Im Online-Shop der Karlsruher Solar-Experten von ACTEC findest du derzeit eine Auswahl an Photovoltaikanlagen (kurz PV) im Komplettset zu besonders attraktiven Preisen. Der Händler verkauft Pakete mit Fullblack-Modulen ab, Kunden profitieren von satten Rabatten bis zu 50 Prozent. PV-Komplettpakete mit diesem Preis-Leistungs-Verhältnis sind die absolute Ausnahme. Du hast die Qual der Wahl: Die angebotenen Komplettanlagen sind in einer Dimensionierung von 6, 10, 12 oder 15 Kilowattpeak (kurz kWp) lagernd - die Preise gehen schon bei 8.350 Euro los. Für den Versand zahlst du 129 Euro. Wer beim Händler in Karlsruhe abholt, spart sich die Versandkosten.

Einen Haken gibt es: Die Installation ist nicht im Preis inbegriffen. Die Montage der PV-Anlage musst du selbst in die Hand nehmen. In unserem Artikel gehen wir auf die Vor- und Nachteile der Selbstmontage ein, unser Leser Max erzählt von seinen Erfahrungen und hat Tipps für die Umsetzung.

Alle erhältlichen Größen in der Sonderaktion:

Solaranlage im Paket mit Speicher: 6, 10, 12 oder 15 kWp, Montage nicht dabei

Mit den extragünstigen PV-Komplettanlagen im Online-Shop von ACTEC sparst du bis zu 50 Prozent - mit Sonderpreisen ab 8.350 Euro setzt ACTEC ein echtes Ausrufezeichen. Du hast die Wahl, denn mit 6, 10, 12 und 15 kWp hat der Händler alle gängigen Dimensionierungen mit Wechselrichter auf Lager, mit im Paket ist ein passender Stromspeicher. So machst du dich unabhängig von schwankenden Strompreisen. Die verwendeten Fullblack-Module punkten mit ihrer Ästhetik, diese sind bei dem Händler gerade im Abverkauf. Zudem wird die Reflexion der Sonnenstrahlen reduziert. Die Solarmodule besitzen alle eine lineare Leistungsgarantie von 25 Jahren sowie eine 12-jährige Produktgarantie.

Nicht inbegriffen ist die Installation der Solaranlage. Wer handwerkliches Geschick mitbringt oder helfende Hände hat, kann ruhigen Gewissens zuschlagen. Alle Sets sind sofort verfügbar. Den wohl besten Deal machst du mit der Komplettanlage mit 10 kWp für 9.999 Euro, wahlweise mit Silverframe* oder Blackframe* (UVP 20.378 Euro) - mehr dazu weiter unten im Artikel.

Kaufberatung: Welche PV-Größe ist sinnvoll?

Die Größe einer PV steht und fällt mit dem Stromverbrauch. Der Haushaltsstrom und zukünftige Verbräuche wie ein E-Auto sind entscheidende Faktoren für die Solaranlagenplanung. Als Faustregel gilt: Eine größere PV-Anlage lohnt sich in der Regel wirtschaftlich mehr als eine kleinere, zudem erreichst du mit mehr Leistung in der Regel auch einen höheren Autarkiegrad. Überschüssiger Strom kann entweder gegen Vergütung ins Netz eingespeist oder im Solarspeicher zwischengespeichert werden. So oder so stellt sich die Frage, wie viel Dachfläche zur Verfügung steht. Hier gilt: Pro installiertem 1 kWp werden fünf bis sieben Quadratmeter benötigt.

Komplettset mit 6 kWp: PV-Anlage für 8.350 Euro - geeignet für Zwei-Personen-Haushalte

Das PV-Komplettset mit einer Leistung von 6 kWp sicherst du dir für günstige 8.350 Euro*. Hier hat der Händler keinen UVP ausgewiesen, weshalb keine Ersparnis genannt werden kann. Fest steht: Mit Installation bist du bei diesem Paket schnell um die 20.000 Euro los. Diese Solaranlagengröße eignet sich für einen Zwei-Personen-Haushalt, geschätzt kannst du damit 30 bis 40 Prozent deines Eigenbedarfs decken. Zusammengefasst: ein attraktives Paket für Einsteiger ohne große Verbräuche (wie E-Auto).

Diese Komponenten enthält das 6-kWp-Komplettpaket:

1x Growatt SPH 6000TL3-BH-UP mit Smartmeter

3x Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie (gesamt 7.5 kwH)

1x Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick

1x Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien

1x Growatt ARK XH Hochvolt Batterie Kabel

1x Growatt BDC 95045-A1 Hochvolt Batterie Management System BMS

15x 405 W Hantech Ulica Full Black Module (Gesamtleistung von 6 kWp)

Set mit 10 kWp: Komplette PV-Anlage für 10.850 Euro - geeignet für Einfamilienhaus

Bei der Komplettanlage mit 10 kWp sparst du satte 47 Prozent - derzeit bietet ACTEC das Set für nur 10.850 Euro an*, der UVP liegt bei 20.378 Euro. Diese Dimensionierung eignet sich für ein typisches Einfamilienhaus mit bis zu vier Personen. Mit Speicher können bis zu 80 Prozent des Strombedarfs mit dieser Komplettanlage gedeckt werden. Wenn viel Sonne scheint, kannst du ohne Probleme ein E-Auto laden.

Das Komplettset für nur 10.850 Euro beinhaltet diese Komponenten:

1x Growatt SPH 10000TL3-BH-UP mit Smartmeter

4x Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie (gesamt 10.2 kwH)

1x Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick

1x Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien

1x Growatt ARK XH Hochvolt Batterie Kabel

1x Growatt BDC 95045-A1 Hochvolt Batterie Management System BMS

25x 405 W Hantech Ulica Full Black Module (Gesamtleistung von 10,1 kWp)

Unser Preis-Leistungs-Tipp: Wer auf die Fullblack-Module verzichten kann und sich stattdessen für die Variante mit Silverframe* oder Blackframe* entscheidet, bekommt das Set mit 10 kWp für unverschämt günstige 9.999 Euro - und damit zum halben Preis (der Listenpreis liegt bei 20.378 Euro). Hier sind die Module sogar mit 415 Watt ausgestattet, womit du eine Gesamtleistung von 10,3 kWp bekommst. Die Silverframe kommen von Hantech, die Blackframe von Tongwei. Fazit: Sowohl bei der Variante mit Fullblack als auch Silverframe können Hobby-Handwerker nicht nein sagen. Hier sparst du bares Geld!

Komplettpaket mit 12 kWp: PV für 11.500 Euro - für Haushalt und E-Auto

Größere Haushalte mit zusätzlichem Verbrauch wie einem E-Auto kommen an dem Deal mit 12 kWp* nicht vorbei. Im Sale zahlst du 11.500 Euro, somit kommst du auf eine Ersparnis von 44 Prozent gegenüber Listenpreis. Im Set sind 30 Solarmodule, wofür du eine Dachfläche von mind. 35 bis 40 Quadratmetern benötigst. Zusammengefasst: Wer perspektivisch mit mehr Verbrauch rechnet und die nötige Fläche hat, sollte die 12 kWp mitnehmen! In Verbindung mit dem Speicher sind hohe Autarkiegrade möglich, so machst du dich zum Selbstversorger.

Diese Komponenten sind im Paket enthalten:

1x Growatt SPH 10000TL3-BH-UP mit Smartmeter

4x Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie (gesamt 10.2 kwH)

1x Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick

1x Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien

1x Growatt ARK XH Hochvolt Batterie Kabel

1x Growatt BDC 95045-A1 Hochvolt Batterie Management System BMS

30x 405 W Hantech Ulica Full Black Module (Gesamtleistung von 12,1 kWp)

Set mit 15 kWp: Komplette PV-Anlage für 12.500 Euro für Haushalt und E-Auto und/oder Warmwasser

Eine Solaranlage mit einer Leistung von 15 kWp produziert etwa 15.000 kWh Strom im Jahr. Bei ACTEC gibt's eine entsprechende Komplettanlage für extragünstige 12.500 Euro*, damit sparst du rund 39 Prozent auf die UVP. Mit dieser PV-Größe deckst du große Teile deines Haushaltsstroms, auch die Warmwasseraufbereitung ist eine Option. Je nachdem wie viele Personen im Haushalt leben, kann zusätzlich noch dein E-Auto mit dem Solarstrom geladen werden. Fazit zu diesem Deal: Für einen geringen Aufpreis gibt es 3 kWp mehr gegenüber der 12er-Anlage. Wer langfristig die maximale Unabhängigkeit anstrebt, macht hier nichts falsch.

Diese Komponenten sind im Set enthalten:

1x Growatt SPH 10000TL3-BH-UP mit Smartmeter

4x Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie (gesamt 10.2 kwH)

1x Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick

1x Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien

1x Growatt ARK XH Hochvolt Batterie Kabel

1x Growatt BDC 95045-A1 Hochvolt Batterie Management System BMS

38x 405 W Hantech Ulica Full Black Module (Gesamtleistung von 15,3 kWp)

Tipp: In der Facebook-Gruppe "Photovoltaik 2023 News, Anbieter & Preise" stellen wir weitere Deals, Erfahrungsberichte uvm. vor.

Fazit: Aufeinander abgestimmte PV-Komplettsets zum Top-Preis, Installation in Eigenregie

Das Preis-Leistungs-Verhältnis der ACTEC-Deals ist unschlagbar. Da die Komponenten der PV-Anlage bis auf die Solarmodule alle von der Marke Growatt stammen, harmonieren diese gut miteinander. Für die Lieferung fallen jeweils 129 Euro an, alle vorgestellten Sets sind sofort verfügbar. Bei Abholung beim ACTEC in Karlsruhe fallen die Versandkosten weg. Hinweis: Die Sets beinhalten kein Montagesystem, Schienen & Co. musst du also separat kaufen. Unser Leser Max ist mit der Selbstmontage gut gefahren (hier geht's zum Erfahrungsbericht). Wenn du wie er das technische Know-How hast oder auf fachkundige Helfer zurückgreifen kannst, solltest du dir die Sonderaktion von ACTEC genauer ansehen.

Hier kommt das "Aber": Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, solltest du dein PV-Projekt unbedingt in die Hände eines PV-Fachbetriebs legen. So oder so muss die PV am Ende von einem Solarteur abgenommen und ans Netz gebracht werden. Mit dem kostenlosen Angebotsvergleich von Solaranlagen-Portal.com* holst du bis zu fünf PV-Angebote ein. Dazu musst du nur einen kurzen Fragebogen ausfüllen und deine Kontaktdaten hinterlegen und schon nehmen passende PV-Betriebe aus deiner Region Kontakt mit dir auf. So kannst du schnell und einfach verschiedene Angebote vergleichen und dadurch Geld sparen.