Ob von Saarbrücken an die tschechische Grenze oder von der Ostsee nach Salzburg: Mit dem sogenannten D-Netz hat Deutschland 12 Radfernwege mit einer Gesamtlänge von 11.700 Kilometern. Mit dem Bike die Landschaft zu erkunden, boomt. Aus einer Studie des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) geht hervor, dass 2021 42 Millionen Bundesbürger*innen mindestens einen Tagesausflug mit dem Fahrrad unternommen haben - um 11 Millionen mehr als im Jahr 2020. Außerdem werden E-Bikes immer beliebter, wie Zahlen des Zweirad-Industrie-Verbandes (ZIV) zeigen - allen voran als Mountainbike sind sie heiß begehrt. Kein Wunder denn mit dem E-Mountainbike bist du entspannt auch auf holprigen Waldwegen oder im Gebirge unterwegs.

Du sehnst dein nächstes Rad-Abenteuer schon herbei und bist am liebsten in der Natur unterwegs? Dann ist das E-Mountainbike MHR 7000 von Jeep E-Bikes* genau das richtige für dich! Aktuell erhältst du das Rad in unserer inFranken.de-Aktion für nur 1.649 Euro (UVP 2.299 Euro). Das MHR 7000 lässt dich dank Power-Motor auch längere Strecken und selbst steile Berge bezwingen, obendrein punktet es mit einer Top-Reichweite. Besonders praktisch für unterwegs: In unserer exklusiven Aktion schenkt dir der Händler eine Satteltasche im Wert von 49,90 Euro zum Rad dazu! Und wenn du lieber zu zweit unterwegs bist, kommt es noch besser: Legst du zwei Mountain E-Bikes in den Warenkorb, werden automatisch 100 Euro Partnerrabatt extra abgezogen! Jetzt das E-Bike bestellen und 650 auf den Listenpreis sparen*!

Stylisch und leistungsstark: Hochwertiges Mountainbike von Jeep E-Bikes zum exklusiven Vorteilspreis

Zusammen mit Jeep E-Bikes haben wir einen unschlagbaren Mountainbike-Deal für dich an den Start gebracht: Nur bis zum 9. Juli bekommst du das Mountain-E-Bike MHR 7000 von Jeep E-Bikes* zum absoluten Vorteilspreis von 1.649 Euro! Damit sparst du gegenüber der UVP (2.299 Euro) satte 650 Euro. On top erhältst du eine praktische Satteltasche gratis und das Rad wird versandkostenfrei geliefert. Insgesamt sparst du so ganze 748,90 Euro. Hier klicken*, um zur Aktionsseite zu gelangen.

Das E-Mountainbike überzeugt nicht nur durch einen kraftvollen Motor, einen leistungsstarken Akku und einen starken Aluminiumrahmen. Es ist auch äußerst stylisch und auf den Mountainbike-Strecken in deinem nächsten Outdoor-Abenteuer oder Urlaub auf alle Fälle ein Hingucker. Außerdem wir das E-Bike zu 90 Prozent vormontiert geliefert - so kann wirklich nichts mehr schief gehen.

Farbe: schwarz

Aluminium-Trapezrahmen und -Federgabel

Rahmengröße: 48 cm

Shimano Altus 8-Gang Kettenschaltung

Sicherheit: Scheibenbremsen vorne und hinten

36 V - 10,4 Ah - 374,4 Wh integrierter Akku

Xiongda 250 W Heckmotor

LCD-Display

27,5 Zoll x 2,8 Laufräder

Reichweite bis zu 80 km

Lieferung im Vollkarton, 90 Prozent vormontiert

Gewicht: 23,5 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: 130 Kilogramm

zusätzlich 100 Euro Partnerrabatt beim Kauf eines zweiten MHR 7000

Gratis-Versand (sonst 49 Euro), innerhalb von 3 bis 5 Werktagen geliefert

Das MHR 7000 Mountain E-Bike von Jeep E-Bikes: Dein leistungsstarker Begleiter durch Wiesen, Wälder und Berge. Jeep E-Bikes

Ausstattung des Mountainbikes von Jeep E-Bikes - diese Komponenten sind verbaut

Schaltwerk

Das E-Bike MHR 7000 von Jeep E-Bikes verfügt über eine Shimano Altus 8-Gang Kettenschaltung. Diese ist leicht zu bedienen und zuverlässig. Durch zwei Führungsrollen liegt die Kette immer perfekt unter dem gewünschten Ritzel der Kassette. Die Schaltung kann durch eine mehr oder minder horizontale Bewegung des Schaltwerks über einen Seilzug gesteuert werden.

Bremssystem

Die Scheibenbremsen bieten absolute Zuverlässigkeit und Sicherheit beim bergab fahren. Der Bremsvorgang ist dosierbar. Immer mehr Trekking- und Stadträder verfügen deshalb ebenfalls über diese Technik. Der einzige Nachteil ist, dass sie schwerer sind als Felgenbremsen.

Antriebsart

Wie bei allen Fahrrädern funktioniert der Antrieb über eine Kette. Dass sich diese Art der Fortbewegung durchgesetzt hat, ist auf die tadellose Funktion, einen akzeptablem Verschleiß und die einfache Reparatur-Möglichkeit zurückzuführen. Wenn du auf die Wartung achtest und von Zeit zu Zeit Öl auf die Kette gibst, kannst du hunderte Kilometer damit fahren. Und wenn sie einmal kaputt ist, ist der Austausch kostengünstig.

Elektroantrieb

Das Jeep Mountain E-Bike MHR 7000 ist mit einem Xiongda 250 W Heckmotor ausgestattet. Dieser garantiert eine sichere Spurführung, Und er bietet echtes Mountainbike-Feeling in der Ruhe der Natur. Denn er überzeugt durch eine harmonische Laufruhe. Bedient wird der Motor per Daumenschalter. Du kannst aus verschiedenen Unterstützungsstufen wählen. Durch die 250 Watt bei 40 Nm Drehmoment kannst du auch auf steilen Hängen die Fahrt genießen.

Display

Auf dem LCD-Display hast den Akkuladestand, die aktivierte Unterstützungsstufe sowie Uhrzeit, Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke und die Gesamt-Kilometer jederzeit im Blick.

Akku und Reichweite

Der integrierte Akku 36 V - 10,4 Ah – 374,4 Wh zeichnet sich nicht nur durch eine ordentliche Reichweite aus. Er ist auch austauschbar und mit einem Schloss gegen Diebstahl versehen. Hersteller geben die Reichweite in der Regel in definierten Kilometern an. Die Angaben sollten aber als Richtwert verstanden werden. Die realistische Reichweite hängt von einigen Faktoren ab, etwa dem Energiegehalt, dem Alter des Akkus und der Akkupflege. Ebenso spielen das Gewicht des Fahrers, die Sitzposition, die Anfahrhäufigkeit, die Trittfrequenz und die gewählte Unterstützungsstufe ein Rolle. Aber auch die Windgeschwindigkeit, der Untergrund und das Reifenprofil sind ausschlaggebend.

Laufräder

Das Rad von Jeep E-Bike ist mit 27,5 Zoll-Laufrädern ausgestattet. Diese sind stabiler als welche mit 29 Zoll. Das kommt gerade bei Enduro und Downhill zum tragen. Darüber hinaus fühlt sich die Fahrt agiler und spritziger an.

Rahmen

Der Diamantrahmen ist rautenförmig. Das ist bis heute die gängigste Form von Rahen. Er ist aus Rohren gefertigt und somit besonders leicht.

E-Bikes vom Outdoor-Pionier Jeep

Seit 1941 steht die Marke Jeep als Symbol für Freiheit und Leistungsfähigkeit, entwickelt für Spitzenleistung unter rauen Bedingungen. Die Produkte der Marke Jeep sind für ein grenzenloses Leben geschaffen.

Sie sind authentisch, enthusiastisch und immer bereit, der Welt zu begegnen, mit den Füßen fest auf der Straße, im Schlamm oder auf dem höchsten Berggipfel. Und deshalb wurden Jeep E-Bikes entwickelt - um die Welt um sich herum zu erkunden und zu erleben.

