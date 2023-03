Balkonkraftwerke machen uns alle zu Erzeugern von eigenem Solarstrom. Ob für die Mietwohnung oder am eigenen Haus - Steckersolaranlagen lassen sich auf vielfältige Weise einsetzen. Mit einem Kraftwerk für Balkon, Terrasse & Co. kann jede*r einen Teil zur Energiewende beitragen und gleichzeitig Stromkosten sparen.

Balkonkraftwerk anschaffen: Das sind die Vorteile

Eine Mini-PV bietet viele Vorteile, gerade in Zeiten unsicherer Energiemärkte:

Abhängig von deinem Stromverbrauch hat sich das Balkonkraftwerk pluginPV 600 schon nach drei bis sechs Jahren refinanziert . Was bei einer Lebensdauer der Komponenten von 25 Jahren eine gute Rendite erwarten lässt.

. Was bei einer eine gute Rendite erwarten lässt. Die Mini-Solaranlage kann auf einem Balkon, einer Terrasse, im Garten, auf einem Schrägdach oder einem Flachdach montiert werden und ist damit flexibel einsetzbar .

. Bei einer Mini-PV mit maximal 600 Watt profitierst du von einer vereinfachten Anmeldung . So kannst du ohne große bürokratischen Hürden direkt mit der Stromerzeugung beginnen.

profitierst du von einer . So kannst du direkt mit der Stromerzeugung beginnen. Im Jahr kannst du circa 640 kWh mit der Mini-PV pluginPV 600 Basic erzeugen und so rund 100 bis 200 Euro Stromkosten im Jahr sparen . Somit machst du dich unabhängiger von Energieversorgern.

und so rund . Somit machst du dich unabhängiger von Energieversorgern. Ein Balkonkraftwerk verringert deinen CO2-Fußabdruck durch die nachhaltige und umweltfreundliche Stromerzeugung mit Sonnenenergie.

Leistungsfähiges Kraftwerk für Balkon, Terrasse & Co. im Komplettset für 579 Euro

Gemeinsam mit pluginPV haben wir ein tolles Angebot geschnürt: So sicherst du dir das leistungsfähige Balkonkraftwerk pluginPV 600 im Komplettset für 579 Euro* inklusive Versand. Die Aktion läuft nur bis zum 14. April und ist auf 100 Sets limitiert. Im Set sind zwei Solarmodule von einem deutschen Hersteller, ein Wechselrichter der beliebten und zuverlässigen Premium-Marke Hoymiles, ein Anschlusskabel und nötiges Zubehör zur sofortigen Inbetriebnahme. Es handelt sich um hochwertige Komponenten in einem homogenen Set. Zudem steht der Fachhändler für einen Top-Service ohne Kompromisse. Das Anschlusskabel kannst du gegen einen kleinen Aufpreis an deine Bedürfnisse anpassen. Außerdem bietet pluginPV eine große Auswahl an Halterungen an, damit du diese individuell nach deinen Bedürfnissen auswählen kannst.

Angebot von pluginPV: Die Komponenten auf einen Blick

Das Komplettset von pluginPV enthält Solarmodule des deutschen Solarmodulherstellers Solar Fabrik, einen Wechselrichter der Premium-Marke Hoymiles, passendes Zubehör und ein Anschlusskabel. So nutzt du die ersten sonnigen Tage, um deinen eigenen Solarstrom zu produzieren. Wir haben die Infos zu den Komponenten:

2 x Solar Fabrik Mono S3 Halfcut Solarmodule (blackframe) mit je 375 Watt Peak Modulleistung

Zwei Hochleistungsmodule mit je 375 Watt Peak Maximalleistung

Monokristalline Halbzellen-Technologie

Deutscher Hersteller und Garantiegeber Solar Fabrik : 25 Jahre Leistungsgarantie, 15 Jahre Produktgarantie

: Modulmaße von 1755 x 1038 x 35 mm

Gewicht von 19,5 kg

20,6 % Modulwirkungsgrad

1 x Micro-Wechselrichter Hoymiles HM-600

Beliebter und zuverlässiger Wechselrichterhersteller Hoymiles

600 Watt Leistung

Zulassung nach VDE-AR-N-4105 (Zertifikat für den NA-Schutz)

Konzipiert für den Außeneinsatz - wasserdicht, IP67

Standbyverbrauch < 0,05 Watt

Wirkungsgrad von 96,70 % max

Produktmaße von 250 x 170 x 28 mm

Gewicht von 3,0 kg

12 Jahre Produktgarantie

1 x 5 Meter AC-Anschlusskabel

In dem angebotenen Komplettpaket ist ein 5 Meter langes Anschlusskabel mit Schuko-Stecker inbegriffen. Das Kabel besitzt die Aufgabe, den Wechselrichter an den Stromanschluss anzuschließen. Auch hier setzt der Fachhändler auf deutsche Hersteller und eine hohe Qualität. Der Händler ist bekannt für homogene, aufeinander abgestimmte Komplettsets. Daher wird jedes Kabel vor der Auslieferung noch mal einzeln geprüft. Du brauchst ein längeres Kabel oder bevorzugst einen Wieland-Stecker? Kein Problem, diese Varianten lassen sich gegen einen kleinen Aufpreis dazu bestellen:

5 Meter Anschlusskabel mit Schuko-Stecker für 0 €

10 Meter Anschlusskabel mit Schuko-Stecker für 8 €

15 Meter Anschlusskabel mit Schuko-Stecker für 16 €

5 Meter Anschlusskabel mit Wieland-Stecker für 5 €

10 Meter Anschlusskabel mit Wieland-Stecker für 13 €

15 Meter Anschlusskabel mit Wieland-Stecker für 21 €

1 x Zubehör

Damit dein Komplettset bereit für die sofortige Inbetriebnahme ist, benötigst du noch etwas Zubehör, welches im Lieferumfang vorhanden ist. So kannst du alles einfach zusammenbauen, einstecken und direkt deinen eigenen Strom produzieren.

Im Zubehör enthalten sind:

Ein Paar 1 Meter Solar-Verlängerungskabel für den Anschluss der Solarmodule an den Wechselrichter

für den Anschluss der Solarmodule an den Wechselrichter Eine Endkappe zum Verschließen der Buchse des Micro-Wechselrichters

zum Verschließen der Buchse des Micro-Wechselrichters 6 UV-beständige Kabelbinder zur Befestigung der Solarkabel am Modulrahmen

Kinderleichte Montage mit den Halterungen von pluginPV

Ein Balkonkraftwerk kann nicht nur am Balkon, sondern auch im Garten, der Terrasse, auf einem Schrägdach oder einem Flachdach montiert werden. Für die verschiedenen Montagezwecke kannst du dir eine passende Halterung über pluginPV dazu bestellen. So kannst du deine Solarmodule fachgerecht und mit der idealen Ausrichtung zur Sonne anbringen. Die Montagesysteme sind "Made in Germany" - auch hier bleibt der Fachhändler seiner Linie treu. Dank der leicht verständlichen Montageanleitung lässt sich die Halterung auch ohne handwerkliche Kenntnisse anbringen.

Für die Befestigung von zwei Solarmodulen mit einem Anstellwinkel von 45 bis 72 Grad an einer Fassade (hier geht's zum Produkt*) oder einem Gitterbalkon (hier klicken*) kannst du das jeweilige Montagesystem für je 198 Euro kaufen. Die Halterungen für die Montage auf einem Dach erhältst du noch günstiger. So kannst du das Montagesystem für ein Ziegeldach für 164 Euro (hier entlang*) und das für ein Flachdach für 128 Euro (hier klicken*) dazu bestellen. Die Halterung für ein Flachdach ist durch ihren 20 Grad Neigungswinkel zudem ideal für die Anwendung im Garten oder der Terrasse geeignet. Im Shop von pluginPV findest du weitere Halterungen für deine Bedürfnisse.

Mini-PV mit 600 Watt vom Fachhändler: Die Eckdaten zum Deal

Leistungsfähiges Balkonkraftwerk von pluginPV - der Deal im Detail:

Mini-Solaranlage mit 600 Watt vom Fachhändler

vom Fachhändler Qualitativ hochwertiges Komplettset pluginPV 600 Basic für nur 579 Euro* inkl. 2 Solarmodule (je 375 Wp) inkl. 1 Wechselrichter (600 Watt) inkl. Zubehör inkl. 5 Meter Schuko-Anschlusskabel (Variationen gegen Aufpreis erhältlich) Montagesets einfach dazu bestellen

kostenloser Versand

25 Jahre Leistungsgarantie, 15 Jahre Produktgarantie auf die Solarmodule

Der Deal gilt nur bis zum 14. April und ist auf 100 Sets limitiert

Die Philosophie, die pluginPV so erfolgreich macht

Dem beliebten Online-Händler pluginPV liegt die Qualität der angebotenen Produkte sehr am Herzen. Damit die Sets eine ideale Leistung und somit einen hohen Ertrag erreichen, werden die Komponenten mit viel Leidenschaft aufeinander abgestimmt. Dabei werden die technischen Hintergründe und die Qualität der Komponenten berücksichtigt.

Aber auch beim Service sind die Mitarbeiter*innen von pluginPV mit vollem Einsatz dabei. Damit kannst du dir sicher sein, dass du gut betreut wirst. So steht deinem Projekt, deinen eigenen Solarstrom zu erzeugen, nichts mehr im Wege!

