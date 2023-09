Preis-Wahnsinn: Komplett-Photovoltaik mit Stromspeicher für nur 8.990 Euro (UVP 12.950 Euro)

mit : Fullblack-Module von JA Solar, ESS Hybrid-Wechselrichter, ESS Batteriespeicher Mira HV25 Top-Leistung, skalierbar, sofort verfügbar: Was für den PV-Deal spricht - Aber: Eigenmontage - alle Vor- und Nachteile

Die Preise für Solaranlagen fallen - und das Deal-Portal DealClub zündet einen echten Preisknaller! So geht derzeit eine Komplett-PV mit 10,1 Kilowattpeak (kurz kWp) für günstige 8.990 Euro über die Ladentheke. Im Set mit hochwertigen Glas-Glas-Modulen zahlst du einen Aufpreis von nur 500 Euro. Die Unterbaukonstruktion für Ziegel- oder Flachdach ist für 1.190 Euro zu haben (hier geht's zum Angebot*). Das Beste: Du zahlst keine Versandkosten.

Du fragst dich, wo bei diesem starken Deal der Haken ist? Der Anbieter liefert nur das PV-Komplettpaket, die Montage hingegen liegt in deiner Hand. Wer sich das zutraut oder Handwerker im Freundeskreis oder in der Familie hat, kann einfach Module, Speicher, Wechselrichter und Co. bei einem Online-Shop wie DealClub bestellen - und sich so die Installationskosten sparen. Am Ende des Artikels gehen wir auf die Vor- und Nachteile der Eigenmontage ein und erklären, welche Arbeiten ohne Elektriker*in von der Hand gehen.

Lieferumfang und technische Daten der Photovoltaikanlage im Komplettpaket:

25x Fullblack-Solarmodule a 405 Watt von JA Solar

1x Fox ESS Wechselrichter 10 KW

1x Fox ESS Komplettset 9,8 kWh Batteriespeicher

1x DTSU Smart Meter

Optional gegen Aufpreis: Unterbaukonstruktion

10,1-kWp-Solaranlage im Komplettpaket mit Speicher nur 8.990 Euro - nicht ohne Alternative

Die angebotene Photovoltaikanlage ist mit einer ordentlichen Leistung von 10,1 kWp ausgestattet, einen Stromspeicher mit einer Speicherkapazität von 9,8 Kilowattstunden (kurz kWh) legt der Händler dazu. Außerdem sind optisch ansprechende Fullblack-Module in dem Komplettset. Mit dieser Leistung eignet sich die PV ideal für ein Einfamilienhaus. Der Preis ist heiß: Mit 8.990 Euro bist du dabei, damit sparst du rund 31 Prozent gegenüber UVP (12.950 Euro). Für 500 Euro mehr packt der Händler die extrem langlebigen Glas-Glas-Module ins Set. Außerdem zahlst du keine Versandkosten. Das passende Montagesystem landet für 1.190 Euro im Warenkorb. Der Verkäufer ist Foyex. Hier geht's zum 10-kWp-Angebot auf DealClub*.

Bei einer großen Anschaffung wie einer PV-Anlage empfiehlt es sich, mindestens ein Vergleichsangebot einzuholen. Beim Online-Händler ACTEC haben wir eine PV mit gleicher Dimensionierung entdeckt, der Preis ist mit 8.750 Euro nochmal knapp 250 Euro günstiger - und du bekommst mehr Speicherkapazität. In unserem Deal-Artikel nehmen wir die ACTEC-PV unter die Lupe. Wer nur Module benötigt, fährt mit dem Paletten-Deal besonders günstig: So kosten 36 Halbzellenmodule a 380 Watt nur 2.990 Euro (Normalpreis: 5.999 Euro), das entspricht einer Gesamtleistung von 13,68 kWp - hier geht's zum Deal von Kingline*. Der Versand ist kostenlos, der Verkauf findet über DealClub statt.

Top-Photovoltaikanlage mit Autarkie-Faktor bei DealClub

Preis-Wahnsinn bei DealClub - das macht das PV-Angebot zum Top-Deal:

#1 Hochwertige Solarmodule

Die PV-Anlage ist mit 25 Fullblack-Modulen a 405 Watt ausgestattet, die leistungsstarken Module kommen von JA Solar - seines Zeichens einer der größter Hersteller von Solarmodulen in China. Sie stehen für Ästhetik, Effizienz und Langlebigkeit. Die Experten von grünes.haus sehen keine großen Schwachstellen.

#2 Leistungsstarker Wechselrichter

Der Fox ESS 10-KW-Wechselrichter H3-10.0-E optimiert die erzeugte Solarenergie für den Einsatz im Haushalt. Mit einer robusten Konstruktion und fortschrittlicher Technologie gewährleistet dieser Wechselrichter eine zuverlässige Umwandlung von Gleichstrom in nutzbaren Wechselstrom. Fox ESS gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von Solarwechselrichtern und Speicherlösungen.

#3 Effizienter Batteriespeicher

Die Fox ESS Stromspeicher MIRA HV25 sind das Herzstück dieser Anlage. Mit vier Modulen a 2,45 kWh bieten sie flexibel anpassbare Speicherkapazität. Im Paket sind 9,8 kWh, das System lässt sich auf bis zu 19,66 kWh hochskalieren. So kann überschüssige Energie gespeichert und zeitversetzt genutzt werden.

#4 Zuverlässige Energieversorgung

Die angebotene Komplettanlage bietet nicht nur eigenen Ökostrom, sondern auch Unabhängigkeit von den Schwankungen am Strommarkt. Die Speicher ermöglichen es dir, überschüssige Energie tagsüber zu speichern und sie abends oder bei Bedarf zu nutzen. So geht Autarkie!

#5 Attraktiver Preis

Wer einen Fachbetrieb damit beauftragt, eine PV-Anlage in dieser Größe zu installieren, zahlt 15.000 bis 20.000 Euro. Nicht so bei diesem Preisknaller für unter 9.000 Euro. Durch die Eigenmontage sparst du bares Geld, außerdem musst du keine langen Wartezeiten in Kauf nehmen.

#6 Zukunftssicher und skalierbar

Die Flexibilität dieser Komplett-Solaranlage ist bemerkenswert. Beginne mit einer Grundkapazität und erweitere den Batteriespeicher bei steigendem Bedarf, etwa bei Anschaffung eines E-Autos. Die Anlage wächst mit deinen Anforderungen mit, ohne dass teure Neuanschaffungen erforderlich sind.

#7 Sofortige Verfügbarkeit

Die Komplett-PV bei DealClub ist lagernd und damit sofort verfügbar. Als Lieferzeitraum werden 10 Tage angegeben. Erfahrungsgemäß sind Angebote dieser Art schnell ausverkauft, daher heißt es schnell zuschlagen.

Fazit zu PV-Angebot von DealClub: Preis-Leistung überzeugt, großes "Aber" bei Eigenmontage

Die hochwertigen Komponenten wie die Solarmodule von JA Solar in Kombination mit dem extragünstigen Preis überzeugen - daher handelt es sich hier um einen echten Top-Deal für Selbstbauer. Wer handwerkliches Geschick mitbringt macht bei diesem günstigen Preis nichts falsch, ohne Vorerfahrung empfehlen wir die Planung und Installation durch einen PV-Fachbetrieb. Ohnehin lässt sich das Angebot nicht mit einer schlüsselfertigen Solaranlage vom PV-Fachmann vergleichen.

Solaranlage auf dem Dach selbst montieren - die Vor- und Nachteile

Angebote wie die Komplett-Solaranlage für 8.990 Euro bei DealClub klingen verlockend, schließlich zahlt man bei einem PV-Fachbetrieb für eine vergleichbare Anlage schnell den doppelten bis dreifachen Preis. Doch die Eigenmontage will gut überlegt sein, diese Vor- und Nachteile gibt es:

Pro: Montagekosten sparen durch Eigenleistung Keine/überschaubare Wartezeiten PV-Anlage nach eigenen Wünschen (Hersteller, Komponenten etc.

Contra: Erhöhter Schwierigkeitsgrad - ohne Know-how und/oder Netzwerk besser Finger weg Garantie und Versicherungsschutz sind zu prüfen Unfallgefahr, wenn keine Sicherheitsvorkehrungen Brandgefahr etwa durch unsachgemäße Verkabelung



Fakt ist, dass große Teile der Arbeiten in Eigenregie erledigt werden können, beispielsweise das Montieren der Solarmodule und die DC-Verkabelung. Für die Inbetriebnahme ist aber zwingend ein*e zertifiziert*r Elektriker*in erforderlich (Anschluss an das Hausnetz und sowie an das öffentliche Netz).

Solaranlagen und mehr: DealClub lässt Preise purzeln

