik, sondern auch in ihrem Wirkungsgrad und der Technologie. Daher haben wir dir hier die wichtigsten technischen Spezifikationen der Tongwei-Solarmodule mit 415 Watt zusammengefasst:

Modultyp: Monokristallin

Modul-Technologie: 108 Zellen Half-Cut

Leistung: 415 Watt

Modulwirkungsgrad : 21,3 %

Farbgebung: Blackframe

Maximale Spannung: 31,03 Volt

Leerlaufspannung Uoc: 37,53 Volt

Kurzschlussstrom Isc: 13,95 Ampere

Nennstrom : 13,38 Ampère

Maximaler Rückstromschutzwert: 25 Ampere

Temperatur-Spannungskoeffizient: -0,27 %/C

Gewicht: 20,5 Kilogramm

Abmessung: 1134x1722x30 Millimeter

Garantierte lineare Ausgangsleistung: 25 Jahre

Produktgarantie: 12 Jahre

Komponenten-Check - Wechselrichter von Huawei und Growatt

Die Hersteller Huawei und Growatt zählen laut gruenes-haus.de zu den Marktführern unter den Wechselrichterhersteller. Beide Unternehmen haben ihren Hauptsitz in China, sind aber inzwischen auch stark im europäischen Markt vertreten. Die Huawei-Wechselrichter überzeugen mit ihrem erschwinglichen Preis und gehören nichtsdestotrotz zur Premiumklasse. Auch die Wechselrichter von Growatt sind günstig und qualitativ hochwertig. Die Marke überzeugt zudem mit ihrem Top-Kundenservice.

Die von ACTEC angebotenen Solaranlagen mit 5, 6, 8 und 9 kWp beinhalten die neuen Hybrid-Wechselrichter der Marke Huawei. Diese sind aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer kleinen Größe einfach von einer Person anzubringen. Auch die Überwachung und die Integration von Leistungsoptimierern ist mit den neuen Modellen einfacher als mit herkömmlichen Wechselrichtern.

Auch die Wechselrichter von Growatt besitzen eine einfache Leistungsüberwachung: Entweder im Browser oder per App lassen sich die Energieerzeugung und der Verbrauch in Echtzeit ablesen.

Fazit zu günstigen PVs: Fehlender Speicher fällt nicht ins Gewicht - Rechenbeispiel

Im Online-Shop von ACTEC sparst du im Rahmen der PV-Aktion bis zu 59 Prozent ein*. Die Sets aus Blackframe-Solarmodulen und hochwertigen Wechselrichter sind in verschiedenen Größen erhältlich, ein Speicher ist nicht dabei. Dies fällt bei den günstigen Aktionspreisen aber nicht weiter ins Gewicht - wer die Möglichkeit hat, baut einfach mehr Module aufs Dach und erhöht dadurch den Autarkiegrad. Hier ist für jede Dachgröße und für jeden Bedarf etwas dabei.

Grundsätzlich gilt: Je mehr Solarmodule, desto wirtschaftlicher ist die PV-Anlage. Eine hohe kWp-Leistung bringt einen hohen Autarkiegrad, somit musst du weniger teuren Strom aus dem Netz zukaufen. Überschüssigen Solarstrom speist du in das Netz ein und erhältst eine Vergütung. Dadurch amortisiert sich deine Solaranlage schneller. Solltest du dich später doch noch für einen Stromspeicher entscheiden, kann dieser ohne Probleme mit den Hybrid-Wechselrichtern kombiniert werden.

Zu beachten ist, dass die PV-Anlagen im ACTEC-Sale ohne Montagematerial geliefert werden. Du bist also selbst für die Installation verantwortlich und musst Schienen etc. separat erwerben. Hierfür solltest du handwerkliches Geschick mitbringen, oder du benötigst das passende Netzwerk. Wer diese Voraussetzen nicht erfüllt, sollte für die Montage eine Fachfirma beauftragen. So oder so muss der Anschluss an das Hausnetz und an das öffentliche Netz von einem zertifizierten Elektriker erledigt werden, dieser nimmt die PV-Anlage am Ende ab.

Mit dem Extra-Rabatt von zwei Prozent beim Bezahlen per Überweisung, Kreditkarte, Giropay, Klarna Sofort oder per Sofort-Überweisung sparst du noch mehr. Anhand eines Rechenbeispiels mit der Solaranlage mit 12,035 kWp wird deutlich, was möglich ist: Mit dem Bonus-Rabatt gehen nochmal 110,44 Euro ab, womit du nur noch 5.411,56 Euro für die PV zahlst.